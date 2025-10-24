Home | Statistiche e quote Champions League: Inter favorita, rincorrono Napoli, Juventus e Atalanta

Champions League torna al centro dell’attenzione dopo la terza giornata della fase a gironi, con le squadre italiane protagoniste di un percorso ricco di spunti statistici e variazioni nelle quote offerte dai principali bookmaker. L’analisi dei dati più recenti, insieme alle tendenze emerse, offre una panoramica aggiornata sulle possibilità di qualificazione e sulle aspettative per le prossime giornate. L’appuntamento con la competizione prosegue in calendario secondo il programma UEFA, mantenendo alta la curiosità degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Inter vicina alla qualificazione: i numeri dopo la terza giornata

La netta vittoria per 4-0 dell’Inter sull’Union Saint-Gilloise ha avuto un impatto immediato sia sulla classifica del girone che sulle valutazioni dei bookmaker. Il risultato consente ai nerazzurri di consolidare la propria posizione tra le favorite per il passaggio del turno. Le quote relative a un piazzamento dell’Inter tra le prime otto squadre sono infatti scese da 1,85 a 1,45 secondo Snai (fonte Agipronews), a dimostrazione dell’aumento di fiducia verso il cammino europeo della formazione allenata da Simone Inzaghi.

L’ Inter ha ottenuto un punteggio pieno nelle ultime tre gare di Champions League .

ha ottenuto un punteggio pieno nelle ultime tre gare di . I bookmaker vedono i nerazzurri come una delle squadre più solide nella fase a gironi.

Il rendimento offensivo si conferma tra i migliori del torneo.

La squadra milanese appare quindi in vantaggio rispetto alle altre italiane, con una situazione di classifica e di fiducia che la proietta come possibile protagonista anche nei turni successivi.

Napoli, Juventus e Atalanta: statistiche a confronto e prospettive

Se l’Inter può guardare al futuro con ottimismo, il discorso cambia per le altre rappresentanti italiane in Champions League.

Napoli e Juventus sono reduci da sconfitte rispettivamente contro PSV e Real Madrid .

e sono reduci da sconfitte rispettivamente contro e . Le quote per una loro presenza tra le prime otto sono fissate a 10, segnalando la difficoltà della situazione.

L’Atalanta ha pareggiato 0-0 in casa contro lo Slavia Praga, con la quota per il passaggio del turno salita a 12.

Le statistiche recenti evidenziano come Napoli e Juventus debbano affrontare un percorso più tortuoso, mentre l’Atalanta dovrà invertire la tendenza per rientrare tra le formazioni in corsa per la qualificazione senza passare dai play-off.

Le quote aggiornate per la qualificazione e la vittoria

Oltre alle statistiche di rendimento, le quote offerte dai bookmaker rappresentano un indicatore importante delle possibilità di ciascuna squadra italiana nella competizione. Dopo la terza giornata:

La quota per la qualificazione diretta ai quarti di Inter è scesa a 1,45.

è scesa a 1,45. Per Napoli e Juventus la quota resta alta a 10, mentre per l’ Atalanta sale a 12.

e la quota resta alta a 10, mentre per l’ sale a 12. Le probabilità che Napoli, Juventus e Atalanta debbano passare dai play-off sono valutate rispettivamente a 1,10, 1,20 e 1,33.

Per quanto riguarda la vittoria finale, la quarta Champions League dell’Inter viene proposta a quota 25 su Sisal, mentre la prima affermazione del Napoli è quotata a 33 e la terza della Juventus a 66. L’Atalanta appare più staccata, con una quota di 300, molto distante dal valore precedente di 67.

Tendenze numeriche e curiosità dopo la terza giornata

Le tendenze mostrate dalle squadre italiane nella fase a gironi offrono alcuni spunti interessanti:

L’ Inter è l’unica tra le italiane ad aver sempre segnato in tutte le partite del girone.

è l’unica tra le italiane ad aver sempre segnato in tutte le partite del girone. La difesa dell’ Atalanta si è distinta per la solidità, con diversi clean sheet, ma la difficoltà a trovare la rete ne ha limitato la crescita in classifica.

si è distinta per la solidità, con diversi clean sheet, ma la difficoltà a trovare la rete ne ha limitato la crescita in classifica. Il Napoli ha alternato risultati positivi e negativi, mostrando una certa discontinuità rispetto alla scorsa stagione.

A livello europeo, tra le favorite per la vittoria finale restano in testa il PSG (quota 6) e il terzetto Arsenal, Barcellona e Liverpool (tutte a 7,50).

In sintesi, la terza giornata di Champions League ha rimescolato le carte in tavola per le italiane. Mentre l’Inter rafforza la sua posizione tra le favorite per la qualificazione, Napoli, Juventus e Atalanta dovranno affrontare un percorso più complesso. Le quote aggiornate testimoniano una situazione ancora fluida e tutta da vivere nelle prossime settimane.