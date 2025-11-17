Vai al contenuto
Statistiche e quote Foggia-Cavese: numeri e trend in Serie C

Il Monday night della Serie C Girone C propone il confronto tra Foggia e Cavese, in programma il 17 novembre 2025. La sfida, in scena allo stadio dei rossoneri, vede da un lato una squadra obbligata a cercare punti per risollevarsi dall’ultimo posto, dall’altro una formazione ospite desiderosa di consolidare la propria posizione a metà classifica. Analizziamo le statistiche, i numeri stagionali e le quote principali di una partita con molteplici spunti di interesse.

Foggia-Cavese: analisi dettagliata del contesto e delle formazioni

Il Foggia affronta questa partita dopo una serie di risultati negativi che hanno portato la squadra all’ultimo posto nel Girone C di Serie C. La formazione rossonera ha vinto solo una delle ultime cinque gare, registrando quattro sconfitte e una sola vittoria. I problemi principali emergono in fase offensiva, con una media di appena 0,4 gol segnati per partita nell’ultimo periodo. Sul fronte difensivo, la situazione non è migliore: la squadra subisce in media 2 gol a partita nelle ultime cinque uscite. L’ultima gara, conclusasi con una pesante sconfitta per 0-3 contro il Benevento, ha ulteriormente evidenziato la difficoltà del momento.

Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate

Al contrario, la Cavese arriva all’appuntamento con maggiore fiducia. La squadra campana è attualmente dodicesima in classifica e ha trovato continuità nelle ultime settimane, conquistando tre vittorie nelle ultime cinque gare, con una sola sconfitta e un pareggio. L’attacco ha iniziato a girare con una media di 1,8 gol segnati a partita, mentre la difesa si è dimostrata solida, concedendo solo 0,8 reti a gara nello stesso arco temporale.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento stagionale

Per comprendere meglio il quadro della sfida, analizziamo nel dettaglio i numeri registrati da entrambe le squadre in questa stagione:

  • Foggia: 2 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte
  • Media gol fatti: 0,5 a partita
  • Media gol subiti: 1,7 a partita
  • Ultimi 5 incontri: 1 vittoria, 0 pareggi, 4 sconfitte
  • Ultima partita: sconfitta 0-3 contro Benevento
  • Cavese: 4 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte
  • Media gol fatti: 1,2 a partita
  • Media gol subiti: 1,3 a partita
  • Ultimi 5 incontri: 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta
  • Ultima partita: vittoria 3-0 contro Potenza Calcio

La differenza di rendimento tra le due squadre appare netta, soprattutto nell’ultimo periodo, con la Cavese che mostra maggiore solidità e capacità realizzativa rispetto ai padroni di casa.

Quote principali disponibili per Foggia-Cavese

Le principali piattaforme di scommesse offrono quote che riflettono la situazione di classifica e la recente forma delle due squadre. Il Foggia, nonostante il fattore campo, parte sfavorito secondo molti bookmaker, complice la serie negativa di risultati e l’attuale posizione in classifica. La Cavese, forte della striscia positiva, gode di valutazioni leggermente migliori. Le quote, solitamente, si distribuiscono come segue:

Esito Quota media
Vittoria Foggia 2.80
Pareggio 3.10
Vittoria Cavese 2.35

Va sottolineato che le quote possono subire variazioni in prossimità del match, in base alle scelte degli allenatori e alle ultime notizie sulle formazioni.

Tendenze e curiosità numeriche per la sfida di Serie C

Alcuni dati e tendenze statistiche emergono con chiarezza in vista di Foggia-Cavese:

  • Il Foggia ha segnato meno di un gol in tutte le ultime cinque partite disputate.
  • La Cavese è andata a segno in quattro delle ultime cinque gare.
  • La squadra ospite ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite.
  • Il rendimento difensivo del Foggia è tra i più bassi del girone.
  • La Cavese ha vinto con almeno due gol di scarto nelle ultime due vittorie esterne.

Questi elementi suggeriscono un andamento della partita potenzialmente favorevole agli ospiti, soprattutto sul piano offensivo e difensivo.

In conclusione, il confronto tra Foggia e Cavese si presenta come una sfida importante per le ambizioni delle due squadre in Serie C. Le statistiche stagionali e le quote sottolineano il momento delicato dei padroni di casa e la crescita degli ospiti, delineando un match ricco di spunti e numeri da seguire con attenzione.

