Statistiche e Quote Fiorentina-Juventus: tutti i dati chiave

La sfida tra Fiorentina e Juventus, in programma il 22 novembre 2025 alle ore 18:00 nell’ambito della Serie A, attira l’attenzione non solo per l’importanza dei punti in palio, ma anche per le numerose curiosità e dati statistici che caratterizzano l’incontro. In questo articolo vengono analizzate le statistiche salienti delle due squadre, i precedenti recenti e le quote aggiornate offerte dai principali bookmakers, fornendo così una panoramica dettagliata a chi desidera comprendere meglio il contesto della partita.
La sfida di Firenze tra storia recente e valori in campo
L’incontro tra Fiorentina e Juventus rappresenta uno dei match più attesi del calendario della Serie A. Entrambe le formazioni arrivano a questa partita con motivazioni elevate: la Fiorentina vuole affermarsi tra le grandi del campionato, mentre la Juventus punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Lo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà il teatro di una sfida che storicamente ha spesso riservato sorprese e risultati mai scontati. La data del 22 novembre rappresenta inoltre un passaggio cruciale nella stagione, con le due squadre chiamate a confermare ambizioni e stato di forma dopo la sosta per le nazionali.
Statistiche comparative: forma e rendimento delle due squadre
Analizzando i dati delle ultime stagioni e il rendimento recente, emergono alcuni elementi significativi per comprendere meglio il confronto tra Fiorentina e Juventus:
- La Fiorentina si è dimostrata particolarmente solida in casa, riuscendo spesso a mettere in difficoltà anche avversarie di rango superiore.
- La Juventus, invece, vanta una delle migliori difese del campionato e, fuori casa, ha raccolto diversi risultati utili consecutivi nell’ultimo periodo.
- Negli scontri diretti disputati negli ultimi anni allo Stadio Artemio Franchi, si è registrata una sostanziale parità, con la Fiorentina capace di ottenere punti preziosi ma con la Juventus spesso capace di imporsi grazie a episodi decisivi.
Questi dati indicano come il match sia tradizionalmente equilibrato e spesso deciso da dettagli, con entrambe le squadre che possono contare su giocatori di qualità in grado di cambiare il corso della partita.
Precedenti e curiosità numeriche tra Fiorentina e Juventus
Tra le curiosità statistiche più rilevanti si segnala che:
- Negli ultimi 5 incontri diretti in Serie A, la Juventus ha vinto 3 volte, mentre la Fiorentina ha ottenuto 1 vittoria e 1 pareggio.
- La Fiorentina è andata a segno in 4 delle ultime 5 partite casalinghe contro i bianconeri.
- La Juventus, negli ultimi mesi, si è distinta per la capacità di sbloccare le partite già nel primo tempo.
Questi numeri suggeriscono una tendenza a match combattuti e spesso ricchi di reti, soprattutto nella prima parte di gara.
Quote principali disponibili sui mercati 1X2
Le principali agenzie di scommesse propongono quote molto vicine tra loro, a testimonianza dell’equilibrio percepito dagli operatori:
|Bookmaker
|1 (Fiorentina)
|X (Pareggio)
|2 (Juventus)
|Betsson
|3.70
|3.45
|2.02
|SNAI
|3.85
|3.40
|2.00
|Eurobet
|3.80
|3.35
|2.00
Le quote per la vittoria della Juventus oscillano attorno al valore 2.00, mentre il successo casalingo della Fiorentina viene proposto tra 3.70 e 3.85. Il pareggio si attesta tra 3.35 e 3.45. Questi numeri confermano una lieve preferenza per la formazione bianconera, ma lasciano spazio a qualsiasi risultato.
Tendenze e altri dati utili per l’analisi
Osservando le tendenze delle ultime stagioni, emergono alcuni dati utili per inquadrare meglio la partita:
- La Fiorentina ha una media gol casalinga superiore a 1.5 reti a partita.
- La Juventus ha chiuso in vantaggio il primo tempo nel 60% delle trasferte più recenti.
- Entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol in 4 delle ultime 5 sfide dirette.
Questi elementi contribuiscono a rendere la sfida particolarmente interessante dal punto di vista dei dati e delle statistiche, confermando che si tratta di uno degli incontri chiave del turno di Serie A.
In conclusione, Fiorentina e Juventus si preparano a una partita dall’esito incerto, caratterizzata da storici equilibri e da quote aggiornate che riflettono il valore delle due squadre. Le statistiche e i numeri raccolti offrono spunti utili sia agli appassionati di calcio sia a chi desidera approfondire i trend più attuali della Serie A.