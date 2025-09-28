Home | Statistiche e quote Elche-Celta Vigo: numeri e trend della Liga

Elche e Celta Vigo si preparano a scendere in campo per la sesta giornata della Liga spagnola, in programma domenica 28 settembre alle ore 16:15. L’incontro si disputerà sul terreno di gioco dell’Elche CF, formazione neopromossa che finora ha saputo sorprendere appassionati e addetti ai lavori. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv, oltre che in streaming gratuito per gli utenti registrati sulla piattaforma Bet365.

Elche e Celta Vigo: due percorsi differenti nel primo scorcio di Liga

L’avvio di stagione delle due squadre è stato caratterizzato da dinamiche opposte. Da un lato, Elche, guidato da Eder Sarabia, ha raccolto 10 punti in 6 partite, posizionandosi sorprendentemente al settimo posto in classifica. I padroni di casa hanno mostrato una notevole solidità difensiva, risultando ancora imbattuti davanti al proprio pubblico. Il bilancio complessivo dell’Elche fino a questo momento recita:

2 vittorie

4 pareggi

0 sconfitte

Di fronte, il Celta Vigo allenato da Claudio Giráldez sta vivendo una fase complessa: la squadra galiziana conta 5 punti frutto di 5 pareggi e 1 sconfitta, senza essere ancora riuscita a centrare il primo successo stagionale. Nonostante le difficoltà offensive, il Celta si è mostrato resistente in trasferta, raccogliendo due pareggi e mantenendo inviolata la porta fuori casa.

Statistiche comparative: forma recente, precedenti e rendimento

L’analisi dei dati mette in evidenza alcuni aspetti chiave sul rendimento delle due formazioni:

Elche imbattuto tra le mura amiche nelle prime sei giornate.

imbattuto tra le mura amiche nelle prime sei giornate. Celta Vigo ancora a secco di vittorie, ma imbattuto fuori casa (2 pareggi in trasferta).

ancora a secco di vittorie, ma imbattuto fuori casa (2 pareggi in trasferta). Negli ultimi confronti diretti tra le due squadre, si sono spesso registrati risultati equilibrati, con un leggero vantaggio nelle reti segnate per l’Elche.

Entrambe le squadre puntano a invertire la tendenza: l’Elche vuole prolungare la serie positiva, mentre il Celta cerca il primo acuto per rilanciarsi.

Quote principali disponibili e opzioni di scommessa

Le principali piattaforme di betting, come Bet365, propongono diverse quote per Elche-Celta Vigo, riflettendo la situazione di equilibrio e la difficoltà nel pronosticare un esito netto. In particolare:

La vittoria dell’ Elche viene quotata leggermente favorita rispetto al Celta Vigo , grazie all’imbattibilità casalinga.

viene quotata leggermente favorita rispetto al , grazie all’imbattibilità casalinga. Il pareggio è considerato un’opzione molto probabile, dato l’alto numero di segni X collezionati da entrambe in questo avvio di stagione.

Le quote per l’Under 2.5 gol sono tra le più basse, segno che gli operatori si attendono una sfida tattica e con poche reti.

Per chi desidera approfondire, Bet365 mette a disposizione anche un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per analizzare ogni dettaglio della partita.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche

Alcuni dati interessanti emergono osservando i numeri delle due squadre:

L’ Elche non ha ancora subito sconfitte ed è una delle difese meno battute della Liga fino a questo punto.

non ha ancora subito sconfitte ed è una delle difese meno battute della fino a questo punto. Il Celta Vigo è la squadra che ha collezionato più pareggi (5 su 6 gare), mostrando una certa solidità ma anche difficoltà a trovare la via del gol.

è la squadra che ha collezionato più pareggi (5 su 6 gare), mostrando una certa solidità ma anche difficoltà a trovare la via del gol. Entrambe le formazioni hanno spesso chiuso le gare con meno di tre reti complessive, confermando la tendenza all’Under 2.5.

Curiosità ulteriore: nessuna delle due squadre ha ancora subito una sconfitta in trasferta (per il Celta) o in casa (per l’Elche) in questa stagione, particolare che rende l’incrocio ancora più incerto e interessante dal punto di vista statistico.

La sfida tra Elche e Celta Vigo si preannuncia come un confronto equilibrato e ricco di spunti numerici, con entrambe le squadre motivate a invertire le rispettive tendenze stagionali. Le statistiche suggeriscono una partita combattuta e tattica, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.