Statistiche e Quote Genoa-Lazio: numeri, trend e curiosità

La quinta giornata della Serie A 2025 propone un confronto di grande interesse tra Genoa e Lazio, in programma lunedì 29 settembre alle 20:45 presso lo storico Stadio Comunale Luigi Ferraris di Genova. La partita mette di fronte due squadre in cerca di riscatto: i padroni di casa vogliono sbloccarsi dopo un avvio difficile, mentre la formazione di mister Sarri punta a rilanciarsi dopo le ultime prestazioni altalenanti. L’incontro promette spettacolo e sarà seguito con attenzione sia dagli appassionati sia dagli addetti ai lavori.
Genoa-Lazio: presentazione e contesto della sfida
Il confronto tra Genoa e Lazio rappresenta uno dei match più intriganti di questa giornata di Serie A. Entrambe le squadre si presentano con qualche difficoltà in rosa: il Genoa, guidato dal vice Wilson per la squalifica di Vieira, deve fare a meno di Onana, mentre in attacco la fiducia è riposta su Colombo, ancora a caccia della prima marcatura stagionale. Sulla trequarti, il ballottaggio vede favorito Stanciu su Malinovskyi, con Cornet nuovamente disponibile. Sul versante biancoceleste, mister Sarri deve fronteggiare le assenze di Belahyane e Guendouzi per squalifica, con il centrocampo in emergenza e alcune soluzioni obbligate. In difesa, Pellegrini dovrebbe partire titolare sulla corsia mancina, mentre in attacco Pedro e Cancellieri appaiono favoriti. La sfida, oltre alle questioni di formazione, si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre desiderose di conquistare punti importanti per il morale e la classifica.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
Analisi statistica delle due squadre: forma, precedenti e rendimento
Un approfondimento sulle statistiche recenti mette in luce alcuni aspetti rilevanti riguardanti Genoa e Lazio:
- Genoa: la squadra rossoblù ha raccolto finora risultati altalenanti, con una sequenza di 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime quattro partite.
- In fase difensiva, si segnala la solidità di Leali, protagonista con 9 salvataggi e una valutazione media di 7 nelle sue 4 presenze stagionali.
- Norton-Cuffy, giovane difensore inglese, ha impressionato per la capacità nei duelli: 24 vinti su 39 e 11 tackle messi a segno.
- A centrocampo, Masini si è distinto con 155 passaggi, 19 tackle e una valutazione media di 7,13, rappresentando il fulcro della manovra.
Per quanto riguarda la squadra biancoceleste:
- Lazio: reduce da 1 vittoria e 3 sconfitte nelle ultime quattro gare, la formazione di Sarri cerca stabilità nei risultati.
- Zaccagni è finora tra i più brillanti, con 1 gol, 10 dribbling riusciti e 16 falli subiti, segno della sua centralità nel gioco offensivo.
- In difesa, Gila si è distinto con 281 passaggi e una media voto di 7,08, a conferma della sua importanza nel reparto arretrato.
- Castellanos ha già messo a referto 1 gol e 2 assist, risultando pericoloso grazie a 15 duelli vinti su 29 tentati.
Le principali quote dei bookmaker per Genoa-Lazio
Il mercato delle quote evidenzia un certo equilibrio, con una leggera preferenza per la vittoria esterna della Lazio. Ecco un confronto tra le principali proposte dei bookmaker:
|Esito
|William Hill
|Bet365
|Genoa
|2.90
|3.00
|Pareggio
|2.90
|3.10
|Lazio
|–
|2.50
Queste valutazioni suggeriscono che la Lazio parte leggermente favorita, ma il margine non è ampio e i bookmaker si attendono una partita combattuta e incerta fino alla fine. L’equilibrio delle quote riflette anche l’andamento altalenante di entrambe le formazioni nelle prime giornate di campionato.
Tendenze e curiosità statistiche tra Genoa e Lazio
Alcuni dati statistici e curiosità offrono spunti ulteriori per comprendere le dinamiche della partita:
- Il Genoa non ha ancora vinto nelle ultime quattro partite disputate, ma ha spesso tenuto la partita in bilico fino ai minuti finali.
- La Lazio ha subito almeno un gol in ognuna delle ultime quattro gare di campionato.
- Entrambe le squadre hanno evidenziato difficoltà a concretizzare le occasioni da rete, ma possono contare su elementi di qualità nella trequarti avversaria.
- Tra i singoli, Zaccagni è il giocatore più falloso tra i biancocelesti, a testimonianza del suo coinvolgimento nelle azioni offensive e della pressione subita dalle difese avversarie.
La partita tra Genoa e Lazio si prospetta come una delle più equilibrate della giornata, con entrambe le squadre motivate a invertire la tendenza negativa delle ultime uscite. Le statistiche e le quote suggeriscono un confronto aperto, dove la gestione dei dettagli potrebbe risultare decisiva per l’esito finale.