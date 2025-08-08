Statistiche e quote Community Shield: Liverpool-Crystal Palace

La Community Shield apre ufficialmente la stagione calcistica inglese con un confronto di rilievo tra Liverpool e Crystal Palace. L’appuntamento è fissato per domenica 10 agosto, alle 16:00 italiane, nello storico scenario di Wembley. La sfida mette in palio il primo trofeo dell’anno e offre già spunti interessanti sia sul piano statistico che su quello delle quote proposte dai principali bookmaker.

Community Shield a Wembley: prima finale stagionale in Inghilterra

Il match tra Crystal Palace e Liverpool rappresenta il debutto ufficiale della nuova stagione inglese. Il Crystal Palace, guidato da Oliver Glasner, arriva a questo appuntamento dopo aver conquistato la sua prima storica FA Cup il 17 maggio, superando il Manchester City nella stessa cornice di Wembley grazie a una rete decisiva di Eberechi Eze. Un’impresa che ha regalato entusiasmo e fiducia all’ambiente londinese. Dall’altra parte, il Liverpool di Arne Slot si presenta forte del titolo di campione d’Inghilterra, raggiunto con una stagione di grande regolarità e chiusa in testa alla Premier League con 84 punti, dieci in più sull’Arsenal di Mikel Arteta. Il primo confronto ufficiale tra queste due squadre offre dunque un banco di prova importante per testare le ambizioni e la condizione dei due club.

Analisi delle statistiche: forma, precedenti e rendimento

Guardando ai numeri della scorsa stagione:

Liverpool : 84 punti in Premier League , miglior attacco e una striscia di risultati positivi che ha permesso ai Reds di distanziare le dirette concorrenti.

: 84 punti in , miglior attacco e una striscia di risultati positivi che ha permesso ai Reds di distanziare le dirette concorrenti. Crystal Palace: stagione caratterizzata da alti e bassi in campionato culminata però con il trionfo in FA Cup, battendo squadre di alto profilo fino ad arrivare al successo contro il Manchester City.

Nei precedenti incontri tra le due formazioni in ambito nazionale, il Liverpool ha spesso avuto la meglio, ma il recente exploit del Crystal Palace in coppa dimostra che la squadra londinese è capace di sorprendere anche le avversarie più quotate.

Quote principali per la sfida di Wembley

Le quote dei bookmaker, in particolare quelle pubblicate da StarYes, indicano un chiaro favore per il Liverpool. La vittoria dei Reds è proposta a quota 1.60, mentre il successo del Crystal Palace si attesta su valori sensibilmente più alti. Il pareggio, invece, si posizione in una fascia intermedia. Analizzando i mercati supplementari:

Più di due gol nel match: quota favorevole

Under: quotazione meno gettonata

Entrambe le squadre a segno: opzione quotata

NoGoal: alternativa quotata

Per quanto riguarda i marcatori, tra i protagonisti attesi troviamo Odsonne Edouard e Jean Philippe Mateta per il Crystal Palace, mentre nel Liverpool spiccano le quote dedicate a Momo Salah e Cody Gakpo.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche

Alcuni dati interessanti emergono analizzando le tendenze delle due squadre:

Il Liverpool ha concluso la stagione con il miglior attacco della Premier League .

ha concluso la stagione con il miglior attacco della . Il Crystal Palace ha segnato il gol decisivo nella finale di FA Cup proprio a Wembley , dove si giocherà anche la Community Shield .

ha segnato il gol decisivo nella finale di proprio a , dove si giocherà anche la . Entrambe le squadre hanno spesso segnato almeno una rete nelle ultime partite ufficiali.

Questi elementi suggeriscono un confronto vivace, con la possibilità di vedere diverse marcature nell’arco dei novanta minuti.

La Community Shield tra Liverpool e Crystal Palace si preannuncia come uno dei primi incontri chiave della stagione inglese, offrendo una panoramica sulle condizioni delle squadre e sulle aspettative dei bookmaker. Le statistiche e le quote delineano un quadro orientato verso i Reds, ma il calcio spesso riserva sorprese, soprattutto quando in palio c’è un trofeo.