Statistiche e quote Entella-Mantova: equilibrio in Serie B

Serie B torna protagonista con la sfida tra Virtus Entella e Mantova, in programma domenica 14 settembre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio di Chiavari. Questo incontro, valido per la terza giornata del campionato, si preannuncia interessante non solo per il valore delle squadre coinvolte, ma anche per le statistiche e le quote offerte dai principali operatori del settore.

Entella-Mantova: confronto tra due percorsi differenti

La partita tra Entella e Mantova mette di fronte due formazioni che hanno vissuto un avvio di stagione molto diverso. Entella ha collezionato due pareggi nelle prime due giornate di campionato: uno in casa contro Juve Stabia e l’altro in trasferta contro il Cesena. In Coppa Italia, la squadra ligure aveva superato il turno ai rigori contro la Ternana, per poi essere eliminata dal Cagliari sempre dagli undici metri. Il Mantova, invece, ha dovuto affrontare una partenza difficile, subendo un pesante 4-0 dal Venezia in Coppa Italia e una sconfitta di misura all’esordio in Serie B contro il Monza. Tuttavia, il riscatto è arrivato nella sfida contro il Pescara, vinta per 2-1. Questi risultati testimoniano una partenza in salita per i lombardi, ma anche una capacità di reazione importante.

Statistiche a confronto: forma e precedenti delle squadre

Analizzando le statistiche delle prime uscite stagionali, emergono alcuni dati interessanti:

Entella : 2 pareggi su 2 in Serie B, una vittoria e una sconfitta ai rigori in Coppa Italia

: 2 pareggi su 2 in Serie B, una vittoria e una sconfitta ai rigori in Coppa Italia Mantova: 1 vittoria e 1 sconfitta in campionato, eliminazione in Coppa Italia

Entrambe le squadre hanno mostrato solidità nella fase centrale del campo ma presentano alcune incertezze in fase offensiva, come dimostrano i pochi gol segnati nelle prime giornate. In particolare, Entella sembra faticare a concretizzare le occasioni create, mentre Mantova ha alternato buone prestazioni offensive a momenti di difficoltà difensiva, come testimoniato dai quattro gol subiti contro il Venezia.

Quote principali disponibili per Entella-Mantova

I principali bookmakers offrono quote che riflettono l’equilibrio atteso nel match, con un leggero favore per i padroni di casa. In dettaglio:

Esito Quota Vittoria Entella 2.10 Pareggio 3.20 Vittoria Mantova 3.60 Over 2.5 1.98 Under 2.5 1.58

Il fattore campo premia Entella, ma il valore abbastanza alto della quota assegnata al segno “1” segnala che la partita è tutt’altro che scontata. Anche le quote per il numero di gol (Over/Under 2.5) evidenziano una certa incertezza sull’andamento offensivo delle due formazioni.

Tendenze e curiosità numeriche dal campionato

Alcune tendenze possono aiutare a inquadrare meglio l’incontro:

Entella non ha ancora perso in campionato, ma non ha nemmeno vinto

non ha ancora perso in campionato, ma non ha nemmeno vinto Mantova ha già sperimentato sia la vittoria che la sconfitta

ha già sperimentato sia la vittoria che la sconfitta Entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol nelle ultime due partite ufficiali

Il risultato di pareggio è frequente per Entella, assente invece nelle recenti uscite del Mantova

Questi dati suggeriscono una possibile partita equilibrata, in cui entrambe le squadre cercheranno di rompere i rispettivi trend: Entella punta alla prima vittoria, Mantova cerca continuità dopo il successo con il Pescara.

In conclusione, la sfida tra Entella e Mantova si presenta come uno dei match più interessanti della terza giornata di Serie B. Le statistiche e le quote raccontano di un equilibrio che potrebbe essere spezzato solo da episodi o dalla maggiore determinazione di una delle due formazioni. Un appuntamento da seguire, ricco di spunti numerici e curiosità.