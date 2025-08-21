Statistiche e quote Freedom Fc Women: stagione Serie B 2025-26

Freedom Fc Women si prepara ad affrontare la stagione 2025-26 di Serie B Femminile con rinnovate ambizioni e una rosa profondamente rinnovata. Dopo aver centrato due salvezze consecutive, la squadra cuneese punta a migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica. Il campionato prenderà il via domenica 7 settembre, mentre il primo turno di Coppa Italia è in programma per il 21 settembre contro il Bologna.

Freedom Fc Women: una nuova stagione tra ambizione e cambiamenti

Il terzo anno consecutivo in Serie B rappresenta per il Freedom Fc Women non solo una conferma ma anche una sfida, con l’obiettivo di consolidare la presenza nella categoria e, possibilmente, ambire a qualcosa di più. La preparazione estiva, iniziata il 28 luglio sul campo di Roccavione, ha permesso al nuovo allenatore Vincenzo De Martino di lavorare con un gruppo rinnovato e motivato. La location è stata scelta sia per motivi affettivi, essendo il paese natale del patron Danilo Merlo, sia per ragioni tecniche: il clima favorevole e il terreno in erba hanno garantito condizioni ottimali per gli allenamenti.

Nuovo allenatore: Vincenzo De Martino , ex Milan

, ex Rosa rinnovata con l’innesto di giocatrici esperte e giovani promesse

Obiettivo dichiarato: crescita costante e miglioramento rispetto all’undicesimo posto della stagione scorsa

Statistiche stagionali e confronto con le avversarie della Serie B

La stagione passata ha visto il Freedom Fc Women chiudere all’undicesimo posto, un risultato che lascia spazio a margini di miglioramento. Le avversarie della prossima stagione saranno agguerrite e comprendono piazze storiche e squadre ambiziose come Arezzo, Bologna, Brescia, Como, Cesena, Frosinone, Hellas Verona, Lumezzane, Res Women, San Marino, Trastevere, Venezia e Vicenza. La varietà delle avversarie contribuirà a rendere il torneo avvincente e ricco di sfide tecniche e tattiche.

Due salvezze consecutive per il Freedom Fc Women

Undicesimo posto nella stagione 2024-25

Campionato definito “più un A2” dal tecnico De Martino, per il livello delle squadre coinvolte

Il confronto con le altre squadre mette in luce la necessità di una partenza decisa per accumulare punti preziosi già nelle prime giornate. La preparazione intensa e il rinnovamento della rosa sono elementi che potrebbero fare la differenza.

Quote principali e mercati per la stagione di Serie B

Anche se al momento le principali agenzie di scommesse non hanno ancora pubblicato le quote dettagliate per la stagione 2025-26 di Serie B Femminile, è possibile individuare alcuni trend generali osservando le passate stagioni e il valore delle squadre in campo. Tipicamente, le squadre con maggiore esperienza e organici più profondi partono con quote più basse per la promozione, mentre le neo-promosse o le squadre con rose rinnovate, come il Freedom Fc Women, vengono considerate outsider.

Squadra Probabilità promozione (stimata) Probabilità retrocessione (stimata) Bologna Alta Bassa Freedom Fc Women Media-Bassa Media

Le quote saranno aggiornate con l’avvicinarsi dell’inizio del campionato e potranno subire variazioni in base agli sviluppi della preparazione e del mercato.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche sulla Freedom Fc Women

Negli ultimi due anni, il Freedom Fc Women ha mostrato una notevole capacità di adattamento, riuscendo a mantenere la categoria e a valorizzare numerose giovani giocatrici. Alcune curiosità statistiche delle ultime stagioni:

Presenza costante tra le squadre di metà classifica

Rendimento migliore nelle partite casalinghe allo Stadio Fratelli Paschiero

Buona media gol difensiva, grazie anche agli inserimenti di portieri stranieri come Ithaisa Vinoly e Matilda Johansson

e Notevole turnover in rosa, con almeno cinque nuove straniere arrivate in estate

Il debutto in Coppa Italia contro il Bologna rappresenterà un primo test importante per valutare la competitività del nuovo gruppo.

La stagione 2025-26 di Serie B Femminile si preannuncia ricca di spunti e novità per il Freedom Fc Women, chiamato a confermare i progressi fatti e a puntare a un altro passo avanti. La crescita costante e l’attento lavoro in fase di preparazione saranno fattori determinanti per raggiungere gli obiettivi prefissati e affrontare al meglio le sfide del campionato e della Coppa Italia.