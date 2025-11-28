Home | Statistiche e quote Como-Sassuolo: numeri, trend e curiosità

Como e Sassuolo si preparano a scendere in campo venerdì 28 novembre 2025 alle ore 20:45 presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, per l’anticipo della 13a giornata della Serie A 2025/26. Il match mette di fronte due delle rivelazioni della stagione, entrambe desiderose di consolidare le rispettive ambizioni europee dopo una prima parte di campionato estremamente positiva.

Como-Sassuolo: due sorprese a confronto in Serie A

Il confronto tra Como e Sassuolo rappresenta una novità assoluta in massima serie, nonostante le due squadre si siano già incontrate in Coppa Italia il 24 settembre 2025 (successo lariano per 3-0). I lariani, allenati da Cesc Fabregas, occupano la sesta posizione in classifica con 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta, e vantano una delle migliori difese del torneo (7 reti subite in 12 gare, con ben 5 clean sheet). Il momento positivo del Como è certificato da una striscia di 10 risultati utili consecutivi, con l’ultima roboante vittoria per 5-1 sul campo del Torino.

Il Sassuolo, guidato da Fabio Grosso, si presenta al Sinigaglia da nona forza del campionato, a quota 17 punti, e può vantare un brillante rendimento esterno (3 successi nelle ultime 4 trasferte). Il gruppo emiliano ha dimostrato particolare efficacia lontano da casa, battendo anche avversari come Atalanta e Cagliari. Tuttavia, qualche assenza di rilievo in difesa e a centrocampo complica le scelte di formazione.

Statistica comparativa: rendimento, precedenti e forma attuale

Analizzando lo stato di forma, emergono alcuni dati chiave:

Como : imbattuto nelle ultime 10 partite (4 vittorie, 6 pareggi), seconda miglior difesa della Serie A, 17 gol segnati e 7 subiti.

: imbattuto nelle ultime 10 partite (4 vittorie, 6 pareggi), seconda miglior difesa della Serie A, 17 gol segnati e 7 subiti. Sassuolo : 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, 16 gol fatti e 14 incassati. In trasferta, 3 vittorie nelle ultime 4 uscite.

: 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, 16 gol fatti e 14 incassati. In trasferta, 3 vittorie nelle ultime 4 uscite. Unico precedente stagionale ufficiale: Como–Sassuolo 3-0 in Coppa Italia (24/09/2025).

Squadra Punti Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti Como 21 5 6 1 17 7 Sassuolo 17 5 2 5 16 14

Il Como si distingue per possesso palla (60,5% contro il 46,6% del Sassuolo) e pressione alta, come conferma il PPDA di 8,4. I neroverdi, invece, prediligono ripartenze e gestione attenta (PPDA 14,2). Entrambe le squadre sono molto pericolose negli ultimi 30 minuti di gara, con 9 reti a testa segnate in questa frazione di gioco.

Quote principali: fiducia nei padroni di casa secondo i bookmakers

Le principali agenzie di scommesse indicano il Como come favorito per la vittoria:

William Hill : vittoria Como a 1.65, pareggio a 3.70, vittoria Sassuolo a 5.00

: vittoria a 1.65, pareggio a 3.70, vittoria a 5.00 Bet365: Como 1.67, pareggio 3.60, Sassuolo 5.50

Queste quote riflettono il buon momento dei lariani e la loro solidità interna, mentre il Sassuolo è visto come outsider, soprattutto alla luce delle difficoltà difensive e delle assenze che gravano sulla rosa di Grosso.

Tendenze e curiosità numeriche: dati e record in vista del match

Il Como non perde in casa da inizio stagione (3 vittorie e 3 pareggi al Sinigaglia ).

non perde in casa da inizio stagione (3 vittorie e 3 pareggi al ). Nelle ultime 11 partite contro nuove avversarie in Serie A, il Sassuolo è rimasto imbattuto (7 vittorie, 4 pareggi).

è rimasto imbattuto (7 vittorie, 4 pareggi). Paz del Como è l’unico in Serie A con almeno 8 gol+assist nel 2025 (5 gol e 4 assist).

del è l’unico in Serie A con almeno 8 gol+assist nel 2025 (5 gol e 4 assist). Berardi ha partecipato a 7 reti nelle ultime 9 “prime volte” contro nuove squadre in Serie A.

ha partecipato a 7 reti nelle ultime 9 “prime volte” contro nuove squadre in Serie A. Entrambe le squadre segnano frequentemente negli ultimi 30 minuti di partita (9 gol ciascuna), con il Como particolarmente incisivo nell’ultimo quarto d’ora.

Le statistiche individuali vedono Paz (5 gol) e Rodríguez (4 assist) tra i protagonisti in casa lariana, mentre tra gli emiliani spiccano Pinamonti e Berardi (4 gol ciascuno).

In sintesi, Como-Sassuolo offre numerosi spunti analitici: due squadre in salute, dati difensivi rilevanti, attacchi prolifici e molte curiosità statistiche. Il match del Sinigaglia si preannuncia ricco di interesse sia sotto il profilo tecnico che per la lettura delle tendenze numeriche, confermando la centralità di statistiche e quote nell’analisi pre-partita.