Statistiche e quote Genoa-Fiorentina: equilibrio totale a Marassi

Il confronto tra Genoa e Fiorentina, valido per l’undicesima giornata della Serie A 2025/26, andrà in scena domenica 9 novembre alle ore 15 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento dopo aver cambiato guida tecnica e cercano punti preziosi per risalire la classifica, caratterizzata da una lotta serrata nella zona retrocessione.
Due squadre in crisi: nuovo corso in panchina per Genoa e Fiorentina
La sfida di Marassi segna un momento particolare per Genoa e Fiorentina, entrambe reduci da recenti esoneri. I liguri, guidati temporaneamente da Giacomazzi (in attesa che De Rossi sconti la squalifica), affrontano una situazione delicata: sei punti in classifica (1 vittoria, 3 pareggi, 6 sconfitte), con un rendimento casalingo insoddisfacente (0 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, nessun gol segnato in casa). I toscani, invece, occupano la penultima posizione con quattro punti (0 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte), segnando appena 7 reti e subendone 16. In panchina, dopo l’esonero di Pioli, potrebbe debuttare Vanoli, tecnico noto per il suo approccio offensivo e per la valorizzazione degli esterni. In alternativa, la gestione sarà affidata ancora a Galloppa ad interim.
Forma, precedenti e andamento stagionale: analisi comparativa
Lo storico tra Genoa e Fiorentina racconta di un equilibrio quasi perfetto: 54 precedenti tra Serie A e Serie B, con 16 vittorie per il Genoa, 21 pareggi e 17 successi della Fiorentina. I gol segnati sono 77 per i rossoblù e 74 per i viola. Da segnalare:
- La Fiorentina ha vinto le ultime tre partite giocate al Ferraris, una striscia record per il club in trasferta contro il Genoa.
- L’ultima vittoria interna dei rossoblù risale al 2019-2020.
- Il Genoa non vince in casa dal 4 aprile (1-0 contro l’Udinese).
- La Fiorentina non trova il successo fuori casa dal 25 maggio.
Entrambe le formazioni faticano sia in fase difensiva che offensiva. Gli expected goals (xG) e gli expected goals against (xGA) mettono in evidenza difetti di realizzazione e fragilità difensive, con il Genoa che ha segnato meno di quanto prodotto e subito più reti rispetto alle occasioni concesse.
Le quote principali: equilibrio secondo i bookmaker
I principali operatori delle scommesse evidenziano il grande equilibrio atteso nel match:
|Esito
|William Hill
|Bet365
|Vittoria Genoa
|2.75
|2.75
|Pareggio
|2.90
|3.00
|Vittoria Fiorentina
|2.70
|2.75
Le quote sulla retrocessione, invece, riflettono le diverse percezioni: il Genoa è ritenuto maggiormente a rischio (quote tra 2.25 e 2.87), mentre per la Fiorentina le valutazioni sono più ottimistiche (quote tra 6.00 e 10.00), anche in virtù della qualità della rosa e dell’impatto atteso dal nuovo allenatore.
Tendenze statistiche e curiosità numeriche della sfida
Diversi dati statistici emergono dal confronto tra le due squadre:
- Genoa ancora a secco di gol casalinghi in stagione.
- Fiorentina con sole due reti segnate in trasferta dall’ultima vittoria fuori casa.
- Tra i protagonisti spiccano Aarón Martin (603 minuti giocati, 1 assist), Lorenzo Colombo (presenza costante ma nessun gol) per il Genoa e Moise Kean (2 gol, 27 tiri totali) per la Fiorentina.
- Entrambe le squadre hanno cambiato modulo e stile di gioco con i nuovi allenatori: attenzione alle possibili sorprese tattiche.
In conclusione, Genoa e Fiorentina si presentano al confronto con dati statistici che evidenziano difficoltà realizzative e difensive. Le quote dei bookmaker rispecchiano l’incertezza dell’esito. La partita rappresenta dunque un crocevia importante per entrambe le squadre, in cerca di una svolta in una stagione finora complessa.