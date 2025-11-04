Home | Statistiche e quote City-Dortmund: numeri e curiosità top

La sfida tra Manchester City e Borussia Dortmund, in programma per la quarta giornata della Champions League, promette grande interesse non solo per il valore delle due squadre in campo ma anche per il loro recente percorso nella competizione europea. Il match si giocherà domani sera presso l’Etihad Stadium, con entrambe le formazioni appaiate in classifica e guidate da tecnici di spessore come Pep Guardiola e Nico Kovač. In attesa del fischio d’inizio, analizziamo i principali dati statistici e le quote più rilevanti proposte dai bookmaker.

Il confronto storico: precedenti tra Manchester City e Borussia Dortmund

Il duello tra Manchester City e Borussia Dortmund si è già consumato sei volte in passato, rendendo questa la settima sfida ufficiale tra i due club in ambito europeo. Ecco alcuni dati chiave sui precedenti:

Vittorie City: 3

3 Vittorie Borussia Dortmund: 1

1 Pareggi: 2

2 Gol totali: 12 (7 inglesi, 5 tedeschi)

Le prime due vittorie dei Citizens risalgono ai quarti di finale della Champions League, quando entrambe le gare sono state decise anche da reti di Phil Foden. Il successo tedesco, invece, è legato alla fase a gironi di tredici anni fa, con una rete di Julian Schieber che siglò la vittoria per i gialloneri. L’ultimo confronto diretto si è concluso a reti bianche, segnalando l’equilibrio che spesso caratterizza questi incontri.

Forma attuale e rendimento nelle ultime gare europee

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con lo stesso punteggio nella fase a gironi, posizionandosi una sopra l’altra nella classifica del gruppo. Il Manchester City ha ottenuto successi contro Napoli e Villarreal, mentre ha pareggiato contro il Monaco. Dal canto suo, il Borussia Dortmund ha iniziato il suo percorso con un intenso confronto contro la Juventus, seguito da vittorie importanti con Athletic Bilbao e Copenhagen.

La squadra di Guardiola si è distinta per una solidità difensiva e una capacità realizzativa costante, mentre il Borussia Dortmund ha mostrato una notevole resilienza, riuscendo spesso a ribaltare situazioni di svantaggio. In particolare, l’ultima vittoria dei Citizens contro i gialloneri è arrivata grazie ai gol di John Stones e di Erling Haaland, quest’ultimo ex proprio del Dortmund e oggi tra i protagonisti più attesi.

Quote principali per Manchester City-Borussia Dortmund

Le principali agenzie di scommesse offrono quote che riflettono il leggero favore del pronostico per il Manchester City, soprattutto considerando il fattore campo dell’Etihad Stadium e la qualità della rosa a disposizione di Guardiola. In generale:

Vittoria Manchester City: quota mediamente più bassa, ritenuta l’opzione più probabile

quota mediamente più bassa, ritenuta l’opzione più probabile Pareggio: quota intermedia, testimonia l’equilibrio visto nei precedenti

quota intermedia, testimonia l’equilibrio visto nei precedenti Vittoria Borussia Dortmund: quota più alta, riflette la difficoltà di espugnare il campo inglese

Le quote sui marcatori riservano particolare attenzione a Erling Haaland, ex della sfida, considerato tra i candidati principali a trovare la rete.

Tendenze e curiosità numeriche dal confronto

Dai numeri emerge che il Manchester City ha sempre vinto le sue gare interne contro il Borussia Dortmund con lo stesso risultato nelle ultime tre occasioni, sottolineando una certa costanza nelle prestazioni casalinghe. Da segnalare anche:

In sei incontri, nessuna delle due squadre ha mai vinto con più di un gol di scarto

In quattro partite su sei entrambe le squadre sono andate a segno

Phil Foden ha segnato in entrambi i quarti di finale tra le due squadre nell’edizione passata

ha segnato in entrambi i quarti di finale tra le due squadre nell’edizione passata L’ultimo successo tedesco risale a tredici anni fa

Questi dati suggeriscono come l’equilibrio e la spettacolarità abbiano spesso caratterizzato la sfida, rendendola imprevedibile e interessante sotto il profilo statistico.

In conclusione, Manchester City e Borussia Dortmund si affrontano con numeri e quote che delineano una partita aperta e ricca di spunti. Le statistiche evidenziano l’equilibrio dei precedenti e la qualità dei protagonisti, mentre le quote dei bookmaker suggeriscono una lieve preferenza per i padroni di casa, senza escludere colpi di scena.