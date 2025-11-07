Statistiche e quote Genoa-Fiorentina: equilibrio totale a Marassi

Il confronto tra Genoa e Fiorentina, valido per l’undicesima giornata della Serie A 2025/26, andrà in scena domenica 9 novembre alle ore 15 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento dopo aver cambiato guida tecnica e cercano punti preziosi per risalire la classifica, caratterizzata da una lotta serrata nella zona retrocessione.

Due squadre in crisi: nuovo corso in panchina per Genoa e Fiorentina

La sfida di Marassi segna un momento particolare per Genoa e Fiorentina, entrambe reduci da recenti esoneri. I liguri, guidati temporaneamente da Giacomazzi (in attesa che De Rossi sconti la squalifica), affrontano una situazione delicata: sei punti in classifica (1 vittoria, 3 pareggi, 6 sconfitte), con un rendimento casalingo insoddisfacente (0 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, nessun gol segnato in casa). I toscani, invece, occupano la penultima posizione con quattro punti (0 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte), segnando appena 7 reti e subendone 16. In panchina, dopo l’esonero di Pioli, potrebbe debuttare Vanoli, tecnico noto per il suo approccio offensivo e per la valorizzazione degli esterni. In alternativa, la gestione sarà affidata ancora a Galloppa ad interim.

Forma, precedenti e andamento stagionale: analisi comparativa

Lo storico tra Genoa e Fiorentina racconta di un equilibrio quasi perfetto: 54 precedenti tra Serie A e Serie B, con 16 vittorie per il Genoa, 21 pareggi e 17 successi della Fiorentina. I gol segnati sono 77 per i rossoblù e 74 per i viola. Da segnalare:

La Fiorentina ha vinto le ultime tre partite giocate al Ferraris , una striscia record per il club in trasferta contro il Genoa .

ha vinto le ultime tre partite giocate al , una striscia record per il club in trasferta contro il . L’ultima vittoria interna dei rossoblù risale al 2019-2020.

Il Genoa non vince in casa dal 4 aprile (1-0 contro l’ Udinese ).

non vince in casa dal 4 aprile (1-0 contro l’ ). La Fiorentina non trova il successo fuori casa dal 25 maggio.

Entrambe le formazioni faticano sia in fase difensiva che offensiva. Gli expected goals (xG) e gli expected goals against (xGA) mettono in evidenza difetti di realizzazione e fragilità difensive, con il Genoa che ha segnato meno di quanto prodotto e subito più reti rispetto alle occasioni concesse.

Le quote principali: equilibrio secondo i bookmaker

I principali operatori delle scommesse evidenziano il grande equilibrio atteso nel match:

Esito William Hill Bet365 Vittoria Genoa 2.75 2.75 Pareggio 2.90 3.00 Vittoria Fiorentina 2.70 2.75

Le quote sulla retrocessione, invece, riflettono le diverse percezioni: il Genoa è ritenuto maggiormente a rischio (quote tra 2.25 e 2.87), mentre per la Fiorentina le valutazioni sono più ottimistiche (quote tra 6.00 e 10.00), anche in virtù della qualità della rosa e dell’impatto atteso dal nuovo allenatore.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche della sfida

Diversi dati statistici emergono dal confronto tra le due squadre:

Genoa ancora a secco di gol casalinghi in stagione.

ancora a secco di gol casalinghi in stagione. Fiorentina con sole due reti segnate in trasferta dall’ultima vittoria fuori casa.

con sole due reti segnate in trasferta dall’ultima vittoria fuori casa. Tra i protagonisti spiccano Aarón Martin (603 minuti giocati, 1 assist), Lorenzo Colombo (presenza costante ma nessun gol) per il Genoa e Moise Kean (2 gol, 27 tiri totali) per la Fiorentina .

(603 minuti giocati, 1 assist), (presenza costante ma nessun gol) per il e (2 gol, 27 tiri totali) per la . Entrambe le squadre hanno cambiato modulo e stile di gioco con i nuovi allenatori: attenzione alle possibili sorprese tattiche.

In conclusione, Genoa e Fiorentina si presentano al confronto con dati statistici che evidenziano difficoltà realizzative e difensive. Le quote dei bookmaker rispecchiano l’incertezza dell’esito. La partita rappresenta dunque un crocevia importante per entrambe le squadre, in cerca di una svolta in una stagione finora complessa.