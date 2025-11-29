Home | Statistiche e quote Genoa-Verona: analisi e tendenze attuali

La sfida tra Genoa e Hellas Verona, in programma allo stadio Ferraris, è uno degli incontri più interessanti della giornata di Serie A. L’appuntamento mette di fronte due squadre che attraversano un momento delicato e che condividono una particolarità: sono quelle che, nel passaggio dal primo al secondo tempo, hanno perso più punti in questa stagione. Una peculiarità che rende il match ancora più imprevedibile e ricco di spunti statistici da analizzare.

Le due squadre che perdono più punti tra primo e secondo tempo

Nel corso di questa stagione di Serie A, sia il Genoa che il Verona hanno mostrato difficoltà nel mantenere il vantaggio acquisito nella prima frazione di gioco. Il Genoa ha visto i propri punti potenziali calare da 15 a 8 tra primo e secondo tempo, mentre il Verona ha subito una flessione simile, passando da 11 a 6. Questo dato segnala una tendenza comune a entrambe le formazioni: la fatica a gestire i risultati nella ripresa, aspetto che potrebbe incidere notevolmente anche sull’esito della partita.

Genoa : 15 punti potenziali nel primo tempo, 8 effettivi a fine gara

: 15 punti potenziali nel primo tempo, 8 effettivi a fine gara Verona: 11 punti potenziali nel primo tempo, 6 effettivi a fine gara

Questa caratteristica era emersa anche nella scorsa stagione, quando la gara fu decisa proprio dopo l’intervallo con le reti di Tchatchoua e Tengstedt che diedero il successo ai gialloblù.

Statistiche comparative e precedenti storici tra le squadre

Il bilancio storico degli scontri diretti tra Genoa e Hellas Verona conta 34 incontri, con una netta prevalenza dei rossoblù:

19 vittorie Genoa

12 pareggi

3 vittorie Hellas Verona

63 gol segnati dal Genoa

32 gol segnati dal Verona

Il risultato più frequente è l’1-0, registrato in sei occasioni. Nella stagione 2023/2024, il Genoa si è imposto di misura grazie a un gol di Dragusin al 44′. Negli ultimi cinque confronti tra le due squadre, il Genoa ha avuto la meglio in due occasioni, mentre il Verona ha ottenuto una sola vittoria, con due pareggi a completare il quadro.

Forma attuale e rendimento casalingo e in trasferta

In classifica, le due squadre si trovano in una situazione difficile. Il Genoa ha raccolto 8 punti in 12 giornate (1 vittoria, 5 pareggi, 6 sconfitte) con soli 3 punti conquistati in casa, dove non vince dal 4 aprile. Il rendimento offensivo in casa è il secondo peggiore del campionato. Il Verona ha invece totalizzato 6 punti (0 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte), con 3 punti raccolti lontano dal Bentegodi. Nessuna squadra ha segnato meno gol dei gialloblù in trasferta, a conferma di un attacco poco prolifico.

Squadra Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti Genoa (casa) 6 0 3 3 2 8 Verona (trasferta) 6 0 3 3 2 10

Quote principali disponibili per Genoa-Verona

Le principali quote offerte dai bookmaker riflettono l’equilibrio tra due squadre che faticano a trovare la via del successo. La vittoria interna del Genoa viene solitamente quotata leggermente favorita rispetto al pareggio o al successo esterno del Verona, complice anche il fattore campo e i precedenti storici favorevoli ai rossoblù. Il pareggio è comunque considerato una possibilità concreta, viste le difficoltà realizzative di entrambe le formazioni e l’alto numero di segni “X” registrati nei precedenti.

Vittoria Genoa : quota bassa, favorita

: quota bassa, favorita Pareggio: quota intermedia, opzione frequente

Vittoria Verona: quota più alta, meno probabile secondo i bookmaker

Tendenze statistiche e curiosità numeriche sul match

Tra le tendenze più interessanti troviamo il dato relativo ai gol segnati: le due squadre sono a tre sole reti dal raggiungere quota 50 nei confronti a Genova in Serie A, mentre le reti totali segnate allo stadio Ferraris tra massima serie e cadetteria sono arrivate a 95, a cinque dal traguardo delle 100. Un’altra curiosità riguarda il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, che non ha mai affrontato il collega Paolo Zanetti in campionato fino a questo incontro. Tuttavia, Zanetti vanta un maggior numero di panchine in Serie A (125 contro le 24 di De Rossi), con un bilancio che vede 25 vittorie, 33 pareggi e 67 sconfitte.

Il confronto tra Genoa e Verona offre spunti di grande interesse per gli appassionati di statistiche sportive, grazie alla ricchezza di dati storici e alle particolarità che caratterizzano le due formazioni in questa stagione.