Home | Statistiche e quote Gelbison-Messina: numeri e curiosità

Il match tra Gelbison e Messina, valido per la dodicesima giornata del Girone I di Serie D, si disputerà oggi alle ore 14:30 presso lo stadio Valentino Giordano di Castelnuovo Cilento. Questa sfida arriva in un momento cruciale per entrambe le squadre: da un lato i padroni di casa desiderosi di rilanciarsi in classifica, dall’altro l’undici siciliano alle prese con difficoltà societarie e organico ridotto. L’evento rappresenta un importante banco di prova, sia in termini di rendimento che per le implicazioni statistiche e di quote dei bookmaker.

Un confronto tra ambizioni diverse e situazioni societarie complesse

La gara si inserisce in un contesto particolarmente acceso per entrambe le formazioni. Il Messina deve fare i conti con una situazione societaria ancora incerta, legata alla mancata risoluzione della questione fideiussione e all’attesa per il subentro federale della nuova società. Questa instabilità si riflette anche sul mercato, con la campagna acquisti bloccata e con diversi giocatori non ancora disponibili per questioni burocratiche. In campo, inoltre, la squadra guidata da Pippo Romano si presenta priva di importanti elementi come Zucco, e con Giangregorio e Ruffino ancora in attesa di tesseramento. L’obiettivo dichiarato resta la salvezza, ma la strada si presenta tortuosa.

Dall’altra parte, la Gelbison, allenata da Massimo Agovino, occupa il decimo posto in classifica con 14 punti. Il ruolino di marcia dei campani, con tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte, è però inferiore alle aspettative della vigilia. Dopo il pareggio esterno contro la Nuova Igea Virtus e la pesante sconfitta casalinga nel derby contro il Savoia, la squadra cerca un rilancio, soprattutto davanti al proprio pubblico. Nel roster spiccano giocatori come il portiere Samba e l’attaccante Liurni, miglior marcatore a quota 5 reti.

Analisi delle statistiche: forma, precedenti e rendimento in stagione

Il confronto tra Gelbison e Messina presenta diversi spunti interessanti dal punto di vista statistico:

Gelbison : 14 punti in 11 giornate, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.

: 14 punti in 11 giornate, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Messina : reduce da un pareggio interno beffardo contro la Vibonese , con una rosa limitata e pochi cambi a disposizione.

: reduce da un pareggio interno beffardo contro la , con una rosa limitata e pochi cambi a disposizione. L’ultimo successo di entrambe le squadre risale al 26 ottobre, segno di un periodo caratterizzato da alti e bassi.

Nei precedenti tra le due formazioni si registrano esiti alterni. L’ultimo incrocio risale al 13 maggio 2023 in Serie C: una sfida play-out decisa da Antonino Ragusa che consegnò la salvezza ai peloritani. In campionato, invece, si sono alternate vittorie interne ed esterne, con una sola affermazione del Messina in trasferta negli ultimi anni.

Le quote principali dei bookmaker per Gelbison-Messina

Le principali agenzie di scommesse offrono quote che riflettono l’equilibrio e l’incertezza del momento vissuto dalle due squadre. Sebbene non siano disponibili valori precisi dalle fonti consultate, l’analisi dei trend suggerisce una leggera preferenza per la Gelbison, favorita dal fattore campo e da un organico più profondo. Il Messina, infatti, è visto come outsider, soprattutto a causa delle difficoltà societarie e degli infortuni che ne condizionano il rendimento.

Le quote principali si orientano quindi verso:

Vittoria Gelbison : favorita, ma senza ampio margine.

: favorita, ma senza ampio margine. Pareggio : opzione considerata plausibile, dato il numero elevato di “X” registrate da entrambe le squadre.

: opzione considerata plausibile, dato il numero elevato di “X” registrate da entrambe le squadre. Vittoria Messina: opzione meno quotata, ma non impossibile viste le sorprese degli ultimi precedenti.

Tendenze e curiosità numeriche: numeri e trend da tenere d’occhio

Alcune statistiche e curiosità aiutano a delineare meglio il quadro della partita:

Il Messina ha segnato in trasferta solo in una delle ultime due gare disputate in casa della Gelbison .

ha segnato in trasferta solo in una delle ultime due gare disputate in casa della . La Gelbison non vince in casa dal 26 ottobre e ha subito una sconfitta casalinga pesante nell’ultimo derby.

non vince in casa dal 26 ottobre e ha subito una sconfitta casalinga pesante nell’ultimo derby. Entrambe le squadre risentono di una certa difficoltà a mantenere la porta inviolata: la difesa del Messina è stata punita al 90’ nell’ultima uscita, mentre quella rossoblù ha incassato sei reti in una sola partita.

L’attaccante Liurni è il giocatore più prolifico tra i protagonisti del match.

In sintesi, la sfida tra Gelbison e Messina si presenta come un confronto ricco di spunti statistici e di equilibrio, dove le quote riflettono le incertezze di entrambe le compagini. Gli occhi saranno puntati sia sui valori individuali che sulle dinamiche di gruppo, in attesa di capire quale delle due squadre saprà sfruttare al meglio il momento e invertire la rotta.