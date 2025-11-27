Vai al contenuto
Statistiche e quote Conference League: sfide decisive a novembre

La Conference League si appresta a vivere una nuova intensa giornata con diversi incontri che possono già indirizzare le sorti dei vari gironi. Il turno in programma giovedì 27 novembre 2025 vede protagoniste squadre determinate a inseguire la qualificazione, a partire dalle 18.45 con i match tra Slovan BratislavaRayo Vallecano, Sigma OlomoucCelje, OmoniaDynamo Kiev, HamrunLincoln, LechLausanne, RakowRapid Vienna, fino al posticipo delle 21 tra Breidablik e Samsunspor. I riflettori sono puntati su statistiche, trend e le ultime quote dei bookmakers.

Conference League: una panoramica sul quarto turno

Il quarto turno della Conference League rappresenta spesso una tappa cruciale nella fase a gironi, in cui le squadre cercano di consolidare o rilanciare le proprie ambizioni di qualificazione. Alcuni club come il Celje e il Samsunspor arrivano da un percorso netto, mentre altre, come Slovan Bratislava o Hamrun, cercano il riscatto dopo un avvio difficile. I campi di gioco, distribuiti in tutta Europa, saranno teatro di sfide sia tra compagini storiche che tra formazioni emergenti, pronte a sorprendere.

Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori.
Analisi comparativa: stato di forma, precedenti e rendimento

Osservando l’andamento recente delle squadre, emergono alcuni punti chiave:

  • Slovan Bratislava è reduce da tre sconfitte consecutive e si trova all’ultima chiamata per restare in corsa; il Rayo Vallecano invece ha dimostrato solidità, con 7 punti e una notevole rimonta nell’ultimo match.
  • Nel girone di Sigma OlomoucCelje, i cechi hanno trovato la prima vittoria in Armenia, mentre gli sloveni guidano il gruppo a punteggio pieno, segnando oltre 2 gol di media a partita.
  • Omonia e Dynamo Kiev presentano statistiche in parte simili ma con cammini differenti: i ciprioti hanno raccolto 2 pareggi e una sconfitta, mentre gli ucraini hanno appena ottenuto la prima vittoria, un netto 6-0.
  • Nel confronto tra Hamrun e Lincoln, i maltesi cercano i primi punti, mentre i gibraltariani sorprendono con 4 punti conquistati e una buona solidità difensiva.
  • Lech e Lausanne si affrontano dopo risultati contrastanti: i polacchi devono reagire dopo due ko, mentre gli svizzeri sono ancora imbattuti.
  • Il Rakow mantiene l’imbattibilità con un pareggio contro lo Sparta Praga, mentre il Rapid Vienna è ancora fermo a zero punti nel girone.
  • Infine, Breidablik e Samsunspor vivono situazioni opposte: gli islandesi sono a un solo punto, i turchi a punteggio pieno e senza gol subiti.

Tabella riassuntiva dei dati stagionali (media gol fatti/subiti):

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Media GF Media GS
Slovan Bratislava 0 0 3 0,67 2,0
Rayo Vallecano 4 1 0 2,4 0,8
Sigma Olomouc 1 1 1 1,0 1,33
Celje 6 0 1 2,43 0,86
Omonia 5 2 2 2,0 0,56
Dynamo Kiev 1 0 2 2,0 1,67
Hamrun 1 1 3 0,6 1,4
Lincoln 1 1 1 1,0 2,33
Lech 1 0 2 2,33 2,0
Lausanne 6 2 1 2,0 0,56
Rakow 6 2 1 1,56 0,44
Rapid Vienna 3 2 4 1,56 1,78
Breidablik 2 1 2 1,0 1,4
Samsunspor 3 0 0 2,33 0,0

Quote principali e variazioni dei bookmakers

Le principali agenzie di scommesse convergono su alcune valutazioni chiave:

  • Nel match Slovan BratislavaRayo Vallecano, gli spagnoli sono considerati favoriti, con il segno 2 a quota inferiore rispetto all’1.
  • La sfida tra Sigma Olomouc e Celje appare equilibrata, ma con un leggero favore per i padroni di casa.
  • Interessante anche la quota per OmoniaDynamo Kiev, con i ciprioti leggermente favoriti contro pronostico.
  • Nel confronto tra Breidablik e Samsunspor, i turchi sono nettamente avanti nelle preferenze degli operatori.
  • Tra Lech e Lausanne le quote sono molto ravvicinate, a conferma di una partita aperta.
  • Sulla gara HamrunLincoln, nonostante la classifica, i maltesi conservano i favori del pronostico.

Le opzioni multigol (ad esempio 1-3 o 2-5 gol totali), così come le giocate su entrambe le squadre a segno, sono tra le più considerate dagli analisti, specie nei match che si preannunciano equilibrati.

Tendenze e curiosità numeriche: dati da non sottovalutare

  • Slovan Bratislava ha vinto solo una delle ultime 9 sfide contro club spagnoli, mentre il Rayo Vallecano è tra le squadre più ammonite della competizione.
  • Il Celje ha segnato almeno due reti in 6 delle ultime 7 gare di Conference League.
  • Tutti e 3 i gol del Sigma Olomouc sono arrivati da difensori.
  • Omonia ha perso solo una delle ultime 10 gare interne tra campionato e coppa.
  • Breidablik subisce almeno una rete da 8 gare interne consecutive.
  • Il Samsunspor è a quota 0 gol subiti in Conference League e segna almeno una volta da 10 trasferte consecutive.
  • Il Lincoln vanta una media superiore a 4 corner a partita, così come l’Hamrun.
  • Il Rakow vede spesso partite con meno di tre reti complessive; tendenza simile anche per il Rapid Vienna in trasferta.

Questi dati evidenziano alcune costanti nei rendimenti delle squadre e offrono interessanti spunti per l’analisi degli incontri.

In conclusione, il quarto turno di Conference League promette match equilibrati e ricchi di spunti statistici. Gli incontri possono già risultare decisivi per la qualificazione, mentre le quote e i numeri mettono in evidenza le squadre più solide e quelle chiamate a una reazione. Sarà un’occasione per osservare l’evoluzione di trend e curiosità che stanno caratterizzando questa edizione della competizione.

