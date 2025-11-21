Statistiche e Quote Fiorentina-Juventus: tutti i dati chiave

La sfida tra Fiorentina e Juventus, in programma il 22 novembre 2025 alle ore 18:00 nell’ambito della Serie A, attira l’attenzione non solo per l’importanza dei punti in palio, ma anche per le numerose curiosità e dati statistici che caratterizzano l’incontro. In questo articolo vengono analizzate le statistiche salienti delle due squadre, i precedenti recenti e le quote aggiornate offerte dai principali bookmakers, fornendo così una panoramica dettagliata a chi desidera comprendere meglio il contesto della partita.

La sfida di Firenze tra storia recente e valori in campo

L’incontro tra Fiorentina e Juventus rappresenta uno dei match più attesi del calendario della Serie A. Entrambe le formazioni arrivano a questa partita con motivazioni elevate: la Fiorentina vuole affermarsi tra le grandi del campionato, mentre la Juventus punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Lo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà il teatro di una sfida che storicamente ha spesso riservato sorprese e risultati mai scontati. La data del 22 novembre rappresenta inoltre un passaggio cruciale nella stagione, con le due squadre chiamate a confermare ambizioni e stato di forma dopo la sosta per le nazionali.

Statistiche comparative: forma e rendimento delle due squadre

Analizzando i dati delle ultime stagioni e il rendimento recente, emergono alcuni elementi significativi per comprendere meglio il confronto tra Fiorentina e Juventus:

La Fiorentina si è dimostrata particolarmente solida in casa, riuscendo spesso a mettere in difficoltà anche avversarie di rango superiore.

si è dimostrata particolarmente solida in casa, riuscendo spesso a mettere in difficoltà anche avversarie di rango superiore. La Juventus , invece, vanta una delle migliori difese del campionato e, fuori casa, ha raccolto diversi risultati utili consecutivi nell’ultimo periodo.

, invece, vanta una delle migliori difese del campionato e, fuori casa, ha raccolto diversi risultati utili consecutivi nell’ultimo periodo. Negli scontri diretti disputati negli ultimi anni allo Stadio Artemio Franchi, si è registrata una sostanziale parità, con la Fiorentina capace di ottenere punti preziosi ma con la Juventus spesso capace di imporsi grazie a episodi decisivi.

Questi dati indicano come il match sia tradizionalmente equilibrato e spesso deciso da dettagli, con entrambe le squadre che possono contare su giocatori di qualità in grado di cambiare il corso della partita.

Precedenti e curiosità numeriche tra Fiorentina e Juventus

Tra le curiosità statistiche più rilevanti si segnala che:

Negli ultimi 5 incontri diretti in Serie A , la Juventus ha vinto 3 volte, mentre la Fiorentina ha ottenuto 1 vittoria e 1 pareggio.

, la ha vinto 3 volte, mentre la ha ottenuto 1 vittoria e 1 pareggio. La Fiorentina è andata a segno in 4 delle ultime 5 partite casalinghe contro i bianconeri.

è andata a segno in 4 delle ultime 5 partite casalinghe contro i bianconeri. La Juventus, negli ultimi mesi, si è distinta per la capacità di sbloccare le partite già nel primo tempo.

Questi numeri suggeriscono una tendenza a match combattuti e spesso ricchi di reti, soprattutto nella prima parte di gara.

Quote principali disponibili sui mercati 1X2

Le principali agenzie di scommesse propongono quote molto vicine tra loro, a testimonianza dell’equilibrio percepito dagli operatori:

Bookmaker 1 (Fiorentina) X (Pareggio) 2 (Juventus) Betsson 3.70 3.45 2.02 SNAI 3.85 3.40 2.00 Eurobet 3.80 3.35 2.00

Le quote per la vittoria della Juventus oscillano attorno al valore 2.00, mentre il successo casalingo della Fiorentina viene proposto tra 3.70 e 3.85. Il pareggio si attesta tra 3.35 e 3.45. Questi numeri confermano una lieve preferenza per la formazione bianconera, ma lasciano spazio a qualsiasi risultato.

Tendenze e altri dati utili per l’analisi

Osservando le tendenze delle ultime stagioni, emergono alcuni dati utili per inquadrare meglio la partita:

La Fiorentina ha una media gol casalinga superiore a 1.5 reti a partita.

ha una media gol casalinga superiore a 1.5 reti a partita. La Juventus ha chiuso in vantaggio il primo tempo nel 60% delle trasferte più recenti.

ha chiuso in vantaggio il primo tempo nel 60% delle trasferte più recenti. Entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol in 4 delle ultime 5 sfide dirette.

Questi elementi contribuiscono a rendere la sfida particolarmente interessante dal punto di vista dei dati e delle statistiche, confermando che si tratta di uno degli incontri chiave del turno di Serie A.

In conclusione, Fiorentina e Juventus si preparano a una partita dall’esito incerto, caratterizzata da storici equilibri e da quote aggiornate che riflettono il valore delle due squadre. Le statistiche e i numeri raccolti offrono spunti utili sia agli appassionati di calcio sia a chi desidera approfondire i trend più attuali della Serie A.