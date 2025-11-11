Statistiche e quote Eurolega: Paris-Panathinaikos, i dati chiave

L’attenzione del basket europeo si concentra sull’incontro tra Paris Basketball e Panathinaikos, in programma martedì 11 novembre alle ore 21 presso la Adidas Arena, valido per la decima giornata di Eurolega. La sfida mette di fronte due squadre in cerca di conferme e riscatto, in un contesto competitivo che promette emozioni e dati tecnici di grande interesse per appassionati e osservatori.

Analisi dell’evento e delle condizioni delle squadre

La stagione di Paris Basketball è iniziata sotto buoni auspici, ma ha visto recentemente una flessione nel rendimento europeo. Pur mantenendo in casa una spiccata capacità offensiva — con una media di 87-88 punti segnati a partita — la compagine francese ha riscontrato difficoltà in difesa, concedendo spesso troppo spazio agli avversari, soprattutto sul perimetro. La sconfitta contro il Bayern Monaco (82-86) ha messo in luce due criticità: la bassa percentuale nel tiro da tre punti e una certa fragilità psicologica nei momenti decisivi.

Il Panathinaikos si presenta a Parigi dopo un periodo complesso, caratterizzato da tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Eurolega. Gli infortuni di giocatori chiave come Holmes, Yurtseven e Lessort hanno indebolito il settore dei lunghi, costringendo la società a correre ai ripari con l’ingaggio di Kenneth Faried, il cui apporto tuttavia non sarà immediato. In trasferta, la squadra greca fatica ad esprimersi al meglio, avendo segnato meno di 90 punti in 9 delle ultime 10 partite fuori casa.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento

Paris Basketball ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque gare di Eurolega .

ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque gare di . Media punti segnati in casa: 87-88 per partita.

Limiti difensivi evidenziati da ampi spazi concessi sul perimetro.

È la migliore squadra dell’Eurolega nei rimbalzi offensivi, con 16.4 a partita.

Panathinaikos ha registrato tre sconfitte nelle ultime cinque uscite europee.

ha registrato tre sconfitte nelle ultime cinque uscite europee. Infortuni pesanti tra i lunghi, sostituiti recentemente da Faried .

. L’attacco in trasferta non ha mai superato i 90 punti in 9 delle ultime 10 gare.

Discontinuità offensiva dovuta all’inserimento di nuovi giocatori e a dissonanze tattiche.

Quote principali e mercati disponibili

Le principali piattaforme di scommesse, come Bet365, offrono un ampio ventaglio di quote relative a questa sfida di Eurolega. Gli scommettitori possono consultare mercati che spaziano dall’esito finale ai punteggi totali, fino alle performance individuali dei giocatori. In particolare, l’offerta prevede:

Quote sulla vittoria secca di Paris Basketball o Panathinaikos .

o . Mercato Over/Under sui punti segnati complessivi.

Quote dedicate ai rimbalzi e alle triple realizzate dai singoli atleti.

I dati aggiornati in tempo reale permettono di seguire l’andamento dell’incontro e valutare dinamicamente le opportunità offerte dai vari mercati, senza la necessità di avere conoscenze approfondite sulle dinamiche delle scommesse sportive.

Tendenze e curiosità numeriche della sfida

Alcuni dati emergono in modo netto dall’analisi delle due squadre:

Paris Basketball spicca come miglior squadra dell’ Eurolega nei rimbalzi offensivi, garantendosi numerose seconde opportunità in attacco.

spicca come miglior squadra dell’ nei rimbalzi offensivi, garantendosi numerose seconde opportunità in attacco. La squadra francese si conferma particolarmente produttiva davanti al proprio pubblico, grazie a un ritmo di gioco elevato e alla spinta della Adidas Arena .

. Il Panathinaikos mostra invece difficoltà offensive lontano da casa, con una media punti sensibilmente inferiore e un attacco meno fluido per l’assenza di alcuni elementi cardine.

La presenza di nuovi innesti e le variazioni tattiche potrebbero incidere sull’esito finale, rendendo la partita ricca di spunti tecnico-statistici da monitorare durante l’intero arco dei quaranta minuti.

In sintesi, la sfida tra Paris Basketball e Panathinaikos rappresenta un appuntamento di rilievo per il calendario di Eurolega. Le statistiche e le quote aggiornate offrono una panoramica dettagliata delle dinamiche di gioco e delle differenze tra le due formazioni, aiutando a comprendere meglio i possibili sviluppi tecnici dell’incontro.