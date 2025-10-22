Statistiche e quote Dolomiti Energia-Ankara: analisi EuroCup

La Dolomiti Energia Trentino torna protagonista in campo europeo nella quarta giornata della BKT EuroCup, affrontando il Turk Telekom Ankara mercoledì sera alle ore 20 presso la BTS Arena. L’incontro si presenta come uno snodo cruciale per entrambe le formazioni, desiderose di conquistare punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica. I bianconeri, reduci da una convincente vittoria in campionato, cercano continuità anche sul palcoscenico internazionale contro una squadra turca in ottima forma.

Dolomiti Energia e Ankara: il contesto della sfida europea

Il match tra Dolomiti Energia Trentino e Turk Telekom Ankara rappresenta un incrocio decisivo per il prosieguo delle rispettive stagioni in EuroCup. Trento, dopo un avvio incerto in Europa con una sconfitta a Bourg-en-Bresse e una brillante vittoria esterna contro il Buducnost Voli Podgorica, ha vissuto un’altra serata complicata nella recente trasferta contro i London Lions. Sul fronte turco, Ankara arriva a Trento con il morale alto, forte di due successi consecutivi: uno in patria contro il Petkim Spor e uno in Europa proprio contro il Buducnost. Il percorso europeo delle due squadre è quindi caratterizzato da alti e bassi, rendendo la sfida particolarmente aperta e interessante.

Forma attuale e statistiche comparative delle due squadre

Analizzando i dati delle prime tre giornate di EuroCup, emergono alcuni elementi chiave:

Dolomiti Energia Trentino ha una media di 75,3 punti segnati a partita, con un’efficiente percentuale del 53% dal campo da due punti, ma fatica dall’arco con il 24,3% da tre.

ha una media di 75,3 punti segnati a partita, con un’efficiente percentuale del 53% dal campo da due punti, ma fatica dall’arco con il 24,3% da tre. La difesa trentina concede però 87,3 punti di media agli avversari, evidenziando margini di miglioramento sul piano dell’intensità difensiva.

Il Turk Telekom Ankara segna invece 84 punti di media, grazie a un ottimo 60% da due e il 26% da tre, confermando un attacco continuo e ben strutturato.

segna invece 84 punti di media, grazie a un ottimo 60% da due e il 26% da tre, confermando un attacco continuo e ben strutturato. In difesa, Ankara spicca per le 9,7 palle recuperate di media a partita, dato che la pone tra le migliori squadre dell’intera competizione sotto questo aspetto.

Dal punto di vista individuale, per Trento spiccano le prove di DeVante’ Jones e DJ Steward, entrambi capaci di realizzare 19 punti nell’ultima uscita. Ankara può contare su giocatori esperti come Jaleen Smith, Kyle Allman e Marko Simonovic, quest’ultimo con 16,3 punti di media a partita.

Quote principali disponibili per la partita

Sebbene i dati sulle quote dei principali bookmaker non siano stati dettagliati nell’analisi originale, è utile sottolineare come i parametri statistici raccolti influenzino la percezione degli operatori:

Le quote sul risultato finale generalmente riflettono l’equilibrio tra una Trento desiderosa di riscatto in casa e un Ankara che ha dimostrato solidità sia in attacco che in difesa.

La media punti delle due squadre suggerisce particolare attenzione ai mercati Over/Under legati al punteggio totale, con la soglia che potrebbe aggirarsi attorno agli 80 punti per ciascun team.

I mercati relativi ai singoli marcatori vedono protagonisti i principali riferimenti offensivi: Steward e Jones per Trento, Simonovic e Allman per Ankara.

La variabilità dei risultati nelle prime uscite stagionali invita comunque alla prudenza nella lettura delle quote, evidenziando la natura imprevedibile di una competizione come la EuroCup.

Curiosità numeriche e trend da seguire

Le statistiche raccolte offrono alcuni spunti interessanti:

Ankara è la terza squadra per palle recuperate in EuroCup, a conferma di un’aggressività difensiva che spesso si traduce in punti facili in transizione.

è la terza squadra per palle recuperate in EuroCup, a conferma di un’aggressività difensiva che spesso si traduce in punti facili in transizione. Dolomiti Energia ha dimostrato grande coralità in attacco nell’ultima gara di campionato, con cinque giocatori in doppia cifra.

ha dimostrato grande coralità in attacco nell’ultima gara di campionato, con cinque giocatori in doppia cifra. Entrambe le formazioni hanno già affrontato e battuto il Buducnost Voli Podgorica , segnale di competitività e capacità di imporsi su avversari di livello europeo.

, segnale di competitività e capacità di imporsi su avversari di livello europeo. Il calendario di Trento è particolarmente fitto: la gestione delle energie potrebbe incidere sulle prestazioni nei prossimi impegni.

La sfida tra Dolomiti Energia Trentino e Turk Telekom Ankara si preannuncia equilibrata e ricca di spunti statistici. Le due squadre sono chiamate a confermare i segnali di crescita delle ultime uscite, con l’obiettivo di avanzare nella classifica della EuroCup e consolidare la propria identità di squadra. Numeri e dati sottolineano l’importanza di questa gara nel percorso europeo stagionale.