Statistiche e quote Genoa-Cremonese: tendenze e numeri chiave

Genoa e Cremonese si preparano a dare vita a un match delicato e ricco di spunti statistici nella 9ª giornata di Serie A 2025-26. La partita si disputerà mercoledì 29 ottobre 2025 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, in una cornice che promette tensione e voglia di riscatto, soprattutto per i padroni di casa. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:45. I rossoblù cercano la prima vittoria stagionale per uscire dall’ultimo posto, mentre la Cremonese, galvanizzata da un buon avvio, punta a consolidare la propria posizione a metà classifica.

Analisi del momento delle due squadre: trend e risultati a confronto

Il campionato 2025-26 vede il Genoa in grande difficoltà: la formazione ligure occupa il 20° posto con soli 3 punti dopo otto giornate, frutto di 3 pareggi e ben 5 sconfitte. I rossoblù, guidati da Vieira, hanno realizzato appena 4 gol, subendone 11. L’assenza di vittorie e il digiuno offensivo, soprattutto tra le mura amiche, pesano sul morale della squadra.

Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
  • Ultime 5 partite Genoa: 4 sconfitte e 1 pareggio (Bologna-Genoa 2-1; Genoa-Lazio 0-3; Napoli-Genoa 2-1; Genoa-Parma 0-0; Torino-Genoa 2-1).
  • Andamento in casa: Nessun gol segnato nei primi quattro incontri stagionali al Ferraris.

Dall’altra parte, la Cremonese si presenta con un bilancio molto più solido: 11 punti al 11° posto in classifica, con 2 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta. La squadra allenata da Davide Nicola ha segnato 9 reti e ne ha incassate 10, mostrando una mentalità compatta e una spiccata attitudine al pareggio.

  • Ultime 5 partite Cremonese: 4 pareggi e 1 sconfitta (Cremonese-Parma 0-0; Como-Cremonese 1-1; Inter-Cremonese 4-1; Cremonese-Udinese 1-1; Cremonese-Atalanta 1-1).
  • Capacità di ottenere punti anche in trasferta: solo una sconfitta esterna in quattro gare.

Statistiche stagionali e precedenti: numeri e curiosità

Il confronto tra Genoa e Cremonese torna in Serie A dopo molti anni: l’ultimo precedente nella massima serie risale al 1995, quando i grigiorossi si imposero con un netto 4-1. Al Ferraris, la tradizione è favorevole ai rossoblù, che hanno vinto 4 delle 5 gare di Serie A disputate contro la Cremonese, perdendo solo nel 1994.

  • Genoa: peggior partenza nell’era dei tre punti, nessun gol realizzato in casa nelle prime quattro giornate.
  • Cremonese: ben cinque pareggi nelle ultime sei partite. Regina delle “X” da inizio settembre.
  • Precedenti recenti: Nelle ultime cinque sfide (tra A e B), la Cremonese ha vinto tre volte, il Genoa due.
Squadra Punti Gol segnati Gol subiti Pareggi
Genoa 3 4 11 3
Cremonese 11 9 10 5

Da segnalare inoltre:

  • Genoa imbattuto nelle ultime tre sfide di campionato con la Cremonese (2V, 1N in Serie B);
  • La Cremonese ha perso solo una delle ultime quattro trasferte di campionato;
  • Alcuni giocatori hanno curiosi “amarcord”: il primo gol tra i professionisti di Colombo arrivò proprio contro la Cremonese, mentre Sanabria, ora assente, segnò i suoi primi nove gol in A con il Genoa.

Quote principali disponibili: valori e tendenze dei bookmaker

Nonostante il difficile avvio, i quotisti vedono il Genoa favorito per la vittoria interna: la quota per il successo rossoblù è fissata a 1.87. Il pareggio si attesta a 3.30, mentre il colpo esterno della Cremonese è proposto a 4.75. Le statistiche suggeriscono un match equilibrato e potenzialmente avaro di reti, con l’Under 2.5 a quota 1.53. Questi valori riflettono sia la difficoltà offensiva del Genoa sia la solidità difensiva della Cremonese, oltre alla tendenza delle due squadre a gare chiuse e con pochi gol.

Esito Quota
Vittoria Genoa 1.87
Pareggio 3.30
Vittoria Cremonese 4.75
Under 2.5 1.53

Tendenze numeriche e curiosità statistiche dal match

Alcuni trend meritano particolare attenzione:

  • Genoa senza reti segnate in casa in campionato: dato che riecheggia le peggiori partenze storiche del club.
  • Cremonese specialista del pareggio: cinque “X” in sei gare, spesso con punteggio basso.
  • La Cremonese predilige la compattezza difensiva e le ripartenze, mentre il Genoa cerca di mantenere un buon possesso palla pur faticando in fase realizzativa.
  • Entrambe le squadre vantano almeno due clean sheet stagionali, segno di una certa attenzione difensiva nonostante i risultati altalenanti.

In sintesi, la sfida tra Genoa e Cremonese rappresenta un incrocio tra due filosofie: la necessità di sbloccarsi dei rossoblù contro la pragmaticità dei grigiorossi. Le statistiche e le quote raccontano un match in bilico, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza in ottica salvezza e continuità di risultati.

Argomenti

