Statistiche e quote Como-Sassuolo: numeri, trend e curiosità

Como e Sassuolo si preparano a scendere in campo venerdì 28 novembre 2025 alle ore 20:45 presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, per l’anticipo della 13a giornata della Serie A 2025/26. Il match mette di fronte due delle rivelazioni della stagione, entrambe desiderose di consolidare le rispettive ambizioni europee dopo una prima parte di campionato estremamente positiva.
Como-Sassuolo: due sorprese a confronto in Serie A
Il confronto tra Como e Sassuolo rappresenta una novità assoluta in massima serie, nonostante le due squadre si siano già incontrate in Coppa Italia il 24 settembre 2025 (successo lariano per 3-0). I lariani, allenati da Cesc Fabregas, occupano la sesta posizione in classifica con 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta, e vantano una delle migliori difese del torneo (7 reti subite in 12 gare, con ben 5 clean sheet). Il momento positivo del Como è certificato da una striscia di 10 risultati utili consecutivi, con l’ultima roboante vittoria per 5-1 sul campo del Torino.
Il Sassuolo, guidato da Fabio Grosso, si presenta al Sinigaglia da nona forza del campionato, a quota 17 punti, e può vantare un brillante rendimento esterno (3 successi nelle ultime 4 trasferte). Il gruppo emiliano ha dimostrato particolare efficacia lontano da casa, battendo anche avversari come Atalanta e Cagliari. Tuttavia, qualche assenza di rilievo in difesa e a centrocampo complica le scelte di formazione.
Statistica comparativa: rendimento, precedenti e forma attuale
Analizzando lo stato di forma, emergono alcuni dati chiave:
- Como: imbattuto nelle ultime 10 partite (4 vittorie, 6 pareggi), seconda miglior difesa della Serie A, 17 gol segnati e 7 subiti.
- Sassuolo: 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, 16 gol fatti e 14 incassati. In trasferta, 3 vittorie nelle ultime 4 uscite.
- Unico precedente stagionale ufficiale: Como–Sassuolo 3-0 in Coppa Italia (24/09/2025).
|Squadra
|Punti
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Gol Fatti
|Gol Subiti
|Como
|21
|5
|6
|1
|17
|7
|Sassuolo
|17
|5
|2
|5
|16
|14
Il Como si distingue per possesso palla (60,5% contro il 46,6% del Sassuolo) e pressione alta, come conferma il PPDA di 8,4. I neroverdi, invece, prediligono ripartenze e gestione attenta (PPDA 14,2). Entrambe le squadre sono molto pericolose negli ultimi 30 minuti di gara, con 9 reti a testa segnate in questa frazione di gioco.
Quote principali: fiducia nei padroni di casa secondo i bookmakers
Le principali agenzie di scommesse indicano il Como come favorito per la vittoria:
- William Hill: vittoria Como a 1.65, pareggio a 3.70, vittoria Sassuolo a 5.00
- Bet365: Como 1.67, pareggio 3.60, Sassuolo 5.50
Queste quote riflettono il buon momento dei lariani e la loro solidità interna, mentre il Sassuolo è visto come outsider, soprattutto alla luce delle difficoltà difensive e delle assenze che gravano sulla rosa di Grosso.
Tendenze e curiosità numeriche: dati e record in vista del match
- Il Como non perde in casa da inizio stagione (3 vittorie e 3 pareggi al Sinigaglia).
- Nelle ultime 11 partite contro nuove avversarie in Serie A, il Sassuolo è rimasto imbattuto (7 vittorie, 4 pareggi).
- Paz del Como è l’unico in Serie A con almeno 8 gol+assist nel 2025 (5 gol e 4 assist).
- Berardi ha partecipato a 7 reti nelle ultime 9 “prime volte” contro nuove squadre in Serie A.
- Entrambe le squadre segnano frequentemente negli ultimi 30 minuti di partita (9 gol ciascuna), con il Como particolarmente incisivo nell’ultimo quarto d’ora.
Le statistiche individuali vedono Paz (5 gol) e Rodríguez (4 assist) tra i protagonisti in casa lariana, mentre tra gli emiliani spiccano Pinamonti e Berardi (4 gol ciascuno).
In sintesi, Como-Sassuolo offre numerosi spunti analitici: due squadre in salute, dati difensivi rilevanti, attacchi prolifici e molte curiosità statistiche. Il match del Sinigaglia si preannuncia ricco di interesse sia sotto il profilo tecnico che per la lettura delle tendenze numeriche, confermando la centralità di statistiche e quote nell’analisi pre-partita.