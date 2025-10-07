Statistiche e quote Champions League femminile: Juventus, Arsenal, Lione

UEFA Women’s Champions League inaugura una nuova era con la formula a girone unico: la competizione europea femminile più prestigiosa prende il via martedì con la prima giornata della fase regolare. Il calendario propone subito sfide di cartello, tra cui Juventus Women-Benfica allo Stadium alle 18.45 (diretta su Disney+) e l’attesissimo duello tra Arsenal e Lione, la squadra più titolata della storia del torneo. Domani sarà invece la volta della Roma, impegnata in casa del Real Madrid. Scopriamo insieme numeri, statistiche e tendenze della giornata inaugurale.

Una Champions League femminile dal volto nuovo: girone unico e prime sfide di spicco

La UEFA Women’s Champions League 2024/25 introduce un formato inedito: 18 squadre suddivise in un unico girone, con sei turni in programma per determinare le prime quattro classificate che accederanno direttamente ai quarti di finale. Le formazioni dal quinto al dodicesimo posto, invece, si giocheranno la qualificazione tramite spareggi a eliminazione diretta previsti a febbraio. Questo cambiamento garantisce maggiore equilibrio e spettacolo, aumentando la competitività in ogni turno, sin dalla prima giornata.

Tra i match più attesi, spicca la gara tra Juventus Women e Benfica allo Stadium, primo appuntamento ufficiale della stagione europea per le bianconere. Altre partite di rilievo del primo turno sono Arsenal-Lione e Barcellona-Bayern Monaco, mentre la Roma dovrà affrontare una trasferta impegnativa contro il Real Madrid. Questi incontri catalizzano l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, offrendo un’anteprima delle forze in campo e delle ambizioni delle principali candidate al titolo.

Forma e precedenti: dominio Lione, Arsenal a caccia di riscatto

Le statistiche raccontano una storia interessante, soprattutto in riferimento alla supersfida tra Arsenal e Lione:

Lione è la squadra con più titoli in bacheca (otto Champions League vinte).

è la squadra con più titoli in bacheca (otto Champions League vinte). Negli scontri diretti recenti in Inghilterra, il Lione ha vinto tutte le ultime quattro trasferte contro l’ Arsenal in competizioni UEFA, inclusi i quarti di finale 2007/08.

ha vinto tutte le ultime quattro trasferte contro l’ in competizioni UEFA, inclusi i quarti di finale 2007/08. La squadra francese si presenta con un nuovo allenatore, Jonatan Giráldez, e importanti innesti come Marie-Antoinette Katoto, Jule Brand, Ingrid Engen e Lily Yohannes.

L’Arsenal, dal canto suo, cerca di interrompere la serie negativa e punta sulla spinta del pubblico di casa per invertire la tendenza. Nelle ultime stagioni le inglesi hanno dimostrato solidità, ma il confronto con il Lione resta una delle sfide più complicate del panorama europeo.

Quote principali e mercati disponibili per Juventus-Benfica e Arsenal-Lione

Le principali agenzie di scommesse propongono mercati classici e quote aggiornate per tutti i match di questa prima giornata:

Per Juventus Women-Benfica , le quote riflettono un leggero favore per le bianconere, forti del fattore campo e di una rosa abituata a competere ai massimi livelli europei.

, le quote riflettono un leggero favore per le bianconere, forti del fattore campo e di una rosa abituata a competere ai massimi livelli europei. La sfida Arsenal-Lione si presenta più equilibrata nei pronostici dei bookmaker, con margini di differenza minimi tra le due squadre e tendenza a un risultato aperto.

Oltre all’esito finale, sono disponibili mercati su gol, numero di reti segnate, marcatori e differenze reti, utili per analizzare nel dettaglio l’andamento degli incontri e la propensione offensiva delle squadre coinvolte.

Curiosità numeriche e tendenze della Champions League femminile

Alcune curiosità e dati statistici impreziosiscono questa prima giornata:

Il Lione non perde una trasferta europea contro l’ Arsenal da oltre 15 anni.

non perde una trasferta europea contro l’ da oltre 15 anni. La Juventus Women ha segnato almeno un gol nelle ultime otto partite casalinghe in Champions League.

ha segnato almeno un gol nelle ultime otto partite casalinghe in Champions League. Le 18 squadre in gara rappresentano il meglio del calcio femminile europeo, con un mix tra club storici e nuove realtà emergenti.

Il nuovo formato a girone unico promette sorprese, con possibilità di rimescolamento delle posizioni turno dopo turno, rendendo ogni partita decisiva ai fini della classifica finale.

La nuova UEFA Women’s Champions League si preannuncia ricca di emozioni e di spunti statistici interessanti. Le sfide tra le grandi d’Europa, a partire da Juventus Women-Benfica e Arsenal-Lione, saranno l’occasione per valutare lo stato di forma delle favorite e scoprire nuove protagoniste in una competizione dal fascino crescente.