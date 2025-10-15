Statistiche e quote Eurolega: Zalgiris-Olimpia Milano al bivio

Olimpia Milano è chiamata a una pronta reazione in Eurolega dopo la deludente sconfitta subita contro il Bayern Monaco. L’appuntamento è fissato per giovedì 16 ottobre alle ore 19:00 presso la Zalgirio Arena di Kaunas, dove la formazione di coach Ettore Messina affronterà lo Zalgiris per il quarto turno della massima competizione europea di basket per club. In questa sfida, i riflettori sono puntati su statistiche, rendimento recente e le principali quote dei bookmakers, elementi che contribuiscono a delineare il quadro dell’incontro.

Eurolega: Zalgiris-Olimpia Milano, sfida chiave dopo il ko tedesco

Il percorso in Eurolega di Olimpia Milano è iniziato con qualche difficoltà. Dopo la pesante sconfitta in casa del Bayern Monaco (64-53), la squadra lombarda si trova con un bilancio di una sola vittoria a fronte di tre sconfitte. Il dato che più preoccupa è la scarsa produzione offensiva: solo 53 punti segnati nell’ultima uscita, di cui appena 20 nella ripresa. Dall’altra parte, lo Zalgiris si presenta all’incontro con un ruolino di marcia decisamente più positivo, avendo già collezionato tre vittorie (contro Monaco, Fenerbahce e Bayern Monaco) e una sola sconfitta, maturata nell’ultimo turno contro la Stella Rossa (88-79). Da questo punto di vista, la gara rappresenta un crocevia importante per entrambe: Milano cerca il riscatto per rilanciarsi in classifica, mentre i lituani puntano a consolidare il buon avvio.

Confronto statistico: forma, precedenti e rendimento delle squadre

L’analisi delle statistiche evidenzia alcuni aspetti chiave da monitorare:

Olimpia Milano ha segnato in media meno di 70 punti nelle ultime uscite europee, mostrando difficoltà in fase realizzativa.

ha segnato in media meno di 70 punti nelle ultime uscite europee, mostrando difficoltà in fase realizzativa. La formazione lituana dello Zalgiris vanta un attacco più prolifico e un bilancio di tre successi su quattro incontri.

vanta un attacco più prolifico e un bilancio di tre successi su quattro incontri. Negli ultimi precedenti diretti, lo Zalgiris ha spesso saputo sfruttare il fattore campo della Zalgirio Arena.

Le statistiche stagionali vedono i padroni di casa con una media superiore agli 80 punti segnati per partita e una difesa solida, mentre per Milano la ricerca di continuità offensiva è una priorità assoluta.

Quote bookmaker: Zalgiris favorito, chance per Milano

Le valutazioni degli operatori di scommesse restituiscono un quadro chiaro delle aspettative:

Esito Finale Quota Vittoria Zalgiris 1.40 Vittoria Olimpia Milano 2.75

Over 158,5 punti totali : quota 1.70 (Under a 2.00)

: quota 1.70 (Under a 2.00) Over 82,5 punti Zalgiris : quota 1.82 (Under a 1.85)

: quota 1.82 (Under a 1.85) Over 77,5 punti Olimpia Milano : quota 1.80 (Under a 1.88)

: quota 1.80 (Under a 1.88) 1 al primo tempo : 1.55; pareggio: 15.00; 2: 2.45

: 1.55; pareggio: 15.00; 2: 2.45 Over 39,5 punti nel primo quarto : 1.70 (Under a 2.00)

: 1.70 (Under a 2.00) Combo 1+Over 160,5 : 2.70; Combo 2+Over 160,5 : 5.25

: 2.70; : 5.25 Over 12,5 punti Sylvain Francisco ( Zalgiris ): 1.47

( ): 1.47 Over 11,5 punti Shavon Shields (Milano): 1.42

L’analisi delle quote evidenzia una chiara fiducia nei confronti dello Zalgiris, che parte favorito secondo i principali bookmaker. Tuttavia, il basket ha spesso riservato sorprese e la possibilità di una reazione milanese non è da escludere del tutto.

Tendenze e curiosità numeriche: occhio ai dati offensivi

Alcune tendenze statistiche meritano attenzione in vista della gara:

Lo Zalgiris ha sempre superato quota 80 punti nelle vittorie stagionali in Eurolega .

ha sempre superato quota 80 punti nelle vittorie stagionali in . Milano ha faticato in trasferta, ma il rendimento difensivo può rappresentare un punto di forza se accompagnato da una maggiore efficacia al tiro.

ha faticato in trasferta, ma il rendimento difensivo può rappresentare un punto di forza se accompagnato da una maggiore efficacia al tiro. La guardia francese Sylvain Francisco si sta mettendo in evidenza come top scorer dei lituani, mentre Shavon Shields rimane il riferimento offensivo per gli italiani.

In sintesi, la sfida tra Zalgiris e Olimpia Milano si preannuncia ricca di spunti sul piano statistico e delle quote. Entrambe le squadre hanno motivazioni forti e la partita potrà offrire indicazioni importanti sul prosieguo della loro stagione europea.