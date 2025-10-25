Statistiche e quote Girone Blu Serie A3: l’equilibrio regna

Il Girone Blu della Serie A3 Credem Banca apre i battenti nel weekend del 25-26 ottobre 2025, segnando l’inizio di una nuova e attesa stagione di pallavolo maschile. Le dieci squadre partecipanti, tra conferme e novità, si preparano a contendersi la promozione in Serie A2 in una competizione che promette equilibrio e tante sorprese. In questo articolo analizziamo le principali statistiche comparative tra le formazioni, le quote dei bookmaker disponibili e alcune curiosità numeriche utili per comprendere meglio il contesto del campionato.
Panoramica sulle squadre e novità del Girone Blu
Il Girone Blu si presenta con un mix di squadre storiche e nuove arrivate. Tra le novità più attese troviamo la Green Volley Galatone e la Terni Volley Academy, pronte a portare entusiasmo e nuovi talenti nella terza serie nazionale. Ecco alcune delle principali formazioni al via e i focus sul loro assetto:
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
- EnergyTime Campobasso: squadra giovane con alcuni veterani, guidata ancora da Giuseppe Bua.
- BCC Tecbus Castellana Grotte: roster rinnovato, solo quattro conferme rispetto alla scorsa stagione.
- Green Volley Galatone: esordio assoluto in Serie A3, mix di giovani e atleti esperti, tra cui l’opposto cubano Padura Diaz.
- JV Gioia Del Colle: squadra profonda ed esperta, confermato coach Sandro Passaro.
- Domotek Reggio Calabria: squadra che punta sull’entusiasmo della piazza e su diversi innesti di qualità come Pawel Stabrawa e Davide Saitta.
Le altre protagoniste, come Aurispa DFV Lecce, Avimecc Modica, Gaia Energy Napoli, Viridex Sabaudia e Terni Volley Academy, completano un raggruppamento che si preannuncia equilibrato e ricco di spunti.
Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento
Le statistiche della vigilia evidenziano come molte squadre abbiano rinnovato profondamente i propri organici, rendendo complessa l’analisi dei precedenti e del rendimento recente. Tuttavia, alcuni dati sono già indicativi:
- EnergyTime Campobasso e Avimecc Modica partono da un recente passato fatto di salvezze e buoni piazzamenti ai playoff.
- Green Volley Galatone arriva da una promozione e dalla vittoria in Coppa Italia di categoria, con un roster ringiovanito ma solido nei ruoli chiave.
- BCC Tecbus Castellana Grotte e Gaia Energy Napoli puntano sull’entusiasmo dei giovani e su guide tecniche confermate.
- Domotek Reggio Calabria ha vissuto una stagione positiva con pubblico caloroso e risultati di rilievo, culminati con la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.
|Squadra
|Posizione 2024/25
|Obiettivo 2025/26
|EnergyTime Campobasso
|Salvezza ai Play Out
|Conferma e crescita
|Green Volley Galatone
|Promossa
|Permanenza
|Domotek Reggio Calabria
|Quarti Coppa Italia
|Alta classifica
Le quote principali: equilibrio e incertezza nei mercati
Le quote dei bookmaker per la prima giornata di Serie A3 Girone Blu riflettono l’incertezza che caratterizza l’inizio stagione, complice il forte rinnovamento dei roster e la presenza di molte squadre giovani. In generale, le quote per le vittorie casalinghe e in trasferta si mantengono abbastanza equilibrate, a testimonianza della difficoltà nel prevedere i valori reali in campo nelle prime uscite. Alcuni spunti:
- Le squadre più esperte come Domotek Reggio Calabria e JV Gioia Del Colle partono con quote leggermente più basse per la vittoria.
- Le neopromosse, come Green Volley Galatone e Terni Volley Academy, presentano quote più alte, riflettendo l’incognita legata al salto di categoria.
- I mercati Over/Under set e punti sono molto aperti, senza favorite nette.
Questa situazione lascia ampio margine di sorpresa e premia la conoscenza delle statistiche e delle tendenze delle squadre.
Curiosità numeriche e trend statistici del Girone Blu
Alcuni dati curiosi e trend statistici emergono dai profili delle squadre:
- Padura Diaz (Green Volley Galatone) vanta ben 6.693 punti in carriera tra A1, A2 e A3.
- JV Gioia Del Colle presenta una delle linee centrali più fisiche e complete del torneo, con elementi di esperienza internazionale.
- Domotek Reggio Calabria può contare su una delle tifoserie più calorose e su un palazzetto spesso sold out, fattore che può incidere sulle prestazioni casalinghe.
- Le squadre del sud Italia sono in maggioranza tra le partecipanti, elemento che aggiunge rivalità e fascino alle sfide.
Inoltre, la presenza di numerosi giovani e di staff tecnici riconfermati suggerisce un campionato votato alla crescita e alla valorizzazione dei talenti.
Il Girone Blu di Serie A3 si appresta a vivere una stagione di grande equilibrio e incertezza, dove statistiche e quote indicano possibilità aperte e nessuna formazione nettamente favorita. L’attenzione sarà massima soprattutto nelle prime giornate, dove i valori in campo si definiranno e le curiosità numeriche potranno trovare conferma o smentita. La corsa alla promozione e la lotta per la salvezza sono appena cominciate e ogni dato potrà rivelarsi determinante.