Statistiche e quote Foggia-Cavese: numeri e trend in Serie C

Il Monday night della Serie C Girone C propone il confronto tra Foggia e Cavese, in programma il 17 novembre 2025. La sfida, in scena allo stadio dei rossoneri, vede da un lato una squadra obbligata a cercare punti per risollevarsi dall’ultimo posto, dall’altro una formazione ospite desiderosa di consolidare la propria posizione a metà classifica. Analizziamo le statistiche, i numeri stagionali e le quote principali di una partita con molteplici spunti di interesse.
Foggia-Cavese: analisi dettagliata del contesto e delle formazioni
Il Foggia affronta questa partita dopo una serie di risultati negativi che hanno portato la squadra all’ultimo posto nel Girone C di Serie C. La formazione rossonera ha vinto solo una delle ultime cinque gare, registrando quattro sconfitte e una sola vittoria. I problemi principali emergono in fase offensiva, con una media di appena 0,4 gol segnati per partita nell’ultimo periodo. Sul fronte difensivo, la situazione non è migliore: la squadra subisce in media 2 gol a partita nelle ultime cinque uscite. L’ultima gara, conclusasi con una pesante sconfitta per 0-3 contro il Benevento, ha ulteriormente evidenziato la difficoltà del momento.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
Al contrario, la Cavese arriva all’appuntamento con maggiore fiducia. La squadra campana è attualmente dodicesima in classifica e ha trovato continuità nelle ultime settimane, conquistando tre vittorie nelle ultime cinque gare, con una sola sconfitta e un pareggio. L’attacco ha iniziato a girare con una media di 1,8 gol segnati a partita, mentre la difesa si è dimostrata solida, concedendo solo 0,8 reti a gara nello stesso arco temporale.
Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento stagionale
Per comprendere meglio il quadro della sfida, analizziamo nel dettaglio i numeri registrati da entrambe le squadre in questa stagione:
- Foggia: 2 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte
- Media gol fatti: 0,5 a partita
- Media gol subiti: 1,7 a partita
- Ultimi 5 incontri: 1 vittoria, 0 pareggi, 4 sconfitte
- Ultima partita: sconfitta 0-3 contro Benevento
- Cavese: 4 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte
- Media gol fatti: 1,2 a partita
- Media gol subiti: 1,3 a partita
- Ultimi 5 incontri: 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta
- Ultima partita: vittoria 3-0 contro Potenza Calcio
La differenza di rendimento tra le due squadre appare netta, soprattutto nell’ultimo periodo, con la Cavese che mostra maggiore solidità e capacità realizzativa rispetto ai padroni di casa.
Quote principali disponibili per Foggia-Cavese
Le principali piattaforme di scommesse offrono quote che riflettono la situazione di classifica e la recente forma delle due squadre. Il Foggia, nonostante il fattore campo, parte sfavorito secondo molti bookmaker, complice la serie negativa di risultati e l’attuale posizione in classifica. La Cavese, forte della striscia positiva, gode di valutazioni leggermente migliori. Le quote, solitamente, si distribuiscono come segue:
|Esito
|Quota media
|Vittoria Foggia
|2.80
|Pareggio
|3.10
|Vittoria Cavese
|2.35
Va sottolineato che le quote possono subire variazioni in prossimità del match, in base alle scelte degli allenatori e alle ultime notizie sulle formazioni.
Tendenze e curiosità numeriche per la sfida di Serie C
Alcuni dati e tendenze statistiche emergono con chiarezza in vista di Foggia-Cavese:
- Il Foggia ha segnato meno di un gol in tutte le ultime cinque partite disputate.
- La Cavese è andata a segno in quattro delle ultime cinque gare.
- La squadra ospite ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite.
- Il rendimento difensivo del Foggia è tra i più bassi del girone.
- La Cavese ha vinto con almeno due gol di scarto nelle ultime due vittorie esterne.
Questi elementi suggeriscono un andamento della partita potenzialmente favorevole agli ospiti, soprattutto sul piano offensivo e difensivo.
In conclusione, il confronto tra Foggia e Cavese si presenta come una sfida importante per le ambizioni delle due squadre in Serie C. Le statistiche stagionali e le quote sottolineano il momento delicato dei padroni di casa e la crescita degli ospiti, delineando un match ricco di spunti e numeri da seguire con attenzione.