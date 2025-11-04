Statistiche e quote Champions League: Inter-Kairat e Marsiglia-Atalanta

La quarta giornata della UEFA Champions League 2025/26 vede due sfide di grande interesse per il calcio italiano: a San Siro l’Inter ospita il Kairat Almaty, mentre la Dea sarà impegnata in trasferta contro il Marsiglia al celebre Vélodrome. Entrambe le partite si disputeranno mercoledì 5 novembre alle ore 21:00. L’attenzione degli appassionati è rivolta sia alle statistiche di rendimento delle squadre sia alle quote proposte dai principali bookmakers per questi incontri chiave della fase a gironi.

Inter-Kairat Almaty: nerazzurri super favoriti per la vittoria

L’Inter si presenta alla sfida interna contro il Kairat Almaty con numeri impressionanti: 3 vittorie in 3 gare, 9 gol fatti e nessuno subito. I nerazzurri, allenati da Chivu, guidano a punteggio pieno il proprio gruppo, affiancati da realtà come PSG, Bayern Monaco, Arsenal e Real Madrid. Il Kairat, terzultimo con un solo punto, appare sfavorito sulla carta e le valutazioni dei bookmakers ne sono la conferma. Le quote per la vittoria dell’Inter sono estremamente basse: si va dall’1,03 di Snai e Sisal fino a 1,05 su William Hill. Il pareggio è proposto a 13-20 volte la posta, mentre il successo kazako arriva a essere quotato fino a 50,00. Questa netta differenza di valutazione riflette l’attesa per una gara a senso unico, in cui l’Inter ha l’opportunità di incrementare il proprio vantaggio nella differenza reti, dato che nei primi tre turni non ha mai subito gol.

Marsiglia-Atalanta: equilibrio e attesa per una gara combattuta

Più incerta invece la situazione della Atalanta, che fa visita al Marsiglia in una trasferta dal coefficiente di difficoltà elevato. I francesi, imbattuti in 14 delle ultime 15 gare casalinghe ufficiali (con ben 12 vittorie), sono dati in leggero vantaggio: la loro vittoria è proposta tra 2,05 e 2,10, il pareggio oscilla tra 3,50 e 3,80, mentre il colpo esterno della Dea si attesta intorno a 3,25. L’Atalanta, reduce da una serie negativa in campionato (sei turni senza vittorie), cerca punti pesanti per rilanciarsi in classifica. La formazione di Juric è chiamata a reagire dopo la sconfitta con l’Udinese, puntando sulla qualità di giocatori come Lookman e De Ketelaere, mentre il Marsiglia può contare sulla verve di Aubameyang e Greenwood.

Quote principali e mercati più seguiti

Oltre alle quote sull’esito finale, i principali operatori propongono numerosi mercati di interesse. Per Inter-Kairat, il risultato esatto 4-0 a favore dei nerazzurri viene quotato tra 6,00 e 7,00, mentre la possibilità di una vittoria ancora più larga (risultato “Altro”, ovvero oltre il 4-0) scende fino a 2,41. Per quanto riguarda i marcatori, Lautaro Martinez è l’indiziato principale per andare a segno (quota tra 1,40 e 1,50), seguito da Pio Esposito e Bonny. Nella sfida tra Marsiglia e Atalanta, le quote per almeno una rete di Aubameyang si aggirano attorno a 2,25, mentre per Lookman e De Ketelaere le valutazioni sono rispettivamente 3,25 e 4,00.

Incontro 1 X 2 Inter-Kairat 1,03 20,00 50,00 Marsiglia-Atalanta 2,10 3,80 3,25

Over 2,5 in Inter-Kairat: 1,18–1,72

in Inter-Kairat: 1,18–1,72 Over 2,5 in Marsiglia-Atalanta: 1,57

Tendenze, curiosità numeriche e protagonisti attesi

L’Inter sta vivendo un periodo di grande solidità difensiva: ha vinto 9 delle ultime 10 partite nei gironi di Champions League senza subire gol ed è l’unica squadra con 10 clean sheet consecutivi in questa fase dalla stagione precedente. Il trend delle partite casalinghe dei nerazzurri vede almeno tre reti totali nelle ultime quattro uscite. Per quanto riguarda i singoli, Lautaro Martinez ha già segnato 3 gol in 2 presenze europee, risultando decisivo in zona gol. Tra gli ospiti, attenzione a Satpayev e Jorginho, i cui gol sono considerati meno probabili ma non impossibili (quote oltre 6,00). Nel Marsiglia spicca Aubameyang con 1 gol e 3 assist nelle prime tre gare, mentre Greenwood ha già centrato una rete e un assist. Da parte bergamasca, De Ketelaere si distingue per la capacità di dribbling e distribuzione del gioco, pur senza aver ancora trovato la via del gol.

Inter : 9 gol fatti e 0 subiti in 3 gare

: 9 gol fatti e 0 subiti in 3 gare Kairat : solo 1 punto in classifica

: solo 1 punto in classifica Marsiglia : imbattuto in 14 delle ultime 15 partite casalinghe

: imbattuto in 14 delle ultime 15 partite casalinghe Atalanta: nessuna vittoria negli ultimi 6 turni

La giornata di Champions League propone dunque due match dal profilo molto diverso: una Inter chiamata a confermare la propria supremazia contro il Kairat e una Atalanta attesa da una trasferta impegnativa in casa del Marsiglia. Le statistiche e le quote rafforzano i pronostici della vigilia, ma come sempre il campo potrebbe riservare sorprese, rendendo questi incontri particolarmente interessanti da seguire.