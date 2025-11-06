Home | Statistiche e quote Catania-Team Altamura: numeri e tendenze

La tredicesima giornata del girone C di Serie C vede un’interessante sfida tra Catania e Team Altamura, in programma domenica alle 14.30 allo stadio Massimino. La partita rappresenta non solo un delicato banco di prova per entrambe le squadre in ottica classifica, ma anche il ritorno da avversario di Devis Mangia sulla panchina pugliese, dopo esperienze passate dal sapore agrodolce proprio in Sicilia. La gara si annuncia ricca di spunti statistici e di curiosità, con i bookmakers che propongono quote interessanti alla luce dei dati stagionali.

Un confronto tra ambizioni e ricordi: la cornice dell’evento

La sfida tra Catania e Team Altamura offre numerosi spunti di rilievo. Il Catania è attualmente secondo in classifica, a un solo punto dalla capolista Salernitana e può vantare un ruolino di marcia casalingo invidiabile: su sei partite interne, i rossazzurri hanno ottenuto cinque vittorie e un pareggio, confermando una solidità che fa del Massimino un vero fortino. Dall’altra parte, il Team Altamura di Devis Mangia arriva con la voglia di sorprendere, potendo contare sul rientro di Silletti e Zazza in difesa e sulla presenza tra i convocati del giovane Doumbia, recentemente tesserato. Il tecnico lombardo ritrova così uno scenario ben conosciuto, avendo già vissuto partite decisive in Sicilia sia da vincitore che da sconfitto.

Analisi delle statistiche: forma, precedenti e rendimento

Il quadro statistico dell’incontro mette in evidenza alcune tendenze chiave:

Catania ha raccolto 16 dei 25 punti complessivi in casa, con un solo pareggio e nessuna sconfitta al Massimino .

ha raccolto 16 dei 25 punti complessivi in casa, con un solo pareggio e nessuna sconfitta al . I rossazzurri detengono il miglior attacco del girone con 23 reti segnate; i migliori marcatori sono Cicerelli e Forte a quota 4 gol ciascuno.

e a quota 4 gol ciascuno. L’ultima trasferta di Mangia a Catania risale al 2014, quando alla guida del Bari ottenne una vittoria per 3-2.

a risale al 2014, quando alla guida del ottenne una vittoria per 3-2. Nei precedenti personali, Mangia ha vissuto emozioni contrastanti: un successo con il Bari e un’amara sconfitta con il Palermo nel 2011, che segnò la fine della sua esperienza in rosanero.

e un’amara sconfitta con il nel 2011, che segnò la fine della sua esperienza in rosanero. Il Team Altamura arriva dalla partita pareggiata 1-1 contro il Cosenza, mostrando compattezza, soprattutto nella fase difensiva grazie anche alle parate di Viola.

Statistiche individuali e di squadra: dati chiave a confronto

Entrambe le squadre si presentano con dati che meritano attenzione:

Squadra Punti Gol fatti Gol subiti Ultimo risultato Catania 25 23 – Vittoria Team Altamura – – – Pareggio 1-1 vs Cosenza

I dati evidenziano come il Catania abbia una spiccata propensione offensiva, mentre il Team Altamura si affida a una maggiore solidità difensiva. La presenza di Silletti e Zazza restituisce certezze alla retroguardia ospite, mentre il giovane Doumbia potrebbe rappresentare una sorpresa a centrocampo.

Le principali quote offerte dai bookmakers

Secondo le principali piattaforme di scommesse, il Catania parte favorito per il successo interno. Le quote per l’1 fisso (vittoria dei padroni di casa) risultano decisamente più basse rispetto al “2” (successo esterno), segno della fiducia nei confronti del rendimento casalingo dei rossazzurri. Il pareggio è quotato in maniera intermedia. Particolarmente interessanti risultano i mercati relativi al numero di gol segnati, considerata la prolificità offensiva dei padroni di casa e una tenuta difensiva ospite che si è comunque rivelata solida. La presenza di marcatori come Cicerelli e Forte tra le fila etnee può influenzare anche i mercati “primo marcatore” o “marcatore in qualsiasi momento”.

Tendenze e curiosità numeriche della sfida

Alcuni dati e curiosità emergono dall’analisi delle ultime stagioni e dai precedenti personali:

Il Catania ha segnato almeno due gol in quattro delle ultime cinque gare interne.

ha segnato almeno due gol in quattro delle ultime cinque gare interne. Quando Mangia ha affrontato il Catania in Sicilia, la partita non è mai stata banale: una vittoria e una sconfitta con esonero tra il 2011 e il 2014.

ha affrontato il in Sicilia, la partita non è mai stata banale: una vittoria e una sconfitta con esonero tra il 2011 e il 2014. Il giovane Doumbia , classe 2007, è alla prima convocazione ufficiale dopo il recente tesseramento.

, classe 2007, è alla prima convocazione ufficiale dopo il recente tesseramento. Il portiere Viola si è distinto nell’ultima gara con una parata decisiva nei minuti finali.

Questi elementi contribuiscono a rendere la sfida particolarmente interessante sotto il profilo statistico e delle curiosità numeriche.

La partita tra Catania e Team Altamura si prospetta ricca di spunti, tra statistiche, quote e curiosità legate ai protagonisti e ai precedenti. L’analisi dei dati conferma l’importanza della sfida per la classifica e per le ambizioni stagionali di entrambe le formazioni, con il ritorno di Mangia a Catania che aggiunge ulteriore fascino all’evento.