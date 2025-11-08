Statistiche e quote Fermana-Sangiustese: equilibrio in Eccellenza

Fermana e Sangiustese si preparano a vivere un confronto di alta classifica nella decima giornata del campionato di Eccellenza Marche. La partita, in programma domenica pomeriggio allo stadio Villa San Filippo di Monte San Giusto, mette di fronte due squadre appaiate a 14 punti, decise a mantenere il passo nella parte alta della classifica. Il match si preannuncia equilibrato e ricco di spunti tecnici, con entrambe le formazioni intenzionate a confermare la propria crescita recente.

Un confronto tra due delle squadre più in forma del torneo

La decima giornata di Eccellenza Marche vede protagoniste due realtà che stanno attraversando un periodo di fiducia e risultati. Da una parte la Sangiustese, che dopo la recente sconfitta a Urbania ha cambiato passo grazie all’arrivo in panchina di Marco Sansovini. Il nuovo tecnico, ex attaccante con trascorsi in Serie B e C, ha saputo trasmettere energia e organizzazione alla squadra, permettendo ai rossoblù di inanellare sei risultati utili consecutivi:

4 vittorie ( Chiesanuova , Fermignanese , Civitanovese , Montegranaro );

, , , ); 2 pareggi (Jesina e Urbino).

Questa striscia positiva ha rilanciato la Sangiustese nella parte alta della classifica, rendendola una delle squadre più organizzate e in forma del campionato, con un gioco brillante espresso dal modulo 4-3-3.

La Fermana, guidata da Augusto Gentilini, arriva a questa trasferta dopo aver travolto la capolista K Sport Montecchio con un netto 4-0, dimostrando forza, qualità e concentrazione. Il successo rappresenta la conferma delle potenzialità gialloblù, soprattutto quando la squadra riesce a mantenere compattezza e ritmo elevato, come auspicato anche dal direttore sportivo Sergio Filipponi.

Statistiche a confronto: attacchi prolifici e difese in crescita

Analizzando le statistiche delle due squadre, emergono alcuni dati significativi:

La Fermana vanta il miglior attacco del campionato con 16 gol segnati.

vanta il miglior attacco del campionato con 16 gol segnati. Flavio Fofi è il capocannoniere del girone con 7 reti in sole cinque gare, segnando in ogni modo: di testa, dal dischetto, spalle alla porta, o sfruttando il senso dell’opportunismo.

è il capocannoniere del girone con 7 reti in sole cinque gare, segnando in ogni modo: di testa, dal dischetto, spalle alla porta, o sfruttando il senso dell’opportunismo. La crescita difensiva della Fermana è legata anche all’inserimento di Ruano accanto a Kieling e al ritorno al modulo 4-3-1-2, che ha garantito maggiore equilibrio.

è legata anche all’inserimento di accanto a e al ritorno al modulo 4-3-1-2, che ha garantito maggiore equilibrio. Nel reparto offensivo oltre a Fofi , si sono messi in evidenza anche Cicarevic , Carmona e Guti con 2 gol a testa.

, si sono messi in evidenza anche , e con 2 gol a testa. La Sangiustese si è dimostrata solida e capace di portare a casa punti anche contro avversari di livello.

Il confronto vede quindi opposte una squadra dal grande potenziale realizzativo e una formazione organizzata e in crescita su entrambi i lati del campo.

Quote e andamento del campionato: grande equilibrio in Eccellenza

Il campionato di Eccellenza Marche è caratterizzato da un equilibrio notevole, con tredici squadre racchiuse in appena cinque punti. Una situazione che si riflette anche nelle quote dei principali bookmaker, che presentano margini ristretti tra vittoria, pareggio e sconfitta, segno di incertezza e competitività:

La vittoria della Fermana è spesso leggermente favorita grazie al rendimento offensivo.

è spesso leggermente favorita grazie al rendimento offensivo. La Sangiustese, forte della serie positiva e del nuovo entusiasmo in panchina, gode comunque di valutazioni vicine a quelle degli ospiti.

In un torneo in cui una vittoria può proiettare in zona playoff e una sconfitta può avvicinare al playout, la cautela nella definizione delle quote è d’obbligo. I bookmaker valutano attentamente la forma recente e il rendimento casalingo/esterno delle due squadre, proponendo mercati in equilibrio.

Tendenze e curiosità: numeri da non sottovalutare

Alcune tendenze statistiche e curiosità possono aiutare a comprendere la chiave del match:

Con Fofi in campo, la Fermana segna quasi sempre almeno un gol, partendo spesso “virtualmente” dall’1-0.

in campo, la segna quasi sempre almeno un gol, partendo spesso “virtualmente” dall’1-0. La Sangiustese con Sansovini in panchina è imbattuta da sei partite, segno di fiducia e solidità ritrovata.

con in panchina è imbattuta da sei partite, segno di fiducia e solidità ritrovata. Nel reparto avanzato, la Fermana può contare su numerose opzioni, pur avendo recentemente salutato Antonio Solmonte , il cui spazio si era ridotto dopo un infortunio.

può contare su numerose opzioni, pur avendo recentemente salutato , il cui spazio si era ridotto dopo un infortunio. Possibili nuovi innesti per la Fermana: il difensore centrale Mirko Moi e il centrocampista Luca Lischi potrebbero apportare ulteriore solidità ed esperienza al gruppo.

Tutto ciò contribuisce a rendere la sfida di Monte San Giusto una delle più interessanti del weekend calcistico marchigiano.

In conclusione, Fermana e Sangiustese si affrontano in un momento cruciale della stagione, con l’obiettivo di restare in alta quota e dimostrare la propria solidità. Le statistiche e le quote riflettono l’equilibrio che regna nel campionato di Eccellenza Marche, rendendo il confronto di Monte San Giusto una vera prova di maturità per entrambe le formazioni.