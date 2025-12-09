Home | Statistiche e quote Champions League: Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea

La Champions League torna protagonista con la sesta giornata della League Phase, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Le quattro formazioni italiane impegnate – Inter, Atalanta, Juventus e Napoli – si giocano punti pesanti contro avversarie di assoluto livello tra il 5 e il 6 dicembre. Le sfide di cartello vedranno la Inter sfidare il Liverpool a San Siro e l’Atalanta opposta al Chelsea, mentre la Juventus riceve il Pafos e il Napoli affronta in trasferta il Benfica. Un turno che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa agli ottavi di finale.

Inter-Liverpool: la sfida di San Siro tra ambizioni e crisi

Il big match tra Inter e Liverpool si disputa in un clima di forti contrasti: da una parte i nerazzurri, secondi nel girone con 12 punti, reduci da una brillante vittoria in campionato e determinati a proseguire il loro cammino europeo; dall’altra i Reds, privi di Salah e reduci da risultati deludenti, chiamati a reagire per rientrare nella lotta alla Top 8.

La squadra di Simone Inzaghi punta sulla solidità casalinga e su un attacco prolifico con Lautaro Martinez e Thuram, candidati principali al gol. Il Liverpool, invece, affronta l’emergenza interna con il caso Salah–Slot che ha minato la serenità dello spogliatoio. La posta in palio è alta: una vittoria potrebbe avvicinare sensibilmente la qualificazione diretta agli ottavi per l’Inter, mentre per gli inglesi è l’ultimo treno per restare in corsa.

Atalanta-Chelsea: statistiche, forma e precedenti

L’incrocio tra Atalanta e Chelsea rappresenta una novità assoluta a livello europeo e mette in palio punti cruciali per entrambe, attualmente appaiate a 10 punti nel girone. Palladino si affida al tridente Lookman–De Ketelaere–Scamacca per scardinare la difesa inglese, mentre Maresca punta sul rientro di Caicedo a centrocampo per trovare maggiore equilibrio.

L’ Atalanta cerca riscatto dopo la sconfitta in campionato contro il Verona .

cerca riscatto dopo la sconfitta in campionato contro il . Il Chelsea ha mostrato difficoltà in trasferta ma resta squadra temibile negli scontri diretti.

La partita promette tensione e spettacolo, con entrambe le formazioni che hanno mostrato tendenza al gioco offensivo ma anche alcune fragilità difensive. Una vittoria potrebbe spianare la strada verso gli ottavi senza doversi affidare ai play-off.

Quote aggiornate sui principali incontri delle italiane

I principali bookmaker italiani e internazionali offrono una panoramica dettagliata sulle quote delle sfide più attese di questa giornata di Champions League.

Inter-Liverpool:

Vittoria Inter («1»): 1,95 – 1,96

Pareggio («X»): 3,70 – 3,75

Vittoria Liverpool («2»): 3,70

Over 2,5 gol: 1,60 – 1,65

Goal (entrambe a segno): 1,53 – 1,59

Lautaro Martinez marcatore: 2,75

Thuram marcatore: 3,00

Atalanta-Chelsea:

Vittoria Atalanta («1»): 3,25

Pareggio («X»): 3,50 – 3,55

Vittoria Chelsea («2»): 2,15 – 2,20

Over 2,5 gol: 1,70 – 1,71

Goal: 1,57 – 1,61

Krstovic marcatore: 3,25

Lookman/Scamacca marcatore: 3,50

Quote nettamente sbilanciate a favore della Juventus contro il Pafos (1,16 – 1,18 per la vittoria dei bianconeri), mentre il Napoli parte sfavorito a Lisbona contro il Benfica (2,30 per i portoghesi, 3,10 per gli azzurri).

Tendenze e curiosità numeriche dalle serate europee

Alcuni trend statistici emergono in vista di questa giornata europea:

L’ Inter è reduce da una serie positiva in casa in Champions League e ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime tre gare interne.

è reduce da una serie positiva in casa in e ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime tre gare interne. Il Liverpool arriva a San Siro con una difesa che ha subito gol nelle ultime partite ufficiali.

arriva a con una difesa che ha subito gol nelle ultime partite ufficiali. L’ Atalanta ha alternato vittorie e sconfitte negli ultimi cinque incontri ufficiali, mostrando discontinuità ma anche capacità di reazione.

ha alternato vittorie e sconfitte negli ultimi cinque incontri ufficiali, mostrando discontinuità ma anche capacità di reazione. Il Chelsea ha raccolto risultati migliori in casa rispetto alle trasferte europee.

ha raccolto risultati migliori in casa rispetto alle trasferte europee. La Juventus ha vinto l’ultima trasferta europea e può consolidare la zona playoff contro una squadra, il Pafos , a sorpresa protagonista.

ha vinto l’ultima trasferta europea e può consolidare la zona playoff contro una squadra, il , a sorpresa protagonista. Il Napoli fatica in trasferta ma può contare su una ritrovata compattezza difensiva.

Queste tendenze aiutano a inquadrare i punti di forza e le criticità di ciascuna squadra in un turno che potrebbe ridefinire gli equilibri nei rispettivi gironi.

La sesta giornata della Champions League si preannuncia dunque ricca di spunti, statistiche e dati utili per comprendere non solo l’andamento delle italiane in Europa ma anche le dinamiche dei gruppi in vista della volata finale. L’attenzione resta alta su tutti i campi, tra ambizioni di qualificazione e la necessità di evitare passi falsi.