Statistiche e quote Dolomiti Bellunesi-Lumezzane: i numeri chiave

La sfida tra Dolomiti Bellunesi e Lumezzane, in programma lunedì 13 ottobre alle ore 20:30 presso lo stadio Tognon di Fontanafredda, rappresenta un importante crocevia per il cammino delle due squadre nel Girone A di Serie C. Separate da un solo punto in classifica, entrambe cercano di allontanarsi dalla zona calda, rendendo il match particolarmente delicato in ottica salvezza. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, NOW e in streaming sulle relative piattaforme.

Analisi dell’evento: scontro diretto per la salvezza

Il confronto tra Dolomiti Bellunesi e Lumezzane acquisisce rilievo per la situazione di classifica delle due formazioni: i padroni di casa occupano il quindicesimo posto con 7 punti, mentre gli ospiti seguono al diciottesimo con 6 punti. Entrambe le squadre stanno attraversando una fase difficile e vedono in questa partita una possibile svolta per il proprio campionato.

Dolomiti Bellunesi : 7 punti in otto giornate, una sola vittoria, 8 gol fatti e 15 subiti.

: 7 punti in otto giornate, una sola vittoria, 8 gol fatti e 15 subiti. Lumezzane: 6 punti, 2 vittorie e 6 sconfitte, 1 vittoria e 3 sconfitte in trasferta.

La squadra guidata da Andrea Bonatti, subentrato a Nicola Zanini, fatica a trovare continuità di risultati, soprattutto in casa dove non è ancora arrivata la prima vittoria stagionale. Il Lumezzane di Emanuele Troise, reduce dalla sconfitta contro la Giana Erminio, punta a invertire una tendenza negativa in trasferta.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento

L’analisi statistica delle due squadre evidenzia alcune criticità che hanno condizionato il cammino fin qui. Ecco i dati salienti:

Squadra Punti Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti Dolomiti Bellunesi 7 1 4 3 8 15 Lumezzane 6 2 0 6 ? ?

Dolomiti Bellunesi ancora senza successi casalinghi: 2 pareggi e 1 sconfitta.

ancora senza successi casalinghi: 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Lumezzane ha collezionato 1 vittoria e 3 sconfitte lontano dalle mura amiche.

ha collezionato 1 vittoria e 3 sconfitte lontano dalle mura amiche. Entrambe le squadre mostrano una certa vulnerabilità difensiva, come si evince dai gol subiti.

Il rendimento altalenante conferma le difficoltà di due rose giovani e ancora in fase di assestamento.

Quote principali e mercati disponibili

Le principali piattaforme di betting, come Bet365, offrono quote aggiornate sul match, con attenzione particolare agli esiti finali e ai mercati legati a gol segnati e marcatori. Il fatto che le due squadre siano separate da un solo punto in classifica e abbiano una difesa piuttosto fragile rende l’esito incerto. Generalmente, le quote per il segno “1” (vittoria Dolomiti Bellunesi) e “2” (Lumezzane) sono molto vicine, a testimonianza dell’equilibrio della sfida. Si segnalano inoltre quote interessanti per il mercato “Goal/No Goal” e “Over/Under”, dati i numeri difensivi delle squadre.

Esito finale: quote ravvicinate tra vittoria interna e ospite.

quote ravvicinate tra vittoria interna e ospite. Goal/No Goal: considerata la fragilità difensiva, le quote per entrambe a segno sono da monitorare.

Tendenze e curiosità numeriche della sfida

Alcune statistiche offrono spunti interessanti per comprendere meglio le dinamiche della partita:

Dolomiti Bellunesi ha segnato in tutte le ultime quattro gare interne, ma non ha mai ottenuto i tre punti davanti al proprio pubblico.

ha segnato in tutte le ultime quattro gare interne, ma non ha mai ottenuto i tre punti davanti al proprio pubblico. Lumezzane subisce almeno due gol a partita nelle ultime tre trasferte.

subisce almeno due gol a partita nelle ultime tre trasferte. Entrambe le squadre hanno cambiato allenatore negli ultimi mesi, sintomo di una ricerca di equilibrio e identità di gioco.

Le difficoltà difensive e la necessità di punti potrebbero favorire una partita aperta, con occasioni da entrambe le parti.

In sintesi, il match tra Dolomiti Bellunesi e Lumezzane si profila come uno scontro equilibrato e ricco di spunti numerici. Le statistiche evidenziano le difficoltà difensive delle due squadre e l’importanza di una vittoria per il prosieguo del campionato. L’attenzione sarà rivolta anche alle quote aggiornate e alle possibili sorprese offerte dal campo.