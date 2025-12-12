Home | Statistiche e quote Cesena-Mantova: numeri, trend e focus

Cesena e Mantova si sfideranno sabato 13 dicembre 2025 alle ore 19:30 per la 16ª giornata di Serie B 2025-26. Il match si giocherà presso l’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena. La partita vede opposte due squadre che vivono momenti stagionali molto diversi: i padroni di casa sono terzi in classifica e puntano in alto, mentre gli ospiti cercano punti per risollevarsi dalla zona retrocessione.

Un confronto tra obiettivi opposti e motivazioni forti

La sfida tra Cesena e Mantova rappresenta un vero testa-coda in questa fase della stagione. I romagnoli, attualmente terzi con 27 punti in 15 partite (8 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte; 21 gol fatti e 15 subiti), cercano di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Di contro, i virgiliani sono diciottesimi con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi, 9 sconfitte; 13 gol realizzati e 23 subiti) e hanno bisogno di un risultato positivo per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Il contesto rende l’incontro particolarmente interessante sia per la posta in palio che per i diversi stati di forma delle due squadre.

L’arbitro designato è Antonio Rapuano, che in stagione ha diretto 5 match senza assegnare rigori e con una media di 4,6 cartellini per partita.

Statistiche stagionali e confronto tra le due squadre

Il cammino delle due formazioni nella stagione in corso mostra differenze significative, utili per comprendere i punti di forza e debolezza:

Cesena : 21 gol fatti, 15 subiti; conversione reti 15,91%.

: 21 gol fatti, 15 subiti; conversione reti 15,91%. Mantova : 13 gol fatti, 23 subiti; conversione reti 8,02%.

: 13 gol fatti, 23 subiti; conversione reti 8,02%. Possesso palla medio: Cesena 47,4%, Mantova 62,7%.

47,4%, 62,7%. Tiri subiti: Cesena 179, Mantova 207.

179, 207. Clean sheet: 3 per parte.

Negli ultimi cinque incontri, il Cesena ha raccolto 7 punti, mentre il Mantova ne ha ottenuti 9, ma i lombardi arrivano da due sconfitte consecutive dopo un filotto positivo. Da notare anche la solidità interna del Cesena, che ha vinto le ultime tre gare casalinghe, due delle quali senza subire gol.

Precedenti storici e andamento recente

La storia degli scontri tra Cesena e Mantova in Serie B vede 20 precedenti: 8 successi del Mantova, 6 pareggi e 6 vittorie dei romagnoli. Tuttavia, all’Orogel Stadium il fattore campo si fa sentire: i bianconeri hanno vinto 5 delle 10 sfide interne, comprese le due più recenti, e puntano al tris. L’ultimo confronto risale al 1° maggio 2025, con una netta vittoria per 3-0 dei virgiliani, che ora inseguono un raro bis esterno. Dal punto di vista delle reti, entrambe le squadre tendono a segnare poco nei primi 30 minuti, mentre il Cesena accelera tra il 31° e il 60°, realizzando ben 14 delle sue 21 marcature totali in questa fascia.

I protagonisti e i dati individuali più rilevanti

Tra i singoli, spiccano soprattutto:

Cristian Shpendi ( Cesena ): capocannoniere con 5 reti.

( ): capocannoniere con 5 reti. Jalen Blesa ( Cesena ): a segno nelle ultime due gare interne.

( ): a segno nelle ultime due gare interne. Riccardo Ciervo ( Cesena ): 4 gol stagionali.

( ): 4 gol stagionali. Francesco Ruocco e Leonardo Mancuso (Mantova): 4 gol ciascuno.

Per quanto riguarda gli assist, Tommaso Berti (Cesena) si distingue con 5 passaggi decisivi, mentre nel Mantova è Simone Trimboli a guidare la classifica interna con 2 assist. In porta, sia Jonathan Klinsmann (Cesena) che Marco Festa (Mantova) vantano 3 clean sheet.

Quote e mercati principali per Cesena-Mantova

Le quote dei principali operatori, pur non essendo riportate in dettaglio, riflettono il divario attuale tra le due squadre. Il Cesena parte favorito grazie al migliore rendimento stagionale e alle recenti prestazioni interne. Tuttavia, il Mantova, pur reduce da due sconfitte, ha dimostrato in precedenza di poter mettere in difficoltà avversari di livello e non parte battuto. Da monitorare anche i mercati relativi ai gol, considerando che entrambi i club segnano poco nei primi tempi e che il Cesena accelera nella seconda parte della prima frazione.

Tendenze e curiosità statistiche dell’incontro

Alcuni dati possono offrire spunti interessanti:

Nessuna delle due squadre ha segnato più di 2 gol nei primi 30 minuti di gioco.

Il Cesena ha vinto tre partite interne di fila, con due clean sheet.

ha vinto tre partite interne di fila, con due clean sheet. Il Mantova deve evitare la terza sconfitta consecutiva, serie negativa che non si verificava da tempo.

deve evitare la terza sconfitta consecutiva, serie negativa che non si verificava da tempo. Il possesso palla medio del Mantova è tra i più alti, ma la squadra subisce numerosi tiri.

In sintesi, la partita tra Cesena e Mantova si annuncia ricca di spunti statistici e motivazioni forti. I dati evidenziano un confronto tra una squadra solida in casa e un’altra determinata a invertire la tendenza negativa, con i numeri che raccontano un equilibrio meno scontato di quanto sembri.