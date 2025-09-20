Home | Statistiche e quote GP Azerbaigian 2025: focus su Leclerc e Ferrari

Il Gran Premio dell’Azerbaigian 2025 di Formula 1 si svolge sul celebre circuito cittadino di Baku sabato 20 settembre. Questo appuntamento rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione, non solo per le caratteristiche tecniche del tracciato, ma anche per le statistiche che ruotano attorno alla griglia di partenza. Nel seguente articolo analizziamo dati, trend e curiosità legate alle qualifiche, con particolare attenzione al rapporto tra Charles Leclerc e la pole position su questo circuito.

Il legame tra Charles Leclerc e la pole di Baku

Le qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaigian hanno spesso visto come protagonista Charles Leclerc, pilota monegasco della Ferrari. Dal debutto della pista di Baku nel 2016 (inizialmente con il nome di GP Europa), si sono disputate otto edizioni della gara. Leclerc ha fatto registrare un record notevole per quanto riguarda le pole position:

Ha conquistato la partenza al palo per quattro volte, ovvero il 50% delle edizioni disputate.

Dal 2021 in poi, tutte le pole position sono state firmate da Leclerc, mostrando una netta supremazia post-pandemia.

Gli altri poleman su questo circuito sono Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Valtteri Bottas, ognuno con una sola pole a testa tra 2016 e 2019.

Un dato curioso è che, nonostante la padronanza sul giro secco, Leclerc non è mai riuscito ad aggiudicarsi la vittoria in gara a Baku, con episodi sfortunati come il ritiro per guasto tecnico nel 2022, episodio che ha segnato una svolta nella corsa al titolo mondiale di quell’anno.

Confronto tra i protagonisti delle qualifiche azere

Analizzando i dati storici, emerge una distribuzione piuttosto frammentata delle pole position prima del dominio di Leclerc:

Pilota Pole position a Baku Charles Leclerc 4 Nico Rosberg 1 Lewis Hamilton 1 Sebastian Vettel 1 Valtteri Bottas 1

La presenza di Hamilton come nuovo compagno di squadra in Ferrari aggiunge ulteriore interesse, poiché ora solo piloti della scuderia di Maranello possono vantare una pole a Baku in carriera. Tuttavia, il 2025 si sta rivelando una stagione complessa per Ferrari in qualifica, con una sola pole finora (a Budapest) firmata da Leclerc su un totale di ventisette in carriera.

Quote principali sul Gran Premio dell’Azerbaigian 2025

Le quote dei bookmakers per la pole position a Baku riflettono le difficoltà recenti della Ferrari e la concorrenza sempre più agguerrita. Considerando la storia delle qualifiche su questo tracciato, Leclerc parte solitamente tra i favoriti, ma la situazione attuale suggerisce maggiore equilibrio tra i top team. È interessante notare come:

Le quote siano sensibilmente diverse rispetto agli anni precedenti, con valori più alti per la Ferrari a causa del momento poco brillante in qualifica.

I principali rivali, come Red Bull e Mercedes, godono di quotazioni più basse, segno di maggiore fiducia da parte degli operatori.

La presenza di nuovi protagonisti e le difficoltà tecniche della stagione rendono il mercato delle quote delle qualifiche uno dei più seguiti e dinamici nel weekend di Baku.

Curiosità e trend numerici sul circuito di Baku

Oltre alle statistiche su pole e vittorie, il Gran Premio dell’Azerbaigian presenta alcune curiosità interessanti:

Dal 2021, tutte le pole position sono state ottenute da piloti Ferrari , ma nessuna si è poi trasformata in vittoria per la scuderia italiana.

, ma nessuna si è poi trasformata in vittoria per la scuderia italiana. Il tracciato di Baku è noto per le sue insidie tecniche e per l’elevato rischio di colpi di scena sia in qualifica che in gara.

è noto per le sue insidie tecniche e per l’elevato rischio di colpi di scena sia in qualifica che in gara. La pandemia ha interrotto la serie nel 2020, ma nei successivi appuntamenti Leclerc ha confermato la sua abilità sul giro secco.

Questi numeri contribuiscono a mantenere alta l’attenzione su una delle prove più imprevedibili del calendario di Formula 1.

In conclusione, il Gran Premio dell’Azerbaigian 2025 rappresenta un banco di prova importante per Charles Leclerc e la Ferrari. Le statistiche delle qualifiche e le quote aggiornate offrono una fotografia dettagliata di un evento che, tra storia, numeri e aspettative, continua ad affascinare appassionati e addetti ai lavori.