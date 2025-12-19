Home | Statistiche e quote Genoa-Atalanta: numeri e trend al Ferraris

La sedicesima giornata di Serie A propone un interessante confronto tra Genoa e Atalanta, in programma domenica 21 dicembre alle ore 20:45 presso lo storico Stadio Luigi Ferraris di Genova. Questo match rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre: i liguri cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda, mentre la squadra bergamasca vuole dare continuità ai propri risultati per restare agganciata ai piani alti della classifica.

La sfida tra Genoa e Atalanta: contesto e motivazioni a confronto

Il Genoa, guidato da Daniele De Rossi, arriva al match con una classifica che lo vede al quattordicesimo posto con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Dopo due successi consecutivi contro Hellas Verona e Udinese, i rossoblù sono incappati in una sconfitta interna contro l’Inter (1-2), risultato che ha interrotto una serie positiva. Per il “Grifone“, la gara contro i bergamaschi rappresenta una chance per riscattarsi e consolidare la propria posizione in classifica, mantenendo il margine di sicurezza sulla zona retrocessione.

L’Atalanta di Raffaele Palladino si presenta al Ferraris dopo la vittoria contro il Cagliari (2-1) e desidera proseguire il cammino di crescita in campionato, dove occupa il dodicesimo posto con 19 punti. La squadra lombarda, reduce da una buona campagna europea in Champions League, punta a capitalizzare il momento positivo dei suoi uomini più in forma, con l’obiettivo di scalare ulteriormente la classifica.

Analisi delle squadre: forma recente e protagonisti chiave

Genoa nelle ultime tre gare: 2 vittorie (contro Hellas Verona e Udinese ), 1 sconfitta (contro Inter ).

nelle ultime tre gare: 2 vittorie (contro e ), 1 sconfitta (contro ). Atalanta nelle ultime tre gare: 2 vittorie (contro Cagliari e in Champions League), 1 sconfitta (contro Hellas Verona).

I liguri dovrebbero schierarsi con il 3-5-2, puntando su Leali tra i pali e una difesa guidata da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. A centrocampo, spicca il rendimento di Aarón Martín, già autore di un gol e tre assist in stagione, mentre in attacco l’attenzione sarà su Vitinha e Lorenzo Colombo. Quest’ultimo, arrivato dal Milan, ha già segnato due reti in 15 partite.

L’Atalanta risponde con il 3-4-3, affidandosi a Carnesecchi in porta e a una linea difensiva composta da Ahanor, Hien e Kolasinac. In avanti, occhi puntati su Charles De Ketelaere, già decisivo in stagione con 2 gol e 1 assist, e su Gianluca Scamacca, protagonista con 5 reti in 9 presenze e reduce da tre centri consecutivi tra campionato ed Europa.

Quote delle principali agenzie: Atalanta favorita ma attenzione alle sorprese

Le principali agenzie di scommesse indicano l’Atalanta come favorita per la vittoria esterna. Ecco le quote più rilevanti:

Bookmaker 1 (Genoa) X (Pareggio) 2 (Atalanta) William Hill 3.80 3.30 1.91 Bet365 4.00 3.40 1.95

Per il mercato dei gol, l’Over 2,5 è offerto a 2.00, mentre l’Under 2,5 si trova a quota 1.72. La possibilità che entrambe le squadre segnino (Goal) è quotata a 1.85, così come l’opzione NoGoal. Tra i risultati esatti, il 2-2 è proposto a quota 12.00.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche: marcatori e dati chiave

Scamacca è in serie positiva, avendo segnato in tre gare consecutive tra campionato e coppe.

è in serie positiva, avendo segnato in tre gare consecutive tra campionato e coppe. Aarón Martín ha una valutazione media di 7.02 e si conferma tra i migliori laterali della Serie A per passaggi chiave.

ha una valutazione media di 7.02 e si conferma tra i migliori laterali della per passaggi chiave. Il Genoa ha conquistato due delle ultime tre gare interne.

ha conquistato due delle ultime tre gare interne. La quota Over 8,5 calci d’angolo è fissata a 1.67.

Per la lavagna marcatori, Colombo e Vitinha sono i principali riferimenti per il Genoa, mentre per l’Atalanta oltre al già citato Scamacca, attenzione a De Ketelaere, entrambi tra i più quotati per una rete.

In sintesi, Genoa e Atalanta arrivano a questo confronto con motivazioni differenti ma con la consapevolezza di potersi affidare ai propri uomini chiave. Le statistiche e le quote evidenziano un leggero favore per i bergamaschi, ma il calcio spesso riserva sorprese, soprattutto in match dove la posta in palio è elevata e ogni dettaglio può fare la differenza.