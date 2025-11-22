Statistiche e quote Cosenza-Benevento: sfida di alta classifica

Il San Vito-Luigi Marulla di Cosenza si prepara ad accogliere una delle sfide più attese del Girone C di Serie C: domenica 23 novembre alle 14:30, Cosenza e Benevento si affrontano in una gara che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento con motivazioni altissime e una recente serie di risultati che accendono l’interesse non solo degli appassionati ma anche degli osservatori attenti ai numeri e alle statistiche del campionato.

Un incontro ad alta tensione nel cuore della Serie C

La partita tra Cosenza e Benevento si presenta come uno snodo determinante per la corsa alla vetta del Girone C. I padroni di casa, guidati da Buscè, hanno ritrovato slancio grazie a una striscia positiva di cinque partite, frutto di tre vittorie e due pareggi. L’ultimo successo, ottenuto in trasferta sul campo del Latina e firmato da Mazzocchi, ha confermato la solidità e la crescita della squadra.

Dall’altra parte, il Benevento ha cambiato marcia con l’arrivo in panchina di Antonio Floro Flores, coronato da una vittoria convincente contro il Monopoli. I giallorossi, ora a solo un punto dalla vetta, vedono nella trasferta di Cosenza l’occasione per misurare le nuove ambizioni e consolidare il proprio ruolo tra le pretendenti al salto di categoria.

Statistiche comparative: Forma recente e precedenti

Analizzando le statistiche più rilevanti delle due formazioni nelle ultime settimane, emergono alcuni dati utili per comprendere lo stato di salute delle squadre:

Cosenza ha ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 partite, segnando con regolarità e mostrando una difesa più solida rispetto all’inizio della stagione.

ha ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 partite, segnando con regolarità e mostrando una difesa più solida rispetto all’inizio della stagione. L’ultimo successo esterno contro il Latina ha rafforzato il morale del gruppo, che sogna il ritorno in Serie B .

ha rafforzato il morale del gruppo, che sogna il ritorno in . Benevento ha subito una svolta con il cambio di allenatore: la vittoria contro il Monopoli è stata ottenuta grazie alle reti di Lamesta, Ricci e Prisco, segno di una squadra che ha ritrovato entusiasmo e concretezza.

I precedenti tra le due squadre negli ultimi anni hanno spesso riservato partite combattute e ricche di gol, con risultati mai scontati. Il Marulla si conferma campo difficile per chiunque, ma il Benevento cerca continuità dopo il cambio di guida tecnica.

Quote principali e mercati attivi per la sfida

Le principali agenzie di scommesse propongono quote molto equilibrate per questa partita, rispecchiando l’incertezza del pronostico. Alcuni mercati di maggiore interesse includono:

Esito finale (1X2): le quotazioni vedono il Cosenza leggermente favorito grazie al fattore campo e alla striscia positiva, ma la quota del Benevento resta competitiva, segno di grande equilibrio.

leggermente favorito grazie al fattore campo e alla striscia positiva, ma la quota del resta competitiva, segno di grande equilibrio. Under/Over: viste le recenti performance offensive di entrambe, cresce l’attenzione per il mercato dei gol, con l’Over 2.5 che si mantiene su valori interessanti.

Marcatori: sono in risalto le quote relative a Mazzocchi per il Cosenza e a Lamesta per il Benevento, entrambi in ottima forma.

Le piattaforme come Sisal offrono anche statistiche in tempo reale e mercati aggiuntivi, utili per chi desidera approfondire ogni aspetto dell’incontro.

Curiosità numeriche e tendenze della partita

Alcuni dati statistici aggiuntivi aiutano a contestualizzare ulteriormente la sfida:

Cosenza ha sempre segnato almeno una rete nelle ultime cinque gare disputate.

ha sempre segnato almeno una rete nelle ultime cinque gare disputate. Benevento è imbattuto nelle ultime tre trasferte, segno di una squadra solida anche lontano dal proprio pubblico.

è imbattuto nelle ultime tre trasferte, segno di una squadra solida anche lontano dal proprio pubblico. Il Marulla è uno degli stadi con la media gol più alta del girone nelle ultime settimane.

Questi numeri suggeriscono una partita aperta e potenzialmente ricca di emozioni, dove entrambe le squadre hanno le carte in regola per essere protagoniste.

Il confronto tra Cosenza e Benevento rappresenta un momento chiave della stagione di Serie C, con due squadre in forma e in piena corsa per gli obiettivi più ambiziosi. Le statistiche e le quote riflettono l’equilibrio e l’incertezza di una gara che promette spettacolo e che potrebbe influenzare significativamente la classifica del girone.