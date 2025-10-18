Statistiche e quote Catania-Salernitana: big match di Serie C

Catania e Salernitana si sfideranno nella decima giornata del Girone C di Serie C, in uno dei match più attesi di questa prima parte di stagione. L’incontro è in programma domenica 19 aprile alle ore 14:30 presso lo stadio Massimino, e mette di fronte due delle principali candidate alla promozione in Serie B. Le due squadre arrivano all’appuntamento con ambizioni e stati di forma differenti, promettendo spettacolo e tensione agonistica in una sfida che potrebbe già indirizzare le gerarchie del campionato.

Il contesto del big match: Catania e Salernitana a confronto

L’attesa è alta per l’incontro tra Catania e Salernitana, due formazioni che rappresentano il meglio del Girone C. I padroni di casa puntano a ridurre il distacco di quattro punti che li separa dai granata, sfruttando anche il fattore campo. Attualmente la Salernitana guida la classifica con 22 punti, frutto di un avvio di campionato brillante dopo la retrocessione dalla Serie B. Gli ospiti si presentano con tre vittorie nelle ultime cinque gare, a conferma di una solida continuità di rendimento.

Catania : terza posizione in classifica, 18 punti raccolti.

: terza posizione in classifica, 18 punti raccolti. Salernitana : prima in classifica, 22 punti in nove partite.

: prima in classifica, 22 punti in nove partite. Distacco tra le due squadre: 4 punti.

Obiettivo: candidarsi al ruolo di squadra da battere nel girone.

Statistiche comparative: andamento recente e precedenti

Analizzando il rendimento nelle ultime cinque giornate, emergono differenze interessanti tra le due squadre:

Catania ha ottenuto 2 vittorie (contro Siracusa e Giugliano ) e 3 pareggi consecutivi, mostrando solidità ma anche una certa difficoltà a conquistare i tre punti con continuità.

ha ottenuto 2 vittorie (contro e ) e 3 pareggi consecutivi, mostrando solidità ma anche una certa difficoltà a conquistare i tre punti con continuità. Salernitana ha invece centrato 3 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta, confermando una maggiore capacità di finalizzazione dei risultati.

La partita d’andata della scorsa stagione fu vinta dalla Salernitana, mentre nella gara di ritorno le squadre si divisero la posta. Le statistiche evidenziano come, in questa stagione, le due compagini abbiano difese solide e attacchi prolifici, rendendo il confronto particolarmente equilibrato.

Squadra Punti Ultime 5 partite Catania 18 2V – 3X Salernitana 22 3V – 1X – 1P

Quote principali e mercati disponibili

Le principali piattaforme di betting propongono quote molto vicine tra loro, a testimonianza dell’equilibrio percepito dagli operatori. L’esito «1» (vittoria Catania) si aggira intorno a quota 2.40, mentre il «2» (Salernitana vincente) viene offerto a circa 2.80. Il pareggio («X») è fissato mediamente a quota 3.10.

Altri mercati di interesse per chi desidera seguire le statistiche includono:

Under/Over 2.5 gol : Le quote oscillano tra 1.80 (Over) e 1.90 (Under), segno di una partita che potrebbe essere aperta a diversi scenari di punteggio.

: Le quote oscillano tra 1.80 (Over) e 1.90 (Under), segno di una partita che potrebbe essere aperta a diversi scenari di punteggio. Goal/No Goal: Quota per entrambe le squadre a segno intorno a 1.65.

Le quote vengono aggiornate in tempo reale, anche grazie ai servizi offerti dalle principali piattaforme di scommesse come Bet365, che mettono a disposizione statistiche live e approfondimenti dettagliati su ogni evento.

Curiosità e tendenze numeriche del Girone C

Oltre ai dati principali, alcune tendenze e curiosità statistiche arricchiscono la vigilia di Catania-Salernitana:

La Salernitana è la squadra con il migliore rendimento esterno del girone, avendo raccolto 10 punti su 12 disponibili in trasferta.

è la squadra con il migliore rendimento esterno del girone, avendo raccolto 10 punti su 12 disponibili in trasferta. Il Catania vanta una delle difese meno battute del campionato, con una media di meno di un gol subito a partita in casa.

vanta una delle difese meno battute del campionato, con una media di meno di un gol subito a partita in casa. Entrambe le squadre hanno segnato almeno una rete in 8 delle 9 giornate giocate fino a questo punto.

Il Massimino si conferma uno degli stadi più difficili da espugnare: solo una sconfitta interna per i rossazzurri nelle ultime 10 uscite casalinghe.

La partita tra Catania e Salernitana si preannuncia quindi come un confronto di grande equilibrio e intensità, con numeri e statistiche che lasciano aperto ogni scenario.

In conclusione, il big match della decima giornata tra Catania e Salernitana si carica di significati non solo per la classifica ma anche per le tendenze statistiche e le quote aggiornate che testimoniano l’equilibrio tra le due formazioni. Sarà una sfida da seguire con attenzione, sia per gli appassionati di calcio che per chi ama approfondire i dati e le curiosità dei campionati italiani.