Home | Statistiche e Quote Coppa Davis 2025: Italia e le rivali a Bologna

La Coppa Davis 2025 si prepara a offrire nuove emozioni agli appassionati di tennis, con la fase finale che si disputerà a Bologna dal 18 al 23 novembre. Dopo i successi consecutivi dell’Italia nel 2023 e 2024, la nazionale italiana torna in campo per difendere il titolo, questa volta priva di Sinner, assente per scelta personale. L’evento si svolge su cemento indoor e vedrà otto nazionali sfidarsi per conquistare l’iconico trofeo, in un format che prevede quarti di finale, semifinali e finale, secondo la tradizione della competizione a squadre più antica del tennis.

La Coppa Davis 2025: formula, calendario e protagonisti

La Coppa Davis rappresenta una delle competizioni storiche del tennis mondiale, nata nel 1900. L’edizione 2025, in programma a Bologna, vedrà impegnate otto nazionali con il seguente tabellone dei quarti di finale: Italia-Austria, Francia-Belgio, Spagna-Rep. Ceca e Argentina-Germania. Ogni sfida si disputa su tre match: due singolari e un doppio.

L’Italia, guidata dal capitano Filippo Volandri , schiera Musetti , Cobolli , Berrettini , Vavassori e Bolelli , mentre Sinner ha dato forfait.

, schiera , , , e , mentre ha dato forfait. Gli incontri si giocano al meglio dei tre match, in una formula che favorisce l’equilibrio e lo spettacolo.

I match saranno visibili in diretta su Sky Sport, RAI e in streaming sulla piattaforma SISAL per gli utenti registrati.

La manifestazione vede ancora una volta l’Italia tra le favorite, forte dei recenti successi, ma la competizione promette grande equilibrio grazie alla presenza di squadre storiche come Francia e Spagna.

Statistiche storiche e forma delle nazionali in gara

La Coppa Davis vanta una lunga tradizione fatta di record e grandi imprese. Le tre nazionali più titolate sono:

Stati Uniti : 32 titoli

: 32 titoli Australia : 28 titoli

: 28 titoli Francia: 10 titoli

L’Italia ha conquistato il trofeo in tre occasioni: la prima nel 1976, poi di recente nel 2023 e 2024. Nelle ultime edizioni, la squadra azzurra ha mostrato solidità sia nei singolari che nel doppio, superando avversari come Australia e Olanda in finale. L’assenza di Sinner rappresenta una variabile importante, ma il gruppo guidato da Volandri può contare su giocatori di esperienza e giovani in ascesa.

Quote disponibili per la fase finale della Coppa Davis

Le principali piattaforme di scommesse, tra cui SISAL, propongono quote aggiornate per la fase finale della Coppa Davis 2025. Le quote relative ai match dei quarti di finale rispecchiano l’equilibrio tra le squadre in gara:

Match Favorita Quota vincente Italia vs Austria Italia 1.55 Francia vs Belgio Francia 1.65 Spagna vs Rep. Ceca Spagna 1.70 Argentina vs Germania Argentina 1.80

Le quote sono indicative e soggette a variazione in base alle convocazioni ufficiali e alle condizioni dei giocatori. È possibile seguire in tempo reale le variazioni delle quote e accedere a dati statistici dettagliati attraverso il servizio dedicato delle principali piattaforme di betting.

Tendenze, curiosità numeriche e dati utili sulla Coppa Davis

Analizzando le ultime edizioni della Coppa Davis, emergono alcune tendenze interessanti:

L’ Italia ha vinto 10 degli ultimi 12 match disputati nella competizione, dimostrando una notevole continuità di rendimento.

ha vinto 10 degli ultimi 12 match disputati nella competizione, dimostrando una notevole continuità di rendimento. Nell’edizione 2024, ben il 70% dei match si è concluso con il successo della squadra favorita secondo le quote pre-partita.

Il campo in cemento indoor di Bologna tende a favorire i giocatori dotati di un servizio potente e di un gioco offensivo.

tende a favorire i giocatori dotati di un servizio potente e di un gioco offensivo. La presenza di più incontri ravvicinati mette alla prova la profondità delle rose e la capacità di gestione delle energie fisiche e mentali.

Una curiosità: la Coppa Davis viene spesso chiamata “insalatiera” per la particolare forma del trofeo, simbolo di prestigio per le nazionali che riescono a conquistarla.

La fase finale della Coppa Davis 2025 a Bologna si preannuncia come uno degli appuntamenti clou della stagione tennistica, ricco di spunti e dati statistici da seguire con attenzione. L’assenza di Sinner rappresenta una variabile importante per l’Italia, ma la squadra azzurra proverà comunque a confermare la propria competitività in una manifestazione dove storia e numeri si intrecciano costantemente.