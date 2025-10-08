Home | Statistiche e quote EuroLeague: sorprese e infortuni al terzo turno

EuroLeague 2025/26 entra nel vivo con la terza giornata, in programma mercoledì 8 ottobre. Il torneo, che già dalle prime due giornate ha regalato sorprese e risultati inattesi, si conferma tra le competizioni più incerte e combattute del basket europeo. In questo articolo analizziamo le principali statistiche, il quadro degli infortuni, le tendenze emerse dai primi turni e le quote aggiornate che riflettono l’imprevedibilità di una stagione segnata sia da exploit inaspettati che da assenze pesanti.

Un inizio di EuroLeague segnato da sorprese e assenze

Le prime due giornate di EuroLeague 2025/26 hanno subito delineato un quadro imprevedibile. Due matricole, Hapoel Tel Aviv e Valencia, guidano la classifica a punteggio pieno, insieme a una sorprendente Zalgiris Kaunas. Al contrario, alcune delle favorite sono partite con il freno a mano tirato, ma la stagione è ancora lunga e tutto può cambiare. La terza giornata si apre con il derby israeliano tra Hapoel Tel Aviv e Maccabi Tel Aviv, in campo neutro a Sofia, che si preannuncia già decisivo per il prosieguo del torneo.

Real Madrid e Monaco cercano conferme dopo avvii a fasi alterne.

e cercano conferme dopo avvii a fasi alterne. Le assenze per infortunio condizionano in modo significativo le scelte degli allenatori.

La nuova formula a 20 squadre rende il calendario ancora più fitto e impegnativo.

Statistiche comparative: Forma, precedenti e rendimento

Analizzando i primi due turni, emergono alcune tendenze interessanti:

Zalgiris Kaunas ha stupito tutti vincendo contro Monaco in trasferta e poi superando i campioni in carica del Fenerbahce in casa, grazie alla solidità di Moses Wright e Nigel Williams-Goss .

ha stupito tutti vincendo contro in trasferta e poi superando i campioni in carica del in casa, grazie alla solidità di e . Real Madrid , guidato da Sergio Scariolo , ha trovato subito risposte positive da Trey Lyles , Chuma Okeke e Theo Maledon , mostrando una rosa profonda nonostante i problemi fisici di alcuni elementi chiave.

, guidato da , ha trovato subito risposte positive da , e , mostrando una rosa profonda nonostante i problemi fisici di alcuni elementi chiave. Hapoel Tel Aviv si è rivelata una solida realtà grazie all’impatto di Vasilije Micic e al dominio a rimbalzo di Dan Oturu .

si è rivelata una solida realtà grazie all’impatto di e al dominio a rimbalzo di . Tra le squadre in difficoltà, Panathinaikos fatica a trovare la giusta chimica tra i suoi nuovi innesti, mentre Dubai Basketball alterna ottime prestazioni casalinghe a difficoltà in trasferta.

La seguente tabella riassume le squadre con il miglior rendimento nelle prime due giornate:

Squadra Vittorie Giocatore Chiave Hapoel Tel Aviv 2 Vasilije Micic Valencia 2 Jean Montero Zalgiris Kaunas 2 Moses Wright

Quote principali disponibili e variazioni dovute agli infortuni

Le quote dei bookmaker per il terzo turno di EuroLeague riflettono l’incertezza generata dall’alto numero di infortuni e dai risultati sorprendenti delle prime partite. Ad esempio:

Il successo dell’ Hapoel Tel Aviv contro il Maccabi Tel Aviv si gioca attorno a quota 1.90, segno di grande equilibrio secondo gli operatori.

contro il si gioca attorno a quota 1.90, segno di grande equilibrio secondo gli operatori. Real Madrid parte favorito nella sfida contro ASVEL Villeurbanne , con quote intorno a 1.30 per la vittoria interna.

parte favorito nella sfida contro , con quote intorno a 1.30 per la vittoria interna. Le assenze pesano: squadre prive di elementi fondamentali come Vincent Poirier (Efes), Juan Nunez (Barcellona) o Isaiah Canaan (Stella Rossa) vedono le loro quote variare anche di 0.20-0.30 rispetto alle previsioni di inizio stagione.

La situazione degli infortuni costringe i bookmaker a frequenti aggiustamenti, rendendo la lettura delle quote ancora più interessante per gli appassionati.

Tendenze e curiosità numeriche: imbattibilità e exploit

Tra le principali curiosità statistiche emerse:

Hapoel Tel Aviv e Valencia sono ancora imbattute, così come Zalgiris Kaunas , segno di una crescente competitività tra le nuove protagoniste.

e sono ancora imbattute, così come , segno di una crescente competitività tra le nuove protagoniste. Dubai Basketball ha fatto registrare il miglior rendimento in casa, ma fatica in trasferta, evidenziando l’importanza del fattore campo anche in questa stagione.

ha fatto registrare il miglior rendimento in casa, ma fatica in trasferta, evidenziando l’importanza del fattore campo anche in questa stagione. Alcuni giocatori hanno già inciso in modo rilevante: Dan Oturu (Hapoel, 13 rimbalzi di media), Moses Wright (Zalgiris, 31 punti e 11 rimbalzi totali nelle prime due gare) e Gabriel Deck (Real Madrid, tornato decisivo dopo l’infortunio).

(Hapoel, 13 rimbalzi di media), (Zalgiris, 31 punti e 11 rimbalzi totali nelle prime due gare) e (Real Madrid, tornato decisivo dopo l’infortunio). Il power ranking aggiornato vede Olympiacos e Panathinaikos ancora ai vertici, ma con molte inseguitrici pronte a ribaltare le gerarchie.

In conclusione, la terza giornata di EuroLeague 2025/26 si presenta come una delle più aperte ed equilibrate degli ultimi anni. L’elevato numero di infortuni e i risultati sorprendenti delle prime giornate obbligano a non dare nulla per scontato. Le quote aggiornate riflettono tale incertezza, rendendo ogni partita un appuntamento da seguire con attenzione per cogliere tutte le evoluzioni statistiche e di rendimento.