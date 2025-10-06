Home | Statistiche e quote Cavese-Trapani: numeri e tendenze chiave

L’attenzione si sposta sulla prossima sfida di Serie C tra Cavese e Trapani, in programma domenica 12 ottobre alle ore 14:30 allo stadio Simonetta Lamberti. La partita si preannuncia interessante non solo per il valore dei punti in palio, ma anche per il momento particolare attraversato dalla formazione campana, che cerca riscatto dopo un avvio di stagione difficile.

La Cavese cerca riscatto dopo un avvio complicato

La Cavese, prossima avversaria del Trapani, si trova in una situazione delicata dopo le prime otto giornate di campionato. I campani hanno raccolto appena 5 punti, frutto di una sola vittoria e due pareggi, a fronte di ben sei sconfitte considerando anche la Coppa Italia. L’unico successo stagionale è arrivato contro il Monopoli con un secco 2-0, mentre tra le sconfitte più pesanti spiccano il 3-0 subito dal Casarano e la recente battuta d’arresto contro la Salernitana (3-2), una gara segnata da una doppia rimonta subita. La squadra allenata da Aronica avrà dunque l’occasione di affrontare un avversario in difficoltà, dopo il pareggio interno contro il Giugliano, per conquistare punti cruciali in chiave playoff.

Statistiche a confronto: difficoltà in attacco e difesa per la Cavese

L’analisi dei numeri mette in evidenza le criticità della Cavese sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Ecco alcuni dati chiave:

Gol segnati: 7 nelle prime otto giornate

Gol subiti: 13 nello stesso periodo

Partite senza segnare: 4 su 8 (contro Latina , Casarano , Catania e Sorrento )

, , e ) Rimonte subite: sia contro la Salernitana che contro il Giugliano (da 2-0 a 2-2)

Questi numeri raccontano di una squadra che fatica a trovare la via della rete e che, al contempo, concede spesso troppo agli avversari. La fragilità difensiva si è manifestata soprattutto nelle fasi finali delle partite, con la squadra incapace di mantenere il vantaggio.

Quote principali e scenario del match

Le quote dei principali bookmaker per questa sfida riflettono il momento poco brillante della Cavese. Seppur non siano disponibili quote specifiche nell’articolo originale, è possibile supporre che il Trapani parta con i favori del pronostico, in virtù di una maggiore solidità e dei recenti risultati. Le scommesse principali, come l’esito finale, potrebbero vedere la squadra siciliana favorita, mentre opzioni come “Under/Over” sui gol segnati potrebbero risultare interessanti considerando la difficoltà realizzativa dei padroni di casa.

Curiosità numeriche e tendenze delle ultime gare

Alcuni trend statistici emergono chiaramente dalle ultime uscite della Cavese:

La squadra non segna in casa da due partite consecutive.

Ha subito almeno due gol in cinque delle ultime otto gare ufficiali.

In quattro occasioni non è riuscita a trovare il gol.

La rimonta subita contro la Salernitana ha evidenziato una certa fragilità nei minuti finali.

Questi dati possono offrire spunti interessanti per chi analizza la partita dal punto di vista statistico e delle tendenze recenti.

In conclusione, la sfida tra Cavese e Trapani offre diversi spunti di riflessione, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate dai campani sia in attacco che in difesa. I numeri e le statistiche recenti delineano un quadro in cui il Trapani sembra poter approfittare delle lacune degli avversari per tornare al successo e rilanciarsi in chiave playoff.