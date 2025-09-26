Home | Statistiche e Quote Genoa-Lazio: numeri, trend e curiosità

La quinta giornata della Serie A 2025 propone un confronto di grande interesse tra Genoa e Lazio, in programma lunedì 29 settembre alle 20:45 presso lo storico Stadio Comunale Luigi Ferraris di Genova. La partita mette di fronte due squadre in cerca di riscatto: i padroni di casa vogliono sbloccarsi dopo un avvio difficile, mentre la formazione di mister Sarri punta a rilanciarsi dopo le ultime prestazioni altalenanti. L’incontro promette spettacolo e sarà seguito con attenzione sia dagli appassionati sia dagli addetti ai lavori.

Genoa-Lazio: presentazione e contesto della sfida

Il confronto tra Genoa e Lazio rappresenta uno dei match più intriganti di questa giornata di Serie A. Entrambe le squadre si presentano con qualche difficoltà in rosa: il Genoa, guidato dal vice Wilson per la squalifica di Vieira, deve fare a meno di Onana, mentre in attacco la fiducia è riposta su Colombo, ancora a caccia della prima marcatura stagionale. Sulla trequarti, il ballottaggio vede favorito Stanciu su Malinovskyi, con Cornet nuovamente disponibile. Sul versante biancoceleste, mister Sarri deve fronteggiare le assenze di Belahyane e Guendouzi per squalifica, con il centrocampo in emergenza e alcune soluzioni obbligate. In difesa, Pellegrini dovrebbe partire titolare sulla corsia mancina, mentre in attacco Pedro e Cancellieri appaiono favoriti. La sfida, oltre alle questioni di formazione, si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre desiderose di conquistare punti importanti per il morale e la classifica.

Analisi statistica delle due squadre: forma, precedenti e rendimento

Un approfondimento sulle statistiche recenti mette in luce alcuni aspetti rilevanti riguardanti Genoa e Lazio:

Genoa : la squadra rossoblù ha raccolto finora risultati altalenanti, con una sequenza di 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime quattro partite.

: la squadra rossoblù ha raccolto finora risultati altalenanti, con una sequenza di nelle ultime quattro partite. In fase difensiva, si segnala la solidità di Leali , protagonista con 9 salvataggi e una valutazione media di 7 nelle sue 4 presenze stagionali.

, protagonista con 9 salvataggi e una valutazione media di 7 nelle sue 4 presenze stagionali. Norton-Cuffy , giovane difensore inglese, ha impressionato per la capacità nei duelli: 24 vinti su 39 e 11 tackle messi a segno.

, giovane difensore inglese, ha impressionato per la capacità nei duelli: 24 vinti su 39 e 11 tackle messi a segno. A centrocampo, Masini si è distinto con 155 passaggi, 19 tackle e una valutazione media di 7,13, rappresentando il fulcro della manovra.

Per quanto riguarda la squadra biancoceleste:

Lazio : reduce da 1 vittoria e 3 sconfitte nelle ultime quattro gare, la formazione di Sarri cerca stabilità nei risultati.

: reduce da 1 vittoria e 3 sconfitte nelle ultime quattro gare, la formazione di cerca stabilità nei risultati. Zaccagni è finora tra i più brillanti, con 1 gol, 10 dribbling riusciti e 16 falli subiti, segno della sua centralità nel gioco offensivo.

è finora tra i più brillanti, con 1 gol, 10 dribbling riusciti e 16 falli subiti, segno della sua centralità nel gioco offensivo. In difesa, Gila si è distinto con 281 passaggi e una media voto di 7,08, a conferma della sua importanza nel reparto arretrato.

si è distinto con 281 passaggi e una media voto di 7,08, a conferma della sua importanza nel reparto arretrato. Castellanos ha già messo a referto 1 gol e 2 assist, risultando pericoloso grazie a 15 duelli vinti su 29 tentati.

Le principali quote dei bookmaker per Genoa-Lazio

Il mercato delle quote evidenzia un certo equilibrio, con una leggera preferenza per la vittoria esterna della Lazio. Ecco un confronto tra le principali proposte dei bookmaker:

Esito William Hill Bet365 Genoa 2.90 3.00 Pareggio 2.90 3.10 Lazio – 2.50

Queste valutazioni suggeriscono che la Lazio parte leggermente favorita, ma il margine non è ampio e i bookmaker si attendono una partita combattuta e incerta fino alla fine. L’equilibrio delle quote riflette anche l’andamento altalenante di entrambe le formazioni nelle prime giornate di campionato.

Tendenze e curiosità statistiche tra Genoa e Lazio

Alcuni dati statistici e curiosità offrono spunti ulteriori per comprendere le dinamiche della partita:

Il Genoa non ha ancora vinto nelle ultime quattro partite disputate, ma ha spesso tenuto la partita in bilico fino ai minuti finali.

non ha ancora vinto nelle ultime quattro partite disputate, ma ha spesso tenuto la partita in bilico fino ai minuti finali. La Lazio ha subito almeno un gol in ognuna delle ultime quattro gare di campionato.

ha subito almeno un gol in ognuna delle ultime quattro gare di campionato. Entrambe le squadre hanno evidenziato difficoltà a concretizzare le occasioni da rete, ma possono contare su elementi di qualità nella trequarti avversaria.

Tra i singoli, Zaccagni è il giocatore più falloso tra i biancocelesti, a testimonianza del suo coinvolgimento nelle azioni offensive e della pressione subita dalle difese avversarie.

La partita tra Genoa e Lazio si prospetta come una delle più equilibrate della giornata, con entrambe le squadre motivate a invertire la tendenza negativa delle ultime uscite. Le statistiche e le quote suggeriscono un confronto aperto, dove la gestione dei dettagli potrebbe risultare decisiva per l’esito finale.