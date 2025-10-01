Statistiche e quote Eurolega: Monaco, Zalgiris, Real e Olympiacos

La stagione di Eurolega 2025/26 ha preso ufficialmente il via con le prime giornate, regalando già sfide di alto livello e grande interesse. Tra queste, spiccano i confronti tra Monaco e Zalgiris Kaunas, e tra Real Madrid e Olympiacos. Questi incontri non solo rappresentano momenti chiave per le rispettive squadre, ma sono anche oggetto di analisi approfondite in termini di statistiche e quote dei principali bookmaker. Gli appassionati possono seguire queste gare sia in TV che in streaming, con la possibilità di accedere a statistiche dettagliate in tempo reale per una visione più completa dell’evento.
Monaco-Zalgiris: un esordio ad alta intensità nella nuova stagione
Il debutto stagionale di Monaco e Zalgiris inaugura il cammino delle due formazioni in Eurolega il 1 ottobre alle ore 19:30. Il Monaco, reduce da una stagione trionfale culminata con la finale, si presenta tra le favorite grazie ad una campagna acquisti di rilievo che ha visto l’arrivo di Nikola Mirotic e la conferma di elementi chiave come Mike James e Daniel Theis. Dall’altro lato, il Zalgiris Kaunas arriva con entusiasmo, forte di una lunga striscia positiva e di nuovi innesti come Nigel Williams-Goss e Moses Wright. L’obiettivo dei lituani, che hanno mantenuto una buona ossatura, appare il play-in più che i playoff diretti, ma la volontà di sorprendere non manca. Entrambe le squadre puntano a partire con il piede giusto per confermare le ambizioni stagionali.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
Forma recente e precedenti: equilibrio e trend da non sottovalutare
Analizzando le ultime prestazioni delle due squadre, emergono dati interessanti che possono aiutare a comprendere meglio il potenziale esito della sfida:
- Monaco ha ottenuto 4 vittorie nelle ultime 5 gare, segnando una media di 86 punti.
- In casa, il totale punti oltre 163,5 è stato superato in 6 delle ultime 7 partite.
- Zalgiris Kaunas si presenta con 5 successi consecutivi ed almeno 79 punti segnati in ognuna delle ultime 12 trasferte ufficiali.
- Lo storico degli scontri diretti vede un sostanziale equilibrio, ma nelle ultime stagioni il Monaco ha spesso saputo sfruttare il fattore campo.
Nel confronto tra Real Madrid e Olympiacos, la storia recente pende invece verso i greci, che hanno vinto 5 degli ultimi 6 scontri diretti e si sono imposti anche nei playoff della scorsa stagione.
Quote principali e scenari offerti dai bookmaker
I principali operatori di scommesse, come Bet365, propongono mercati molto variegati per entrambe le partite. Per Monaco-Zalgiris, le quote favoriscono i padroni di casa, complice la maggiore profondità di roster e il rendimento interno:
- Vittoria Monaco: quota generalmente bassa, segno di fiducia nei francesi.
- Vittoria Zalgiris: quota più alta, riflesso del ruolo da outsider.
- Totale punti: la linea è spesso fissata oltre 163,5, dato il trend realizzativo delle due squadre.
Per Real Madrid-Olympiacos, la situazione è più incerta. Gli spagnoli, reduci da due sconfitte (Supercoppa e debutto stagionale), partono leggermente favoriti secondo i bookmaker, ma le recenti prestazioni dei greci e la tradizione favorevole rendono il match particolarmente aperto secondo le quote principali.
Tendenze e curiosità: numeri che fanno la differenza
Alcuni dati numerici meritano particolare attenzione in vista dei due big match:
- Il Monaco ha superato la soglia dei 163,5 punti totali in 6 delle ultime 7 gare interne.
- Il Zalgiris ha sempre segnato almeno 79 punti in trasferta nelle ultime 12 uscite.
- Tra Real Madrid e Olympiacos, i greci hanno vinto 5 degli ultimi 6 confronti diretti.
- L’Olympiacos ha segnato 102 punti nella prima trasferta stagionale di Eurolega.
Questi trend sottolineano come la fase offensiva sia un punto di forza per tutte le squadre coinvolte, e come la solidità interna e la capacità di segnare in trasferta rappresentino elementi chiave nelle analisi pre-partita.
In conclusione, le sfide Monaco-Zalgiris e Real Madrid-Olympiacos aprono la nuova stagione di Eurolega all’insegna dell’equilibrio e della spettacolarità. Le statistiche recenti e le quote dei bookmaker delineano scenari interessanti, suggerendo incontri aperti e ricchi di spunti tecnici e numerici da seguire con attenzione.