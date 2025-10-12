Home | Statistiche e quote Cittadella-Triestina: numeri e tendenze

La nona giornata del Campionato di Serie C – Girone A vede protagoniste Cittadella e Triestina, pronte a contendersi punti preziosi allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. La partita è in programma domenica 12 ottobre 2025, con fischio d’inizio fissato per le ore 14:30. Il match rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni, che arrivano all’appuntamento con motivazioni differenti e situazioni di classifica particolari.

Analisi dell’evento: Cittadella e Triestina a confronto nella nona di Serie C

La sfida tra Cittadella e Triestina si presenta come uno degli incontri più interessanti del turno, soprattutto per le implicazioni legate alla classifica. I granata padroni di casa cercano riscatto dopo alcuni risultati non brillanti, mentre i biancorossi ospiti sono chiamati a risalire da una posizione di classifica condizionata da una pesante penalizzazione di 20 punti. Triestina, allenata da Geppino Marino, occupa attualmente il ventesimo posto con un totale di 12 punti sul campo e un saldo negativo di -8 dopo la penalizzazione. Nonostante le difficoltà, la squadra ospite ha mostrato segnali di miglioramento nelle recenti uscite. La gara sarà trasmessa sia in streaming che su piattaforme pay-tv dedicate, permettendo agli appassionati di seguire ogni dettaglio del confronto.

Statistiche a confronto: rendimento recente e precedenti delle due squadre

Un’analisi delle ultime partite di Cittadella e Triestina evidenzia alcune tendenze interessanti:

Cittadella arriva da una sconfitta contro il Lumezzane (0-1) e due pareggi consecutivi, entrambi per 0-0, contro Pro Patria e Renate .

arriva da una sconfitta contro il (0-1) e due pareggi consecutivi, entrambi per 0-0, contro e . Triestina ha invece perso con Inter U23 (2-0), vinto in modo netto contro il Renate (3-0) e pareggiato a reti inviolate contro il Novara.

Dal punto di vista realizzativo, la Triestina ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7, dati che denotano una certa solidità difensiva ma anche qualche difficoltà in attacco. Il Cittadella invece fatica a trovare la via della rete, come confermato dagli ultimi risultati privi di gol realizzati.

Le quote principali per la sfida al Tombolato

I principali operatori propongono le seguenti quote per la partita tra Cittadella e Triestina:

Esito Finale Quota Vittoria Cittadella 1.95 Vittoria Triestina 3.28 Pareggio 3.40

Goal/No Goal: entrambe le squadre a segno è quotato 2.10, il “No Goal” è offerto a 1.66.

entrambe le squadre a segno è quotato 2.10, il “No Goal” è offerto a 1.66. Over/Under 2.5: Over 2.5 a 2.25, Under 2.5 a 1.61.

Over 2.5 a 2.25, Under 2.5 a 1.61. 1X: 1.28 – X2: 1.70.

Tra i marcatori, Davide Castelli per il Cittadella e Alessandro Faggioli per la Triestina sono quotati entrambi a 3.50.

Tendenze e curiosità numeriche: cosa dicono i dati?

Alcune tendenze e curiosità possono aiutare a inquadrare meglio il contesto della partita:

Il Cittadella non ha segnato nelle ultime tre gare disputate, dimostrando qualche difficoltà offensiva.

non ha segnato nelle ultime tre gare disputate, dimostrando qualche difficoltà offensiva. La Triestina ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite, segno di buona organizzazione difensiva.

ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite, segno di buona organizzazione difensiva. Il risultato esatto 2-1 per la Triestina è offerto a una quota di 13.00, indice di un’ipotesi considerata meno probabile dagli operatori.

Va inoltre ricordato che la partita sarà trasmessa in streaming gratuito su una piattaforma specializzata, oltre che su Sky e Now per gli abbonati.

In conclusione, la sfida tra Cittadella e Triestina si presenta come un confronto equilibrato, caratterizzato da dati e quote che riflettono le recenti prestazioni delle squadre. L’analisi delle statistiche e delle tendenze numeriche offre spunti interessanti per comprendere meglio le dinamiche del match senza entrare nel campo delle previsioni.