Home | Statistiche e quote Eurolega: Monaco, Zalgiris, Real e Olympiacos

La stagione di Eurolega 2025/26 ha preso ufficialmente il via con le prime giornate, regalando già sfide di alto livello e grande interesse. Tra queste, spiccano i confronti tra Monaco e Zalgiris Kaunas, e tra Real Madrid e Olympiacos. Questi incontri non solo rappresentano momenti chiave per le rispettive squadre, ma sono anche oggetto di analisi approfondite in termini di statistiche e quote dei principali bookmaker. Gli appassionati possono seguire queste gare sia in TV che in streaming, con la possibilità di accedere a statistiche dettagliate in tempo reale per una visione più completa dell’evento.

Monaco-Zalgiris: un esordio ad alta intensità nella nuova stagione

Il debutto stagionale di Monaco e Zalgiris inaugura il cammino delle due formazioni in Eurolega il 1 ottobre alle ore 19:30. Il Monaco, reduce da una stagione trionfale culminata con la finale, si presenta tra le favorite grazie ad una campagna acquisti di rilievo che ha visto l’arrivo di Nikola Mirotic e la conferma di elementi chiave come Mike James e Daniel Theis. Dall’altro lato, il Zalgiris Kaunas arriva con entusiasmo, forte di una lunga striscia positiva e di nuovi innesti come Nigel Williams-Goss e Moses Wright. L’obiettivo dei lituani, che hanno mantenuto una buona ossatura, appare il play-in più che i playoff diretti, ma la volontà di sorprendere non manca. Entrambe le squadre puntano a partire con il piede giusto per confermare le ambizioni stagionali.

Forma recente e precedenti: equilibrio e trend da non sottovalutare

Analizzando le ultime prestazioni delle due squadre, emergono dati interessanti che possono aiutare a comprendere meglio il potenziale esito della sfida:

Monaco ha ottenuto 4 vittorie nelle ultime 5 gare, segnando una media di 86 punti.

ha ottenuto 4 vittorie nelle ultime 5 gare, segnando una media di 86 punti. In casa, il totale punti oltre 163,5 è stato superato in 6 delle ultime 7 partite.

Zalgiris Kaunas si presenta con 5 successi consecutivi ed almeno 79 punti segnati in ognuna delle ultime 12 trasferte ufficiali.

si presenta con 5 successi consecutivi ed almeno 79 punti segnati in ognuna delle ultime 12 trasferte ufficiali. Lo storico degli scontri diretti vede un sostanziale equilibrio, ma nelle ultime stagioni il Monaco ha spesso saputo sfruttare il fattore campo.

Nel confronto tra Real Madrid e Olympiacos, la storia recente pende invece verso i greci, che hanno vinto 5 degli ultimi 6 scontri diretti e si sono imposti anche nei playoff della scorsa stagione.

Quote principali e scenari offerti dai bookmaker

I principali operatori di scommesse, come Bet365, propongono mercati molto variegati per entrambe le partite. Per Monaco-Zalgiris, le quote favoriscono i padroni di casa, complice la maggiore profondità di roster e il rendimento interno:

Vittoria Monaco : quota generalmente bassa, segno di fiducia nei francesi.

: quota generalmente bassa, segno di fiducia nei francesi. Vittoria Zalgiris : quota più alta, riflesso del ruolo da outsider.

: quota più alta, riflesso del ruolo da outsider. Totale punti: la linea è spesso fissata oltre 163,5, dato il trend realizzativo delle due squadre.

Per Real Madrid-Olympiacos, la situazione è più incerta. Gli spagnoli, reduci da due sconfitte (Supercoppa e debutto stagionale), partono leggermente favoriti secondo i bookmaker, ma le recenti prestazioni dei greci e la tradizione favorevole rendono il match particolarmente aperto secondo le quote principali.

Tendenze e curiosità: numeri che fanno la differenza

Alcuni dati numerici meritano particolare attenzione in vista dei due big match:

Il Monaco ha superato la soglia dei 163,5 punti totali in 6 delle ultime 7 gare interne.

ha superato la soglia dei 163,5 punti totali in 6 delle ultime 7 gare interne. Il Zalgiris ha sempre segnato almeno 79 punti in trasferta nelle ultime 12 uscite.

ha sempre segnato almeno 79 punti in trasferta nelle ultime 12 uscite. Tra Real Madrid e Olympiacos , i greci hanno vinto 5 degli ultimi 6 confronti diretti.

e , i greci hanno vinto 5 degli ultimi 6 confronti diretti. L’Olympiacos ha segnato 102 punti nella prima trasferta stagionale di Eurolega.

Questi trend sottolineano come la fase offensiva sia un punto di forza per tutte le squadre coinvolte, e come la solidità interna e la capacità di segnare in trasferta rappresentino elementi chiave nelle analisi pre-partita.

In conclusione, le sfide Monaco-Zalgiris e Real Madrid-Olympiacos aprono la nuova stagione di Eurolega all’insegna dell’equilibrio e della spettacolarità. Le statistiche recenti e le quote dei bookmaker delineano scenari interessanti, suggerendo incontri aperti e ricchi di spunti tecnici e numerici da seguire con attenzione.