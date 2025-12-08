Statistiche e quote Giana Erminio-Triestina: i numeri chiave

Nella diciassettesima giornata del Girone A di Serie C, si affrontano Giana Erminio e Triestina allo Stadio Città di Gorgonzola. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15:00 di lunedì 8 dicembre 2025, in una partita che si preannuncia interessante sia per la classifica che per le dinamiche interne delle due squadre. L’incontro rappresenta un crocevia importante per le ambizioni dei lombardi e la rincorsa dei friulani verso la salvezza.

Giana Erminio e Triestina: obiettivi diversi nella corsa di Serie C

La sfida tra Giana Erminio e Triestina mette di fronte realtà con motivazioni profondamente differenti. I padroni di casa hanno fino ad ora raccolto 20 punti, posizionandosi al decimo posto in classifica, a pari merito con Renate e Trento. Il recente pareggio a reti inviolate contro le Dolomiti Bellunesi ha permesso loro di consolidare la posizione in zona playoff, anche se il margine di vantaggio sulle dirette inseguitrici resta minimo. La presenza di cinque squadre immediatamente alle spalle rende ogni punto prezioso per mantenere il piazzamento.

Dall’altra parte, la situazione della Triestina è decisamente più complicata. Gli alabardati occupano l’ultima posizione della graduatoria, penalizzati di cinque punti dalla Federazione. Tuttavia, la recente vittoria casalinga per 2-1 contro la Pro Patria ha restituito un po’ di fiducia all’ambiente, avvicinando la squadra alla zona playout, obiettivo minimo per evitare la retrocessione diretta.

Forma attuale e precedenti: analisi delle statistiche chiave

Analizzando il rendimento delle due squadre, emergono alcuni dati significativi:

ha raccolto punti fondamentali nelle ultime giornate, sfruttando la solidità difensiva che ha permesso di mantenere la porta inviolata nell’ultima uscita. Triestina ha invece interrotto una serie negativa con il successo sulla Pro Patria, mostrando segnali di ripresa sul piano mentale e realizzativo.

Nella stagione in corso, tuttavia, le due formazioni non si sono ancora affrontate. I precedenti delle ultime stagioni vedono una leggera supremazia della Giana Erminio nei confronti diretti, specialmente nelle gare disputate a Gorgonzola, dove il fattore campo sembra incidere particolarmente.

Quote principali: valutazione delle probabilità di vittoria

Le principali agenzie di scommesse, tra cui Snai, hanno pubblicato le quote relative all’esito finale del match. Il segno “1” (vittoria Giana Erminio) è offerto a 2.20, segno che i bookmakers attribuiscono un leggero favore ai padroni di casa. Il pareggio (segno “X”) si attesta a quota 2.95, mentre il successo della Triestina (segno “2”) paga 3.10. Queste valutazioni rispecchiano l’attuale distanza in classifica tra le due squadre e il diverso momento di forma, pur lasciando aperto ogni scenario vista la posta in palio.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche da osservare

Alcuni dati statistici meritano attenzione in vista della sfida. La Giana Erminio ha spesso dimostrato solidità in casa, raccogliendo la maggior parte dei punti tra le mura amiche. D’altro canto, la Triestina sta cercando di invertire il trend negativo esterno, avendo collezionato pochi punti lontano dal Rocco. Inoltre, la squadra friulana ha spesso segnato almeno una rete nelle ultime trasferte, segnale di una fase offensiva in crescita.

Giana Erminio: miglior rendimento casalingo rispetto alle trasferte.

Triestina: tendenza a segnare almeno un gol fuori casa nelle ultime gare.

Questi elementi potrebbero incidere sull’andamento della partita, rendendo il match aperto a diverse soluzioni tattiche.

In sintesi, Giana Erminio e Triestina si affrontano in un confronto che vale molto per entrambe: consolidare la zona playoff per i lombardi, avvicinarsi alla salvezza per i friulani. Le statistiche e le quote fotografano un equilibrio relativo, con le motivazioni e la condizione mentale pronte a fare la differenza.