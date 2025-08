Statistiche e quote Europa League: Panathinaikos-Shakhtar

Giovedì 7 agosto 2025, alle ore 20:00, lo Spiros Louis Olympic Stadium di Atene sarà teatro di una sfida cruciale per il terzo turno preliminare di qualificazione alla Europa League. Protagoniste saranno il Panathinaikos e lo Shakhtar Donetsk, due squadre con storie e ambizioni europee differenti, ma entrambe determinate a conquistare l’accesso alla fase a gironi della competizione.

Terzo turno preliminare: una sfida dal peso decisivo

La partita tra Panathinaikos e Shakhtar Donetsk rappresenta un crocevia importante per la stagione di entrambe le formazioni. I padroni di casa, guidati dal tecnico portoghese Rui Vitoria, sono arrivati a questo appuntamento dopo la retrocessione dalla Champions League a seguito della doppia sfida con i Glasgow Rangers. Gli scozzesi hanno avuto la meglio con un 2-0 all’Ibrox Stadium grazie alle reti di Findlay Curtis e Djeidi Gassama, mentre al ritorno ad Atene il pareggio per 1-1 non è bastato ai greci, con il gol di Filip Djuricic per il Trifoglio e ancora Gassama in rete per i Rangers.

Dall’altra parte, lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan ha già superato due turni preliminari: ha prima eliminato senza difficoltà i finlandesi dell’Ilves (6-0 all’andata, 0-0 al ritorno), per poi avere la meglio sui turchi del Besiktas, guidati dall’ex Roma Tammy Abraham, con un successo complessivo di 6-2 (4-2 in Turchia, 2-0 in casa).

Analisi delle statistiche: forma e percorso nelle coppe europee

Un confronto tra le recenti prestazioni delle due squadre offre uno sguardo interessante in vista del match:

Panathinaikos ha segnato 1 gol nelle ultime due partite europee, subendone 3 dai Rangers .

ha segnato 1 gol nelle ultime due partite europee, subendone 3 dai . Shakhtar Donetsk arriva dal successo netto contro Ilves (6-0, 0-0) e dalle due vittorie contro Besiktas (4-2, 2-0), per un totale di 12 gol segnati e solo 2 subiti nei preliminari.

arriva dal successo netto contro (6-0, 0-0) e dalle due vittorie contro (4-2, 2-0), per un totale di 12 gol segnati e solo 2 subiti nei preliminari. Nei precedenti europei recenti, il Panathinaikos ha mostrato solidità in casa ma fatica a imporsi contro avversari di rango superiore.

ha mostrato solidità in casa ma fatica a imporsi contro avversari di rango superiore. Lo Shakhtar si conferma squadra abituata alle competizioni continentali, con un attacco prolifico e una difesa solida.

La forma attuale sembra dunque sorridere agli ucraini, forti di una maggiore continuità nelle reti segnate e di una difesa poco permeabile. Tuttavia, il Panathinaikos potrà contare sul supporto del pubblico di casa e sulla voglia di riscatto dopo la recente eliminazione dalla Champions.

Le quote principali per Panathinaikos-Shakhtar

Secondo le valutazioni dei bookmaker, in particolare Bwin, la partita si presenta equilibrata ma con un leggero favore per il Panathinaikos. Ecco alcune delle principali quote offerte:

Esito Quota Vittoria Panathinaikos 2.35 Pareggio Non specificata Vittoria Shakhtar Non specificata

Altri mercati interessanti includono:

Over 2,5 e Under 2,5 : Quote disponibili ma non specificate nel dettaglio, indicano comunque una partita potenzialmente vivace.

e : Quote disponibili ma non specificate nel dettaglio, indicano comunque una partita potenzialmente vivace. Entrambe le squadre a segno (Goal/NoGoal): Mercato spesso gettonato in gare europee, con quote competitive.

(Goal/NoGoal): Mercato spesso gettonato in gare europee, con quote competitive. Marcatore: Filip Djuricic tra i favoriti per il Panathinaikos, mentre Kaua Elias ed Eguinaldo sono i nomi caldi nello Shakhtar.

Le quote riflettono quindi un sostanziale equilibrio, con lievi preferenze per i greci in virtù del fattore campo.

Tendenze e curiosità numeriche da non perdere

Alcuni dati e trend interessanti emergono analizzando il cammino delle due squadre:

Lo Shakhtar Donetsk non ha subito gol nelle ultime due partite di preliminari.

non ha subito gol nelle ultime due partite di preliminari. Il Panathinaikos ha segnato almeno un gol in tutte le gare giocate in casa in questa stagione europea.

ha segnato almeno un gol in tutte le gare giocate in casa in questa stagione europea. Nelle sfide precedenti, lo Shakhtar ha dimostrato una spiccata propensione offensiva, segnando almeno due reti in tre delle quattro gare preliminari.

ha dimostrato una spiccata propensione offensiva, segnando almeno due reti in tre delle quattro gare preliminari. Tra i possibili marcatori spiccano anche l’ex Manchester United Facundo Pellistri per i greci e Kaua Elias per gli ucraini.

Questi elementi suggeriscono una partita aperta e combattuta, con attenzione sia agli attaccanti che alle difese.

In conclusione, il match tra Panathinaikos e Shakhtar Donetsk promette equilibrio e spettacolo, come confermano sia le statistiche recenti che le quote dei principali bookmaker. Le due squadre si affrontano con motivazioni e percorsi diversi, ma entrambe puntano decise al passaggio del turno in Europa League.