Statistiche e quote Fortitudo-Pesaro: equilibrio in Serie A2

La seconda giornata del campionato di Serie A2 di basket propone una delle sfide più sentite del panorama cestistico nazionale: Flats Service Fortitudo Bologna contro Vuelle Pesaro. L’incontro è in programma domenica 12 ottobre alle ore 18:00 al PalaDozza di Bologna. Oltre al valore tecnico della partita, l’evento è caratterizzato da una forte rivalità tra le due tifoserie, anche se quest’anno la presenza dei sostenitori ospiti sarà limitata da restrizioni imposte dalle autorità locali. In campo, entrambe le squadre arrivano da un momento positivo e puntano a consolidare il proprio percorso in campionato.

Fortitudo Bologna e Pesaro: due formazioni in crescita nella stagione

La Fortitudo Bologna, guidata per il terzo anno da Attilio Caja, si conferma tra le squadre meglio attrezzate della Serie A2. Dopo quattro gare, i felsinei hanno collezionato tre vittorie, compresa l’ultima in trasferta contro Urania Milano dopo un tempo supplementare. Il roster bolognese presenta una struttura flessibile, adattata anche a seguito di alcuni infortuni: i lunghi Benvenuti e Mazzola sono infatti indisponibili, costringendo il coach a soluzioni con due finti pivot, Sorokas e Moretti, insieme a quattro esterni. Proprio Sorokas, lungo lituano dalla lunga militanza italiana, sta viaggiando con medie di 17.5 punti e 7.8 rimbalzi a partita.

Moretti è stato protagonista nella vittoria all’overtime contro Milano , sfiorando la tripla doppia (10 punti, 12 rimbalzi, 9 falli subiti) e mantenendo una media di 9 punti e 9 rimbalzi per gara nonostante l’altezza contenuta.

è stato protagonista nella vittoria all’overtime contro , sfiorando la tripla doppia (10 punti, 12 rimbalzi, 9 falli subiti) e mantenendo una media di 9 punti e 9 rimbalzi per gara nonostante l’altezza contenuta. Sugli esterni spiccano Fantinelli (capitano, 9.8 punti e 5.8 assist), Sarto (15.8 punti a partita, 56% da tre) e l’americano Lee Moore (19 punti di media).

(capitano, 9.8 punti e 5.8 assist), (15.8 punti a partita, 56% da tre) e l’americano (19 punti di media). Dalla panchina contributi da Della Rosa, Guaiana e l’ex Imbrò (7 punti di media).

La Vuelle Pesaro, allenata da Spiro Leka, ha conquistato due vittorie consecutive, soprattutto grazie al contributo dei giovani come Bertini, Trucchetti e Virginio. Nonostante la sconfitta in precampionato contro la Fortitudo, la squadra marchigiana si presenta rinfrancata e con il chiaro obiettivo di proseguire la serie positiva.

Dati e statistiche: forma recente e principali assenze

Entrambe le squadre si presentano a questa sfida con una buona condizione psicofisica. La Fortitudo ha già dimostrato solidità sia in casa che in trasferta, mentre la Vuelle sta trovando continuità grazie alla valorizzazione di talento giovane. Alcuni dati salienti:

Squadra Vittorie Sconfitte Punti segnati (media) Fortitudo Bologna 3 1 Circa 80 Vuelle Pesaro 2 2 Circa 75

Assenza pesante per Pesaro : Kay Felder non sarà della partita.

: non sarà della partita. Octavio Maretto sarà invece in campo con una maschera protettiva.

sarà invece in campo con una maschera protettiva. Per la Fortitudo ancora out Benvenuti, Mazzola e Anumba.

Le quote principali delle agenzie di scommesse sul match

Le agenzie di scommesse attribuiscono un leggero favore alla Fortitudo Bologna grazie al fattore campo e alla maggiore esperienza del roster. Le quote, però, riflettono anche l’equilibrio della sfida, considerando che la Vuelle ha mostrato solidità nelle ultime uscite. Di seguito una sintesi delle principali tipologie di quote offerte:

Vittoria Fortitudo Bologna : quota compresa tra 1.50 e 1.65

: quota compresa tra 1.50 e 1.65 Vittoria Vuelle Pesaro : quota tra 2.20 e 2.40

: quota tra 2.20 e 2.40 Margine vittoria Fortitudo (6+ punti) : circa 2.00

: circa 2.00 Punti totali oltre 150.5: quota attorno a 1.80

Le quote sono indicative e soggette a variazioni in base all’avvicinamento della partita e agli aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori.

Tendenze numeriche e curiosità della sfida

La partita del PalaDozza si distingue per alcune statistiche e trend interessanti:

La Fortitudo Bologna ha vinto tutte le partite interne disputate in stagione.

ha vinto tutte le partite interne disputate in stagione. Lee Moore è andato sempre in doppia cifra nelle ultime quattro gare.

è andato sempre in doppia cifra nelle ultime quattro gare. Pesaro ha una media punti in crescita nelle ultime due giornate.

ha una media punti in crescita nelle ultime due giornate. Nell’ultimo scontro diretto ufficiale in precampionato, la Fortitudo si è imposta nettamente, ma allora mancavano diversi titolari alla Vuelle.

Da segnalare anche la presenza di diversi ex, come Imbrò per Bologna, e la particolare attenzione sulle prestazioni dei giovani pesaresi che stanno sorprendendo per rendimento e maturità.

In sintesi, Fortitudo Bologna e Vuelle Pesaro si affrontano in una gara dal forte valore simbolico e tecnico, con numeri e statistiche che suggeriscono equilibrio e possibilità di assistere a una sfida combattuta fino all’ultimo possesso. Le quote riflettono la leggera preferenza per i padroni di casa, ma il campo, come sempre, sarà l’ultimo giudice.