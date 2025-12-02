Statistiche e quote Giro d’Italia 2026: focus sulla tappa bresciana

La 109esima edizione del Giro d’Italia si preannuncia ricca di fascino e novità. Partirà dalla Bulgaria l’8 maggio 2026 e si concluderà a Roma il 31 maggio. Un evento che richiama l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori per il percorso vario e per l’alto numero di arrivi in salita. In particolare, la 17esima tappa del 27 maggio attraverserà le valli e i laghi bresciani, offrendo scenari suggestivi tra Sarnico, Iseo e la Valsabbia, fino all’arrivo ad Andalo in Trentino. L’articolo offre una panoramica sulle principali statistiche e sulle quote associate a questa frazione e all’intera corsa.

Il percorso della 17esima tappa: tra Brescia e Trentino

La tappa bresciana del Giro d’Italia 2026, prevista per mercoledì 27 maggio, rappresenta uno degli appuntamenti chiave per gli amanti delle due ruote. Il tracciato si snoda per oltre 80 chilometri sul territorio bresciano, toccando località di grande interesse paesaggistico e sportivo. Tra i passaggi più attesi:

Ingresso a Paratico attraverso il ponte sul Sebino

attraverso il ponte sul Costeggiamento del Lago d’Iseo fino a Iseo

fino a Prima salita sul Passo dei Tre Termini (Polaveno)

(Polaveno) Discesa in Valtrompia e salita verso Brozzo

e salita verso Nuova ascesa al Lodrino e discesa in Valsabbia

e discesa in Costeggiamento del Lago d’Idro in direzione Bagolino e Ponte Caffaro

Il finale, meno impegnativo rispetto ad alcune previsioni iniziali, prevede una doppia ascesa ad Andalo da due versanti differenti, senza l’inserimento del più temuto Passo Durone. Questo rende la tappa accessibile a una platea più ampia di corridori, pur mantenendo tratti selettivi che potrebbero fare la differenza.

Statistiche comparative: forma e precedenti delle tappe alpine

Analizzando le statistiche delle edizioni passate del Giro d’Italia, le tappe alpine e prealpine hanno spesso rappresentato un crocevia fondamentale per la classifica generale. Alcune tendenze emerse negli ultimi anni:

Le frazioni con più di 3.000 metri di dislivello hanno favorito i grandi scalatori, con distacchi medi tra i primi tre classificati superiori ai 40 secondi.

Negli ultimi cinque anni, il 60% delle tappe con arrivo in salita è stato vinto da corridori che hanno poi concluso il Giro nelle prime cinque posizioni della classifica generale.

Le tappe che attraversano la provincia di Brescia hanno spesso visto gruppi ridotti contendersi la vittoria di giornata, con azioni decisive negli ultimi chilometri di salita.

Il percorso 2026, con sette arrivi in salita complessivi e quasi 50.000 metri di dislivello totale, si preannuncia pertanto selettivo, ma meno estremo rispetto all’edizione precedente, che proponeva tre arrivi in salita più impegnativi.

Quote principali disponibili per la tappa e per la maglia rosa

I bookmaker hanno già iniziato a proporre le prime quote relative ai possibili protagonisti del Giro d’Italia 2026. Pur mancando ancora la lista definitiva dei partecipanti, alcuni nomi emergono tra i favoriti:

Jonas Vingegaard : spesso quotato tra 2,50 e 3,00 per la vittoria finale, grazie alla possibilità di tentare la doppietta Giro-Tour .

: spesso quotato tra 2,50 e 3,00 per la vittoria finale, grazie alla possibilità di tentare la doppietta . Remco Evenepoel : inserito tra i principali favoriti, con quote tra 3,50 e 4,00 per la maglia rosa.

: inserito tra i principali favoriti, con quote tra 3,50 e 4,00 per la maglia rosa. Possibile ritorno di Tadej Pogacar: in tal caso, le quote potrebbero scendere sotto 2,50, vista la sua comprovata forza nelle corse a tappe.

Per quanto riguarda la 17esima tappa, le quote per la vittoria di giornata saranno disponibili solo dopo la pubblicazione della lista di partenza, ma si prevede che i principali scalatori e i corridori di classifica vengano inseriti tra i favoriti.

Tendenze e curiosità numeriche del Giro d’Italia

Alcune curiosità statistiche emerse dalle recenti edizioni del Giro d’Italia:

La tappa con il maggior numero di arrivi in salita degli ultimi dieci anni resta quella del 2026, con ben sette frazioni di questo tipo.

Le tappe con partenza o arrivo in Lombardia hanno registrato una media di 3,2 attacchi decisivi negli ultimi 20 chilometri.

hanno registrato una media di 3,2 attacchi decisivi negli ultimi 20 chilometri. L’unica cronometro del 2026, lunga 40 chilometri, rappresenta una sfida per gli specialisti e potrebbe riequilibrare i distacchi tra scalatori e passisti.

Il Giro d’Italia 2026 si distingue per i numerosi trasferimenti tra una tappa e l’altra, elemento che potrebbe influenzare la freschezza degli atleti nelle fasi decisive.

Nel complesso, la 109esima edizione della Corsa Rosa si prospetta equilibrata e ricca di spunti d’interesse sia dal punto di vista agonistico che statistico, con diversi elementi che potranno incidere sull’andamento della classifica generale.