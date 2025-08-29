Statistiche e quote Europa League: il girone della Roma al microscopio

Roma si prepara a disputare una fase di Europa League che, per la stagione 2024/2025, presenta molte novità e un girone unico con avversarie di grande spessore. L’esordio nella competizione è atteso con grande interesse, sia dai tifosi che dagli appassionati di calcio europeo, vista la presenza di squadre provenienti da diversi campionati di alto livello. L’evento prenderà il via a settembre e vedrà impegnata la squadra capitolina contro otto rivali determinate a raggiungere la fase ad eliminazione diretta.

Le avversarie della Roma: un girone unico di alto livello

La nuova formula dell’Europa League porta Roma a confrontarsi con otto avversarie, ciascuna con caratteristiche e storie differenti. Le squadre sorteggiate sono: Lille, Rangers, Viktoria Plzen, Celtic, Midtjylland, Nizza, Stoccarda e Panathinaikos. Ciascuna formazione rappresenta una sfida unica per gli uomini guidati da Gasperini:

Lille : squadra francese che ha iniziato bene la stagione di Ligue 1, con giocatori di esperienza come Giroud e giovani promettenti come Correia .

: squadra francese che ha iniziato bene la stagione di Ligue 1, con giocatori di esperienza come e giovani promettenti come . Rangers : formazione scozzese dal rendimento altalenante, ma sempre difficile da affrontare in trasferta.

: formazione scozzese dal rendimento altalenante, ma sempre difficile da affrontare in trasferta. Viktoria Plzen : club ceco abituato alle competizioni europee, con attaccanti come Vydra capaci di fare la differenza.

: club ceco abituato alle competizioni europee, con attaccanti come capaci di fare la differenza. Celtic : pluricampione di Scozia, con elementi di grande esperienza internazionale come Schmeichel e Tierney .

: pluricampione di Scozia, con elementi di grande esperienza internazionale come e . Midtjylland : squadra danese che combina giovani talenti europei e sudamericani, tra cui l’attaccante Franculino .

: squadra danese che combina giovani talenti europei e sudamericani, tra cui l’attaccante . Nizza : compagine francese con giocatori noti come Boga e una solida difesa guidata da Mendy e Bah .

: compagine francese con giocatori noti come e una solida difesa guidata da e . Stoccarda : formazione tedesca con individualità interessanti come Stiller e Undav .

: formazione tedesca con individualità interessanti come e . Panathinaikos: squadra greca con diversi ex della Serie A, tra cui Dragowski, Kyriakopoulos e Djuricic.

Statistiche comparative: forma e precedenti delle avversarie

L’analisi delle statistiche delle avversarie della Roma evidenzia come il gruppo sia equilibrato e ricco di insidie. Nel dettaglio:

Lille ha totalizzato quattro punti nelle prime due giornate di Ligue 1, mostrando fin da subito solidità e una certa propensione offensiva, grazie al contributo dei nuovi innesti.

ha totalizzato quattro punti nelle prime due giornate di Ligue 1, mostrando fin da subito solidità e una certa propensione offensiva, grazie al contributo dei nuovi innesti. Rangers proviene da una difficile esperienza nei playoff di Champions League , dove ha subito nove reti, segnale di una difesa da registrare ma anche di una certa resilienza in campionato.

proviene da una difficile esperienza nei playoff di , dove ha subito nove reti, segnale di una difesa da registrare ma anche di una certa resilienza in campionato. Viktoria Plzen si presenta con una rosa giovane, guidata dall’esperienza di Vydra , e storicamente si dimostra avversario ostico nei tornei continentali.

si presenta con una rosa giovane, guidata dall’esperienza di , e storicamente si dimostra avversario ostico nei tornei continentali. Celtic è stato recentemente eliminato dai preliminari europei, ma in patria continua a dominare il campionato scozzese.

è stato recentemente eliminato dai preliminari europei, ma in patria continua a dominare il campionato scozzese. Midtjylland combina fisicità nordica e tecnica sudamericana, puntando sulle ripartenze e su un attacco dinamico.

Da segnalare anche alcune statistiche individuali: ad esempio, Giroud ha segnato subito al debutto stagionale, mentre Maeda è il punto di riferimento offensivo del Celtic.

Quote principali disponibili: come i bookmaker valutano il girone

Le quote dei bookmaker per il passaggio del turno riflettono l’equilibrio del girone. Roma parte tra le favorite per la qualificazione, ma non mancano insidie:

Le quote per la vittoria del girone vedono Roma e Lille tra le principali candidate, con valori che oscillano tra 2.50 e 3.00 a seconda delle agenzie.

e tra le principali candidate, con valori che oscillano tra 2.50 e 3.00 a seconda delle agenzie. Più alte le quote per il Celtic e lo Stoccarda , considerate outsider ma non da sottovalutare, spesso quotate tra 6.00 e 8.00.

e lo , considerate outsider ma non da sottovalutare, spesso quotate tra 6.00 e 8.00. Le altre squadre, come Midtjylland, Rangers e Panathinaikos, hanno quote più elevate per la vittoria del girone, a testimonianza di un ruolo da underdog.

Le quote per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta sono generalmente più basse per Roma e Lille, mentre si alzano sensibilmente per le altre formazioni, in particolare per club meno abituati a questi palcoscenici.

Tendenze numeriche e curiosità sulle avversarie della Roma

Alcuni trend interessanti emergono analizzando i dati relativi alle squadre del girone:

Lille è imbattuto nelle ultime cinque trasferte europee.

è imbattuto nelle ultime cinque trasferte europee. Celtic vanta una delle medie gol più alte in casa negli ultimi campionati scozzesi.

vanta una delle medie gol più alte in casa negli ultimi campionati scozzesi. Stoccarda si è rivelata squadra dal rendimento altalenante fuori casa, ma solida tra le mura amiche.

si è rivelata squadra dal rendimento altalenante fuori casa, ma solida tra le mura amiche. Panathinaikos negli ultimi anni ha spesso segnato almeno un gol in tutte le gare casalinghe delle competizioni europee.

La varietà di stili di gioco e la presenza di calciatori con esperienza internazionale rendono il girone della Roma particolarmente imprevedibile e interessante sotto il profilo statistico.

In conclusione, la fase a gironi dell’Europa League 2024/2025 si preannuncia ricca di spunti e con molte squadre pronte a sorprendere. Roma dovrà affrontare rivali di valore e con caratteristiche differenti, in un contesto dove numeri e tendenze suggeriscono equilibrio e grande competizione. Sarà fondamentale seguire con attenzione l’evolversi delle quote e delle statistiche, che potranno offrire ulteriori chiavi di lettura nel corso del torneo.