Home | Statistiche e quote Foggia-Cavese: numeri e trend in Serie C

Il Monday night della Serie C Girone C propone il confronto tra Foggia e Cavese, in programma il 17 novembre 2025. La sfida, in scena allo stadio dei rossoneri, vede da un lato una squadra obbligata a cercare punti per risollevarsi dall’ultimo posto, dall’altro una formazione ospite desiderosa di consolidare la propria posizione a metà classifica. Analizziamo le statistiche, i numeri stagionali e le quote principali di una partita con molteplici spunti di interesse.

Foggia-Cavese: analisi dettagliata del contesto e delle formazioni

Il Foggia affronta questa partita dopo una serie di risultati negativi che hanno portato la squadra all’ultimo posto nel Girone C di Serie C. La formazione rossonera ha vinto solo una delle ultime cinque gare, registrando quattro sconfitte e una sola vittoria. I problemi principali emergono in fase offensiva, con una media di appena 0,4 gol segnati per partita nell’ultimo periodo. Sul fronte difensivo, la situazione non è migliore: la squadra subisce in media 2 gol a partita nelle ultime cinque uscite. L’ultima gara, conclusasi con una pesante sconfitta per 0-3 contro il Benevento, ha ulteriormente evidenziato la difficoltà del momento.

Al contrario, la Cavese arriva all’appuntamento con maggiore fiducia. La squadra campana è attualmente dodicesima in classifica e ha trovato continuità nelle ultime settimane, conquistando tre vittorie nelle ultime cinque gare, con una sola sconfitta e un pareggio. L’attacco ha iniziato a girare con una media di 1,8 gol segnati a partita, mentre la difesa si è dimostrata solida, concedendo solo 0,8 reti a gara nello stesso arco temporale.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento stagionale

Per comprendere meglio il quadro della sfida, analizziamo nel dettaglio i numeri registrati da entrambe le squadre in questa stagione:

Foggia : 2 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte

: 2 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte Media gol fatti: 0,5 a partita

Media gol subiti: 1,7 a partita

Ultimi 5 incontri: 1 vittoria, 0 pareggi, 4 sconfitte

Ultima partita: sconfitta 0-3 contro Benevento

Cavese : 4 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte

: 4 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte Media gol fatti: 1,2 a partita

Media gol subiti: 1,3 a partita

Ultimi 5 incontri: 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta

Ultima partita: vittoria 3-0 contro Potenza Calcio

La differenza di rendimento tra le due squadre appare netta, soprattutto nell’ultimo periodo, con la Cavese che mostra maggiore solidità e capacità realizzativa rispetto ai padroni di casa.

Quote principali disponibili per Foggia-Cavese

Le principali piattaforme di scommesse offrono quote che riflettono la situazione di classifica e la recente forma delle due squadre. Il Foggia, nonostante il fattore campo, parte sfavorito secondo molti bookmaker, complice la serie negativa di risultati e l’attuale posizione in classifica. La Cavese, forte della striscia positiva, gode di valutazioni leggermente migliori. Le quote, solitamente, si distribuiscono come segue:

Esito Quota media Vittoria Foggia 2.80 Pareggio 3.10 Vittoria Cavese 2.35

Va sottolineato che le quote possono subire variazioni in prossimità del match, in base alle scelte degli allenatori e alle ultime notizie sulle formazioni.

Tendenze e curiosità numeriche per la sfida di Serie C

Alcuni dati e tendenze statistiche emergono con chiarezza in vista di Foggia-Cavese:

Il Foggia ha segnato meno di un gol in tutte le ultime cinque partite disputate.

ha segnato meno di un gol in tutte le ultime cinque partite disputate. La Cavese è andata a segno in quattro delle ultime cinque gare.

è andata a segno in quattro delle ultime cinque gare. La squadra ospite ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite.

Il rendimento difensivo del Foggia è tra i più bassi del girone.

è tra i più bassi del girone. La Cavese ha vinto con almeno due gol di scarto nelle ultime due vittorie esterne.

Questi elementi suggeriscono un andamento della partita potenzialmente favorevole agli ospiti, soprattutto sul piano offensivo e difensivo.

In conclusione, il confronto tra Foggia e Cavese si presenta come una sfida importante per le ambizioni delle due squadre in Serie C. Le statistiche stagionali e le quote sottolineano il momento delicato dei padroni di casa e la crescita degli ospiti, delineando un match ricco di spunti e numeri da seguire con attenzione.