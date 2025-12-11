Statistiche e quote: Frecce Romane-Domus Mulieris al vertice

Venerdì sera, a Roma, il campionato di Serie C femminile di basket propone una delle sfide più attese del girone B: le Frecce Romane, attuali capolista, ospitano la Domus Mulieris Viterbo. In palio c’è il primo posto provvisorio in classifica, con entrambe le squadre decise a mettere un segno importante sul proprio percorso nella stagione regolare. La partita, in programma alle 20:45, promette intensità e grande equilibrio, con due formazioni tra le più in forma dell’intero torneo.

Un duello al vertice per il primato in Serie C

Il match tra Frecce Romane e Domus Mulieris Viterbo si configura come uno scontro diretto per il comando del girone B. Le padrone di casa vantano finora un percorso impeccabile: sei vittorie in sei partite, a testimonianza di una solidità e continuità che hanno permesso loro di issarsi in vetta. A inseguire, a due punti di distanza, troviamo proprio la Domus Mulieris e la GBP Frassati, entrambe con cinque vittorie e una sola sconfitta. In palio, dunque, non solo la leadership momentanea ma anche un vantaggio psicologico in vista della fase a eliminazione diretta, dove il piazzamento può rivelarsi determinante per il prosieguo della stagione.

Numeri a confronto: l’attacco di Domus Mulieris contro la difesa di Frecce Romane

La sfida di Roma si annuncia ancora più interessante per un confronto tra due filosofie di gioco ben distinte. Da un lato, la Domus Mulieris può vantare il miglior attacco del girone: una media superiore a 73 punti realizzati per gara, dato che testimonia la capacità della formazione viterbese di trovare soluzioni efficaci e di gestire ritmi elevati.

Domus Mulieris : oltre 73 punti segnati di media a partita

Dall’altro lato, le Frecce Romane si fanno notare per la solidità difensiva: la loro difesa è la migliore della categoria, con appena 40,7 punti concessi in media alle avversarie. Il duello tra questi due reparti sarà probabilmente uno degli snodi chiave dell’incontro.

Quote principali e analisi dei mercati disponibili

Pur non essendo un incontro di Serie A o di livello nazionale con ampia copertura sui mercati dei bookmaker, la sfida tra Frecce Romane e Domus Mulieris attira comunque l’attenzione degli appassionati di statistiche e quote. Gli operatori che propongono mercati per la Serie C femminile evidenziano solitamente le quote per l’esito finale (1X2), ma anche per il margine di vittoria e il totale dei punti segnati. Data la caratura difensiva delle Frecce Romane e quella offensiva della Domus Mulieris, i margini previsti sono contenuti e si prospetta una partita dal punteggio equilibrato, con una leggera preferenza per le padrone di casa grazie al fattore campo e all’imbattibilità mantenuta finora.

Tendenze recenti e curiosità statistiche delle due squadre

Entrambe le formazioni si presentano a questo appuntamento in ottima forma. La Domus Mulieris è reduce da una convincente vittoria esterna contro la Pallacanestro Talea e può contare su un gruppo giovane ma già rodatissimo, protagonista anche con la formazione Under 19, vittoriosa di recente per 74-21 contro Elite Basket Roma. Le Frecce Romane, invece, fanno leva su una solidità difensiva che ha permesso loro di mantenere la porta quasi inviolata in diverse occasioni stagionali. Da notare come la squadra viterbese abbia spesso superato quota 70 punti, mentre le romane raramente hanno concesso più di 50 punti agli avversari. Questo equilibrio tra attacco e difesa rende la sfida particolarmente interessante dal punto di vista delle statistiche e delle tendenze numeriche.

In sintesi, la partita tra Frecce Romane e Domus Mulieris Viterbo rappresenta non solo una sfida diretta per il primato, ma anche un banco di prova per il miglior attacco contro la miglior difesa del girone. I numeri e le statistiche preannunciano un confronto equilibrato e ricco di spunti, con le due squadre pronte a contendersi il vertice della classifica del girone B di Serie C femminile.