Home | Statistiche e quote Coppa Italia: Napoli, Inter e outsider

La giornata di mercoledì 3 dicembre 2025 si preannuncia ricca di appuntamenti calcistici di grande interesse, con particolare attenzione agli ottavi di finale di Coppa Italia. Tra le sfide più attese spiccano Napoli-Cagliari e Inter-Venezia, entrambe decisive per il prosieguo della competizione. Oltre al calcio italiano, il programma prevede importanti incontri nei principali campionati europei, tra cui Premier League e Liga, oltre a match delle coppe nazionali di Germania e Spagna.

Napoli-Cagliari e Inter-Venezia: sfide clou degli ottavi di Coppa Italia

Il calendario di Coppa Italia vede oggi due partite di cartello: Napoli-Cagliari, in programma alle ore 18:00, e Inter-Venezia, con calcio d’inizio fissato per le 21:00. Entrambe le gare rappresentano un banco di prova importante per le formazioni di casa, chiamate a confermare il proprio valore contro avversari determinati a sorprendere. Il Napoli, reduce da prestazioni altalenanti in campionato, cerca nella competizione nazionale una svolta per la propria stagione. Dal canto suo, il Cagliari punta ad approfittare di eventuali rotazioni degli avversari per tentare il colpaccio. La serata si chiude con Inter-Venezia: i nerazzurri, forti di una rosa profonda e di uno stato di forma generalmente positivo, sono chiamati a non sottovalutare i lagunari, capaci di risultati sorprendenti nelle recenti uscite.

Forma recente e precedenti: i numeri di Napoli, Cagliari, Inter e Venezia

Analizzando lo stato di forma delle squadre coinvolte, emergono alcuni dati significativi:

Napoli ha alternato vittorie e pareggi nelle ultime settimane, faticando però a mantenere continuità soprattutto in fase difensiva.

ha alternato vittorie e pareggi nelle ultime settimane, faticando però a mantenere continuità soprattutto in fase difensiva. Cagliari ha mostrato alcune difficoltà in trasferta, ma spesso riesce a rendere la vita difficile alle big, grazie a un gioco organizzato e alla grinta dei suoi interpreti.

ha mostrato alcune difficoltà in trasferta, ma spesso riesce a rendere la vita difficile alle big, grazie a un gioco organizzato e alla grinta dei suoi interpreti. Inter si presenta all’appuntamento forte di una serie positiva in campionato e di una difesa tra le meno battute.

si presenta all’appuntamento forte di una serie positiva in campionato e di una difesa tra le meno battute. Venezia può contare su un gruppo giovane e motivato, capace di mettere in difficoltà squadre più quotate.

Per quanto riguarda i precedenti, il Napoli ha spesso avuto la meglio sul Cagliari nei confronti recenti, sia in casa che in trasferta, mentre l’Inter non ha mai perso contro il Venezia nelle ultime stagioni, imponendosi in modo netto soprattutto tra le mura amiche.

Quote principali per Coppa Italia: Napoli, Inter e outsider

Le principali piattaforme di scommesse propongono quotazioni che riflettono i valori tecnici in campo:

Match Vittoria Casa Pareggio Vittoria Ospite Napoli – Cagliari 1.45 4.20 7.00 Inter – Venezia 1.30 5.00 9.00

Le quote indicano un netto favore del pronostico per le squadre di casa, ma non vanno sottovalutate possibili sorprese, soprattutto considerando eventuali rotazioni nelle formazioni titolari.

Tendenze e curiosità numeriche: statistiche interessanti

Alcune tendenze e dati statistici possono offrire ulteriori spunti di riflessione:

Il Napoli segna in media più di 2 gol a partita nelle ultime gare casalinghe di Coppa Italia .

segna in media più di 2 gol a partita nelle ultime gare casalinghe di . Il Cagliari ha realizzato almeno un gol nelle ultime 5 trasferte della competizione.

ha realizzato almeno un gol nelle ultime 5 trasferte della competizione. L’ Inter vanta una striscia aperta di imbattibilità in coppa interna che dura da oltre due stagioni.

vanta una striscia aperta di imbattibilità in coppa interna che dura da oltre due stagioni. Il Venezia, pur partendo sfavorito, non ha mai perso con più di un gol di scarto nelle ultime 4 trasferte di coppa.

Questi dati lasciano intendere che, pur a fronte di valori tecnici diversi, la Coppa Italia offre spesso partite combattute e ricche di colpi di scena.

La giornata del 3 dicembre 2025 si prospetta dunque particolarmente intensa per gli appassionati di calcio e per chi segue con interesse le statistiche e le quote delle principali competizioni. Le sfide di Coppa Italia rappresentano sempre un banco di prova imprevedibile, dove spesso a fare la differenza sono dettagli e momenti chiave.