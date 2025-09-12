Home | Statistiche e quote Getafe-Oviedo: numeri chiave e tendenze

La quarta giornata de La Liga offre una sfida di grande interesse tra Getafe e Oviedo, in programma sabato 13 settembre alle ore 14:00 presso lo Estadio Coliseum. In questa fase iniziale del campionato spagnolo, entrambe le formazioni cercano punti preziosi per orientare la propria stagione. L’incontro assume connotati particolari per la presenza di giovani talenti e per la necessità di confermare le aspettative maturate nelle prime uscite stagionali.

Analisi dell’evento: Getafe e Oviedo a caccia di conferme

La sfida tra Getafe e Oviedo si inserisce in un contesto di grande equilibrio, tipico delle prime giornate di La Liga. I padroni di casa cercano continuità dopo le recenti prestazioni convincenti, mentre gli ospiti vogliono riscattarsi dopo un avvio non privo di ostacoli. Il match, fissato per sabato 13 settembre, promette intensità e attenzione sia sul piano tattico che su quello individuale, con la curiosità rivolta specialmente ai giovani emergenti.

Statistiche a confronto: forma recente e protagonisti in campo

Analizzando il cammino delle due squadre nelle prime tre giornate, emerge il seguente quadro:

Getafe : una sconfitta e due vittorie, che testimoniano una buona partenza e una crescente solidità difensiva.

: una sconfitta e due vittorie, che testimoniano una buona partenza e una crescente solidità difensiva. Oviedo: una vittoria seguita da due sconfitte, con qualche difficoltà soprattutto nella fase realizzativa.

Tra i protagonisti da tenere d’occhio:

Adrian Liso ( Getafe ): 3 gol in 258 minuti, rating medio 7.33, notevole anche il contributo difensivo con 5 tackle e 1 blocco.

( ): 3 gol in 258 minuti, rating medio 7.33, notevole anche il contributo difensivo con 5 tackle e 1 blocco. Borja Mayoral ( Getafe ): 31 minuti giocati, 1 tiro in porta e 1 passaggio chiave.

( ): 31 minuti giocati, 1 tiro in porta e 1 passaggio chiave. Federico Viñas ( Oviedo ): presente in 3 gare, rating 6.73, 13 duelli vinti su 24.

( ): presente in 3 gare, rating 6.73, 13 duelli vinti su 24. Luka Ilić (Oviedo): 222 minuti, 6.7 di valutazione media, 57 passaggi, 5 intercetti e 4 tackle.

Quote principali per Getafe-Oviedo: bookmaker a favore dei padroni di casa

Le principali agenzie di scommesse, come William Hill e Bet365, vedono il Getafe come favorito per la vittoria. Le quote associate evidenziano il margine di fiducia nei confronti della formazione locale:

Esito William Hill Bet365 Vittoria Getafe Quota favorita Quota favorita Pareggio Quota media Quota media Vittoria Oviedo Quota sfavorita Quota sfavorita

In particolare, un successo degli ospiti viene valutato con quote più alte, confermando la percezione di una gara sulla carta favorevole ai padroni di casa.

Tendenze e curiosità statistiche: occhio ai giovani e alla fase difensiva

Le prime giornate di La Liga hanno già offerto alcuni dati interessanti:

Adrian Liso si è distinto come uno dei migliori giovani del campionato, segnando 3 reti in poco meno di tre partite complete.

si è distinto come uno dei migliori giovani del campionato, segnando 3 reti in poco meno di tre partite complete. Il Getafe ha mostrato una crescente solidità, con una sola sconfitta e due vittorie nelle prime tre giornate.

ha mostrato una crescente solidità, con una sola sconfitta e due vittorie nelle prime tre giornate. L’apporto difensivo dei centrocampisti Oviedo , in particolare Luka Ilić , è stato notevole, con numerosi recuperi e intercetti.

, in particolare , è stato notevole, con numerosi recuperi e intercetti. Entrambe le squadre cercano ancora la giusta continuità nella fase offensiva, con i numeri che suggeriscono margini di miglioramento soprattutto per l’Oviedo.

Il confronto tra Getafe e Oviedo si preannuncia come un banco di prova significativo per entrambe le formazioni. Le statistiche individuali e le quote dei principali bookmaker delineano un quadro favorevole ai padroni di casa, ma la presenza di giovani talenti e la ricerca di continuità promettono una sfida aperta e combattuta fino all’ultimo minuto.