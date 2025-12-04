Statistiche e quote Eurolega: Efes-Real, Zalgiris-Maccabi

L’Eurolega di basket torna protagonista con due sfide di grande interesse: Anadolu Efes-Real Madrid e Zalgiris Kaunas-Maccabi Tel Aviv. I match sono in programma rispettivamente presso la Sinan Erdem Dome di Istanbul e in casa dello Zalgiris a Kaunas, rappresentando due appuntamenti fondamentali per il cammino delle rispettive squadre nella massima competizione europea. Le partite si disputano in un contesto di alta tensione, con le squadre pronte a contendersi punti preziosi per scalare la classifica dell’Eurolega.

Efes-Real Madrid e Zalgiris-Maccabi: due incontri chiave in Eurolega

La giornata di Eurolega vede scendere in campo alcune delle formazioni più titolate del basket europeo. Efes e Real Madrid si affrontano in Turchia in un match che rappresenta un bivio stagionale per entrambe: gli spagnoli, dominatori in patria ma meno regolari in Europa, devono invertire la rotta dopo un avvio di torneo sottotono, mentre i padroni di casa sono chiamati a risalire la graduatoria dopo un periodo difficile. Anche a Kaunas, lo Zalgiris sfida un Maccabi Tel Aviv in cerca di riscatto dopo alcune prestazioni altalenanti, soprattutto in trasferta. L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni, con il pubblico lituano pronto a sostenere i propri beniamini.

Statistiche a confronto: andamento recente e precedenti delle squadre

Analizzando il rendimento delle squadre protagoniste, emergono alcune tendenze significative:

Real Madrid : In Liga ACB mantiene un percorso quasi impeccabile, ma in Eurolega il bilancio è meno brillante (7 vittorie in 13 partite), posizionandosi al decimo posto.

: In mantiene un percorso quasi impeccabile, ma in il bilancio è meno brillante (7 vittorie in 13 partite), posizionandosi al decimo posto. Anadolu Efes : La stagione europea è stata finora complicata, con un record di 5 vittorie e 8 sconfitte che riflette le difficoltà sia in fase offensiva che difensiva.

: La stagione europea è stata finora complicata, con un record di 5 vittorie e 8 sconfitte che riflette le difficoltà sia in fase offensiva che difensiva. Zalgiris Kaunas : Mostra solidità soprattutto tra le mura amiche, come testimoniato dall’ultima convincente vittoria contro il Baskonia . Il rendimento casalingo rappresenta la principale arma della formazione lituana.

: Mostra solidità soprattutto tra le mura amiche, come testimoniato dall’ultima convincente vittoria contro il . Il rendimento casalingo rappresenta la principale arma della formazione lituana. Maccabi Tel Aviv: La squadra israeliana fatica a mantenere continuità, soprattutto lontano da Tel Aviv. Dopo la sconfitta interna contro Milano, la trasferta in Lituania sarà un banco di prova importante.

Squadra Vittorie Eurolega Posizione Real Madrid 7/13 10° Anadolu Efes 5/13 – Zalgiris Kaunas – – Maccabi Tel Aviv – –

Quote principali: i mercati più seguiti per i due incontri

Le piattaforme di betting offrono diverse possibilità di giocata sui due incontri. Le quote principali si concentrano sull’esito finale, i margini di vittoria e il numero di punti totali segnati. È possibile seguire in diretta le variazioni delle quote grazie ai servizi di statistiche live offerti dai principali bookmaker, che permettono di monitorare in tempo reale i dati sulle formazioni e i singoli giocatori. Le quote tendono a premiare il Real Madrid come favorito nella trasferta in Turchia, mentre tra Zalgiris e Maccabi Tel Aviv si prevede maggior equilibrio, con leggere preferenze per la formazione di casa in virtù del recente rendimento positivo davanti al pubblico amico.

Tendenze e curiosità numeriche: statistiche e dati rilevanti

Alcune tendenze e curiosità emergono dall’analisi dei precedenti e delle statistiche recenti:

Real Madrid ha storicamente affrontato trasferte difficili sul campo dell’ Efes , ma vanta un roster di grande esperienza internazionale.

ha storicamente affrontato trasferte difficili sul campo dell’ , ma vanta un roster di grande esperienza internazionale. Lo Zalgiris Kaunas si distingue per la capacità di mantenere alto il ritmo offensivo in casa, spesso superando la soglia degli 80 punti segnati.

si distingue per la capacità di mantenere alto il ritmo offensivo in casa, spesso superando la soglia degli 80 punti segnati. Il Maccabi Tel Aviv vive un periodo di alternanza tra vittorie e sconfitte, con un rendimento lontano da casa inferiore rispetto alle gare interne.

vive un periodo di alternanza tra vittorie e sconfitte, con un rendimento lontano da casa inferiore rispetto alle gare interne. Entrambe le sfide vedranno in campo giocatori di talento come Tavares, Campazzo, Hezonja e Brazdeikis.

In sintesi, la nuova giornata di Eurolega offre spunti di particolare interesse grazie alle sfide tra Efes e Real Madrid, e tra Zalgiris Kaunas e Maccabi Tel Aviv. Le statistiche e le quote aggiornate contribuiscono a delineare un quadro ricco di dettagli utili per seguire al meglio gli sviluppi dei match, in un contesto tecnico e agonistico di alto livello.