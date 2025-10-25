Statistiche e quote Girone Blu Serie A3: l’equilibrio regna

Il Girone Blu della Serie A3 Credem Banca apre i battenti nel weekend del 25-26 ottobre 2025, segnando l’inizio di una nuova e attesa stagione di pallavolo maschile. Le dieci squadre partecipanti, tra conferme e novità, si preparano a contendersi la promozione in Serie A2 in una competizione che promette equilibrio e tante sorprese. In questo articolo analizziamo le principali statistiche comparative tra le formazioni, le quote dei bookmaker disponibili e alcune curiosità numeriche utili per comprendere meglio il contesto del campionato.

Panoramica sulle squadre e novità del Girone Blu

Il Girone Blu si presenta con un mix di squadre storiche e nuove arrivate. Tra le novità più attese troviamo la Green Volley Galatone e la Terni Volley Academy, pronte a portare entusiasmo e nuovi talenti nella terza serie nazionale. Ecco alcune delle principali formazioni al via e i focus sul loro assetto:

EnergyTime Campobasso : squadra giovane con alcuni veterani, guidata ancora da Giuseppe Bua .

: squadra giovane con alcuni veterani, guidata ancora da . BCC Tecbus Castellana Grotte : roster rinnovato, solo quattro conferme rispetto alla scorsa stagione.

: roster rinnovato, solo quattro conferme rispetto alla scorsa stagione. Green Volley Galatone : esordio assoluto in Serie A3, mix di giovani e atleti esperti, tra cui l’opposto cubano Padura Diaz .

: esordio assoluto in Serie A3, mix di giovani e atleti esperti, tra cui l’opposto cubano . JV Gioia Del Colle : squadra profonda ed esperta, confermato coach Sandro Passaro .

: squadra profonda ed esperta, confermato coach . Domotek Reggio Calabria: squadra che punta sull’entusiasmo della piazza e su diversi innesti di qualità come Pawel Stabrawa e Davide Saitta.

Le altre protagoniste, come Aurispa DFV Lecce, Avimecc Modica, Gaia Energy Napoli, Viridex Sabaudia e Terni Volley Academy, completano un raggruppamento che si preannuncia equilibrato e ricco di spunti.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento

Le statistiche della vigilia evidenziano come molte squadre abbiano rinnovato profondamente i propri organici, rendendo complessa l’analisi dei precedenti e del rendimento recente. Tuttavia, alcuni dati sono già indicativi:

EnergyTime Campobasso e Avimecc Modica partono da un recente passato fatto di salvezze e buoni piazzamenti ai playoff.

e partono da un recente passato fatto di salvezze e buoni piazzamenti ai playoff. Green Volley Galatone arriva da una promozione e dalla vittoria in Coppa Italia di categoria, con un roster ringiovanito ma solido nei ruoli chiave.

arriva da una promozione e dalla vittoria in Coppa Italia di categoria, con un roster ringiovanito ma solido nei ruoli chiave. BCC Tecbus Castellana Grotte e Gaia Energy Napoli puntano sull’entusiasmo dei giovani e su guide tecniche confermate.

e puntano sull’entusiasmo dei giovani e su guide tecniche confermate. Domotek Reggio Calabria ha vissuto una stagione positiva con pubblico caloroso e risultati di rilievo, culminati con la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.

Squadra Posizione 2024/25 Obiettivo 2025/26 EnergyTime Campobasso Salvezza ai Play Out Conferma e crescita Green Volley Galatone Promossa Permanenza Domotek Reggio Calabria Quarti Coppa Italia Alta classifica

Le quote principali: equilibrio e incertezza nei mercati

Le quote dei bookmaker per la prima giornata di Serie A3 Girone Blu riflettono l’incertezza che caratterizza l’inizio stagione, complice il forte rinnovamento dei roster e la presenza di molte squadre giovani. In generale, le quote per le vittorie casalinghe e in trasferta si mantengono abbastanza equilibrate, a testimonianza della difficoltà nel prevedere i valori reali in campo nelle prime uscite. Alcuni spunti:

Le squadre più esperte come Domotek Reggio Calabria e JV Gioia Del Colle partono con quote leggermente più basse per la vittoria.

e partono con quote leggermente più basse per la vittoria. Le neopromosse, come Green Volley Galatone e Terni Volley Academy , presentano quote più alte, riflettendo l’incognita legata al salto di categoria.

e , presentano quote più alte, riflettendo l’incognita legata al salto di categoria. I mercati Over/Under set e punti sono molto aperti, senza favorite nette.

Questa situazione lascia ampio margine di sorpresa e premia la conoscenza delle statistiche e delle tendenze delle squadre.

Curiosità numeriche e trend statistici del Girone Blu

Alcuni dati curiosi e trend statistici emergono dai profili delle squadre:

Padura Diaz (Green Volley Galatone) vanta ben 6.693 punti in carriera tra A1, A2 e A3.

(Green Volley Galatone) vanta ben 6.693 punti in carriera tra A1, A2 e A3. JV Gioia Del Colle presenta una delle linee centrali più fisiche e complete del torneo, con elementi di esperienza internazionale.

presenta una delle linee centrali più fisiche e complete del torneo, con elementi di esperienza internazionale. Domotek Reggio Calabria può contare su una delle tifoserie più calorose e su un palazzetto spesso sold out, fattore che può incidere sulle prestazioni casalinghe.

può contare su una delle tifoserie più calorose e su un palazzetto spesso sold out, fattore che può incidere sulle prestazioni casalinghe. Le squadre del sud Italia sono in maggioranza tra le partecipanti, elemento che aggiunge rivalità e fascino alle sfide.

Inoltre, la presenza di numerosi giovani e di staff tecnici riconfermati suggerisce un campionato votato alla crescita e alla valorizzazione dei talenti.

Il Girone Blu di Serie A3 si appresta a vivere una stagione di grande equilibrio e incertezza, dove statistiche e quote indicano possibilità aperte e nessuna formazione nettamente favorita. L’attenzione sarà massima soprattutto nelle prime giornate, dove i valori in campo si definiranno e le curiosità numeriche potranno trovare conferma o smentita. La corsa alla promozione e la lotta per la salvezza sono appena cominciate e ogni dato potrà rivelarsi determinante.