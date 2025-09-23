Home | Statistiche e quote Forlì-Vis Pesaro: equilibrio e numeri chiave

Il match tra Forlì e Vis Pesaro si svolgerà oggi, martedì 23 settembre 2025, alle ore 18:30 presso lo stadio Morgagni di Forlì. Questa sfida della stagione di Serie C vede contrapposte due squadre con lo stesso numero di punti in classifica e con un percorso che finora ha alternato risultati incoraggianti a battute d’arresto. L’incontro si preannuncia equilibrato e ricco di spunti, sia dal punto di vista statistico che per quanto riguarda le scelte tecniche degli allenatori.

Forlì e Vis Pesaro: analisi dell’evento tra cambi di formazione e statistiche

L’incontro tra Forlì e Vis Pesaro rappresenta un interessante crocevia stagionale con entrambe le formazioni chiamate a reagire dopo risultati recenti non del tutto soddisfacenti. Forlì, neopromossa in categoria, ha già mostrato di poter competere battendo squadre come Sambenedettese e Ravenna, ma ha evidenziato alcune difficoltà tra le mura amiche con la sconfitta contro il Gubbio e il recente ko a Rimini. La squadra romagnola si contraddistingue per un atteggiamento propositivo, schierando spesso un 4-3-3 dinamico, con calciatori rapidi e abili nel dribbling sulle fasce. Dal canto suo, la Vis Pesaro arriva a questa sfida dopo il pareggio casalingo contro la Pianese, partita in cui ha mantenuto un elevato possesso palla (67%) e realizzato circa 500 passaggi, pur faticando a trovare il gol contro una difesa arroccata.

Forma e rendimento delle squadre: confronto con dati e precedenti

L’analisi della forma attuale vede sia Forlì che Vis Pesaro a metà classifica, entrambe con lo stesso numero di punti dopo le prime giornate. Ecco alcuni dati utili per comprendere meglio la situazione:

Forlì ha ottenuto vittorie di rilievo contro squadre quotate, ma ha mostrato qualche lacuna nella gestione delle partite casalinghe.

ha ottenuto vittorie di rilievo contro squadre quotate, ma ha mostrato qualche lacuna nella gestione delle partite casalinghe. La squadra romagnola primeggia nelle statistiche relative ai duelli vinti, segno di una buona struttura fisica, soprattutto nei centrali difensivi.

Si segnala anche un’ottima capacità nei dribbling e nella costruzione dal basso, con frequenti retropassaggi al portiere per mantenere il possesso.

Vis Pesaro ha dimostrato solidità difensiva, concedendo pochissimo agli avversari, ma soffre talvolta di precisione e incisività in zona offensiva.

ha dimostrato solidità difensiva, concedendo pochissimo agli avversari, ma soffre talvolta di precisione e incisività in zona offensiva. Nell’ultima gara, la squadra di Stellone ha mantenuto un alto tasso di passaggi riusciti contro una difesa molto chiusa.

Quote principali e scelte dei bookmakers per Forlì-Vis Pesaro

Le quote offerte dai principali operatori evidenziano un certo equilibrio tra le due squadre, dovuto alla situazione di classifica simile e al rendimento altalenante. Generalmente, la vittoria interna del Forlì è leggermente favorita, ma non in maniera netta, mentre il pareggio e il successo esterno della Vis Pesaro sono opzioni considerate tutt’altro che remote. Le scelte degli allenatori, con probabile turn over da parte di Stellone (si prevedono 6-7 cambi tra i titolari della Vis), aggiungono ulteriore variabilità all’analisi del match. Questa incertezza si riflette nella difficoltà dei bookmakers di indicare una favorita chiara, suggerendo una gara dal risultato aperto.

Tendenze e curiosità: numeri e abitudini delle due squadre

Nell’attuale stagione, alcuni trend statistici emergono in modo particolare:

Forlì si distingue per la frequenza nei duelli vinti e nella capacità di saltare l’uomo grazie ai suoi esterni.

si distingue per la frequenza nei duelli vinti e nella capacità di saltare l’uomo grazie ai suoi esterni. Entrambe le squadre alternano partite con molti gol a confronti più tattici e chiusi, come dimostra lo 0-0 della Vis Pesaro contro la Pianese .

contro la . Il continuo palleggio e la scelta di tornare spesso dal portiere sono elementi chiave nello stile di gioco del Forlì , che cerca così di coinvolgere tutta la squadra nella manovra.

, che cerca così di coinvolgere tutta la squadra nella manovra. Vis Pesaro ha un buon record difensivo, concedendo poche occasioni nitide agli avversari, ma deve migliorare nella finalizzazione.

In conclusione, Forlì–Vis Pesaro è una sfida che promette equilibrio e attenzione ai dettagli, sia tecnici che statistici. L’analisi dei dati suggerisce una gara combattuta, in cui le scelte di formazione e la gestione delle energie potrebbero fare la differenza. La partita rappresenta una tappa importante nel percorso delle due squadre, che puntano a dare continuità ai rispettivi risultati.