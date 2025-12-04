Statistiche e quote Eurolega: Efes-Real, Zalgiris-Maccabi

L’Eurolega di basket torna protagonista con due sfide di grande interesse: Anadolu Efes-Real Madrid e Zalgiris Kaunas-Maccabi Tel Aviv. I match sono in programma rispettivamente presso la Sinan Erdem Dome di Istanbul e in casa dello Zalgiris a Kaunas, rappresentando due appuntamenti fondamentali per il cammino delle rispettive squadre nella massima competizione europea. Le partite si disputano in un contesto di alta tensione, con le squadre pronte a contendersi punti preziosi per scalare la classifica dell’Eurolega.
Efes-Real Madrid e Zalgiris-Maccabi: due incontri chiave in Eurolega
La giornata di Eurolega vede scendere in campo alcune delle formazioni più titolate del basket europeo. Efes e Real Madrid si affrontano in Turchia in un match che rappresenta un bivio stagionale per entrambe: gli spagnoli, dominatori in patria ma meno regolari in Europa, devono invertire la rotta dopo un avvio di torneo sottotono, mentre i padroni di casa sono chiamati a risalire la graduatoria dopo un periodo difficile. Anche a Kaunas, lo Zalgiris sfida un Maccabi Tel Aviv in cerca di riscatto dopo alcune prestazioni altalenanti, soprattutto in trasferta. L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni, con il pubblico lituano pronto a sostenere i propri beniamini.
Statistiche a confronto: andamento recente e precedenti delle squadre
Analizzando il rendimento delle squadre protagoniste, emergono alcune tendenze significative:
- Real Madrid: In Liga ACB mantiene un percorso quasi impeccabile, ma in Eurolega il bilancio è meno brillante (7 vittorie in 13 partite), posizionandosi al decimo posto.
- Anadolu Efes: La stagione europea è stata finora complicata, con un record di 5 vittorie e 8 sconfitte che riflette le difficoltà sia in fase offensiva che difensiva.
- Zalgiris Kaunas: Mostra solidità soprattutto tra le mura amiche, come testimoniato dall’ultima convincente vittoria contro il Baskonia. Il rendimento casalingo rappresenta la principale arma della formazione lituana.
- Maccabi Tel Aviv: La squadra israeliana fatica a mantenere continuità, soprattutto lontano da Tel Aviv. Dopo la sconfitta interna contro Milano, la trasferta in Lituania sarà un banco di prova importante.
|Squadra
|Vittorie Eurolega
|Posizione
|Real Madrid
|7/13
|10°
|Anadolu Efes
|5/13
|–
|Zalgiris Kaunas
|–
|–
|Maccabi Tel Aviv
|–
|–
Quote principali: i mercati più seguiti per i due incontri
Le piattaforme di betting offrono diverse possibilità di giocata sui due incontri. Le quote principali si concentrano sull’esito finale, i margini di vittoria e il numero di punti totali segnati. È possibile seguire in diretta le variazioni delle quote grazie ai servizi di statistiche live offerti dai principali bookmaker, che permettono di monitorare in tempo reale i dati sulle formazioni e i singoli giocatori. Le quote tendono a premiare il Real Madrid come favorito nella trasferta in Turchia, mentre tra Zalgiris e Maccabi Tel Aviv si prevede maggior equilibrio, con leggere preferenze per la formazione di casa in virtù del recente rendimento positivo davanti al pubblico amico.
Tendenze e curiosità numeriche: statistiche e dati rilevanti
Alcune tendenze e curiosità emergono dall’analisi dei precedenti e delle statistiche recenti:
- Real Madrid ha storicamente affrontato trasferte difficili sul campo dell’Efes, ma vanta un roster di grande esperienza internazionale.
- Lo Zalgiris Kaunas si distingue per la capacità di mantenere alto il ritmo offensivo in casa, spesso superando la soglia degli 80 punti segnati.
- Il Maccabi Tel Aviv vive un periodo di alternanza tra vittorie e sconfitte, con un rendimento lontano da casa inferiore rispetto alle gare interne.
- Entrambe le sfide vedranno in campo giocatori di talento come Tavares, Campazzo, Hezonja e Brazdeikis.
In sintesi, la nuova giornata di Eurolega offre spunti di particolare interesse grazie alle sfide tra Efes e Real Madrid, e tra Zalgiris Kaunas e Maccabi Tel Aviv. Le statistiche e le quote aggiornate contribuiscono a delineare un quadro ricco di dettagli utili per seguire al meglio gli sviluppi dei match, in un contesto tecnico e agonistico di alto livello.