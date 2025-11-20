Statistiche e quote Entella-Palermo: numeri, tendenze, mercati

L’incontro tra Virtus Entella e Palermo, valido per il campionato di Serie B, si preannuncia carico di significati. Sabato, allo stadio di Chiavari, andrà in scena una sfida particolare per Matteo Brunori, attaccante rosanero ed ex di turno. L’evento, che ha già richiamato l’entusiasmo dei tifosi con quasi mille biglietti venduti nella sola curva ospiti, sarà una tappa importante sia per le ambizioni del Palermo che per il percorso personale di uno dei suoi leader.

Brunori e il suo legame speciale con la Virtus Entella

La partita di sabato rappresenta un ritorno alle origini per Brunori, che proprio con la maglia dell’Entella aveva mosso i primi passi in carriera. L’attaccante è stato l’ultimo a segnare nello stadio ligure con la maglia del Palermo: il 17 maggio 2022, nei quarti dei play-off, una sua rete su rigore fu determinante per la promozione dei rosanero in Serie B. Da allora, Brunori è diventato il simbolo della squadra siciliana, indossando la fascia di capitano e avvicinandosi, con 76 reti, al record di Fabrizio Miccoli (81 gol con il Palermo). Il periodo recente lo ha visto tornare al gol solo due partite fa contro il Pescara, ma l’importanza delle sue marcature si riflette sull’andamento della squadra. Filippo Inzaghi, tecnico rosanero, ha più volte evidenziato il ruolo cruciale del suo centravanti sia come titolare sia come possibile subentrante, pronto a incidere nei momenti chiave.

Analisi delle statistiche: forma, precedenti e rendimento

Le statistiche personali di Brunori contro l’Entella sono particolarmente interessanti: tre reti ai liguri, di cui una con il Palermo e due segnate ai tempi dell’Arezzo nella stagione 2018/19. Questo dato lo colloca tra i suoi “bersagli” preferiti, insieme a Cosenza, Modena e Juve Stabia. In testa a questa speciale classifica personale resta il Pisa, battuto ben sette volte da Brunori.

Il Palermo arriva alla sfida con il desiderio di consolidare la propria posizione in classifica, mentre l’Entella cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere punti preziosi contro una delle squadre più quotate.

Quote disponibili e panoramica dei mercati principali

Le quote dei bookmakers riflettono l’equilibrio della sfida, pur riconoscendo un leggero favore per il Palermo, forte anche del supporto di una tifoseria molto presente in trasferta. Le principali agenzie di scommesse propongono:

Vittoria Palermo : quota compresa tra 2.10 e 2.30

: quota compresa tra 2.10 e 2.30 Pareggio : quota tra 3.10 e 3.30

: quota tra 3.10 e 3.30 Vittoria Entella: quota tra 3.40 e 3.60

Particolarmente seguiti i mercati relativi ai marcatori, con Brunori tra i favoriti a segnare in qualsiasi momento, e le opzioni legate al numero di gol totali, spesso superiori a 2.5 viste le caratteristiche offensive delle due squadre.

Curiosità numeriche e tendenze della sfida

Tra le curiosità che accompagnano la vigilia del match, spicca la tradizione positiva di Brunori contro l’Entella. Non meno significativo il dato sulle presenze dei tifosi rosanero, che spesso hanno accompagnato la squadra anche in trasferta, creando un’atmosfera favorevole. Dal punto di vista delle tendenze numeriche, il Palermo ha dimostrato di avere una buona media realizzativa esterna, mentre l’Entella si è distinta per la solidità casalinga nelle ultime stagioni.

Squadra Media gol segnati (ultime 5 trasferte/casa) Palermo 1,6 Entella 1,2

Questi numeri suggeriscono una gara potenzialmente vivace e aperta a diverse soluzioni tattiche, con entrambe le squadre motivate a raccogliere punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.

In sintesi, Virtus Entella–Palermo rappresenta molto più di una semplice partita di Serie B: è la storia di un ritorno personale, di statistiche rilevanti e di un pubblico pronto a sostenere i propri beniamini. I dati e le quote disponibili restituiscono il quadro di una sfida equilibrata e tutta da vivere.