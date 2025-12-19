Home | Statistiche e quote Dynamo Kiev-Noah: numeri e tendenze

Il match di Conference League tra Dynamo Kiev e Noah si disputerà giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 21. Si tratta di un incontro decisivo soprattutto per gli armeni del Noah, che cercheranno il passaggio del turno contro una Dynamo Kiev già matematicamente eliminata. Lo scenario è quello di una gara che, pur avendo ormai poco significato per gli ucraini, mantiene un forte interesse a livello statistico e di quote, data l’importanza della posta in palio per gli ospiti.

Analisi dell’evento: contesto e motivazioni delle squadre

La sfida tra Dynamo Kiev e Noah arriva all’ultimo turno della fase a gironi di Conference League con situazioni molto diverse per le due formazioni. I padroni di casa sono fuori dai giochi dopo la sconfitta subita contro la Fiorentina, che li ha lasciati fermi a 3 punti in classifica. Gli ucraini dovranno fare a meno di Thiare, squalificato, e con altre possibili assenze in difesa e centrocampo, la formazione di mister Kostyuk appare rimaneggiata ma decisa a onorare la competizione. Dall’altra parte, il Noah è reduce dalla vittoria in rimonta contro il Legia Varsavia (2-1), che ha portato la squadra armena a quota 8 punti, in piena corsa per una qualificazione storica. L’allenatore armeno Perković dovrà sciogliere alcuni dubbi di formazione, ma la squadra si presenta motivata e in fiducia dopo il successo nell’ultima giornata.

Statistiche comparative tra Dynamo Kiev e Noah: forma e rendimento

Le statistiche stagionali delle due squadre evidenziano alcuni dati interessanti:

Dynamo Kiev – 1 vittoria, 4 sconfitte, 0 pareggi, 7 gol fatti e 9 subiti (media gol fatti: 1,4; media gol subiti: 1,8).

– 1 vittoria, 4 sconfitte, 0 pareggi, 7 gol fatti e 9 subiti (media gol fatti: 1,4; media gol subiti: 1,8). Noah – 4 vittorie, 1 sconfitta, 2 pareggi, 13 gol fatti e 8 subiti (media gol fatti: 1,86; media gol subiti: 1,14).

La differenza di rendimento tra le due compagini è evidente, con il Noah che si dimostra più solido in entrambe le fasi di gioco. Da segnalare inoltre che il Noah ha segnato regolarmente nelle ultime partite, mentre la Dynamo Kiev ha incontrato maggiori difficoltà, anche a causa di una rosa condizionata da assenze e rotazioni.

Quote principali e mercati offerti dai bookmakers

L’analisi delle quote offerte dai principali operatori di scommesse evidenzia come, nonostante la maggiore motivazione degli armeni, la Dynamo Kiev non parta da sfavorita. Le principali tipologie di giocata proposte sono:

Esito finale 1X2: la vittoria dei padroni di casa è quotata su valori intermedi, mentre il successo del Noah prevede una quota più alta, riflettendo l’equilibrio percepito dai bookmaker.

prevede una quota più alta, riflettendo l’equilibrio percepito dai bookmaker. Under/Over 2,5: le quote su meno o più di 2,5 gol si mantengono piuttosto bilanciate, segno che il match potrebbe essere aperto a diverse soluzioni dal punto di vista realizzativo.

Goal/No Goal: anche questa opzione vede quote vicine, a conferma dell’incertezza sull’andamento della sfida.

Inoltre, vengono proposte scommesse su segmenti di partita, come il numero di reti nel secondo tempo (opzione “multigol 1-3 secondo tempo”), che rappresentano una possibilità interessante secondo i dati recenti.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche

Diversi dati statistici e curiosità emergono dall’analisi dei precedenti e dei trend recenti:

La Dynamo Kiev è imbattuta nei due precedenti contro squadre armene (1 vittoria, 1 pareggio).

è imbattuta nei due precedenti contro squadre armene (1 vittoria, 1 pareggio). I 7 gol della Dynamo Kiev sono stati realizzati da 7 giocatori diversi, segnale di una distribuzione ampia delle responsabilità offensive.

sono stati realizzati da 7 giocatori diversi, segnale di una distribuzione ampia delle responsabilità offensive. Il Noah ha fatto registrare il segno “Goal” (entrambe le squadre a segno) in 6 delle ultime 7 partite.

ha fatto registrare il segno “Goal” (entrambe le squadre a segno) in 6 delle ultime 7 partite. Mulahusejnović è il protagonista assoluto per gli armeni: 5 gol e 1 assist, ha partecipato a tutte le reti segnate dalla sua squadra.

In sintesi, la sfida tra Dynamo Kiev e Noah si preannuncia interessante non solo per la posta in palio per gli armeni, ma anche per i risvolti statistici e le tendenze offerte dalle quote dei bookmaker. I dati suggeriscono una partita equilibrata, con possibili spunti offensivi da entrambe le parti e diversi elementi da monitorare per appassionati e curiosi delle statistiche calcistiche.