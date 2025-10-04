Statistiche e quote Carrarese-Juve Stabia: equilibrio in Serie B

Carrarese e Juve Stabia si preparano a dare vita a una delle sfide più attese della 7ª giornata di Serie B 2025-26. Il match si disputerà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso lo Stadio dei Marmi di Carrara. Entrambe le squadre si trovano in una zona calda della classifica e puntano a consolidare le proprie ambizioni in campionato, in un confronto che promette equilibrio e attenzione ai dettagli.

Due squadre solide a confronto nella Serie B 2025-26

L’incontro tra Carrarese e Juve Stabia rappresenta un banco di prova importante per due formazioni che hanno finora mostrato qualità e carattere. I toscani occupano attualmente l’11° posto con 7 punti in 6 partite (1 vittoria, 4 pareggi, 1 sconfitta, 8 gol fatti e 7 subiti), a conferma di un andamento altalenante ma di una ritrovata solidità difensiva. Le Vespe, invece, sono al 6° posto con 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi, nessuna sconfitta, 8 reti segnate e 5 incassate), forti di una maggiore continuità di risultati e di una spinta offensiva in crescita.

Entrambe le squadre arrivano da una fase positiva: la Carrarese è imbattuta in quattro delle ultime cinque partite, pur avendo raccolto molti pareggi, mentre la Juve Stabia non ha ancora conosciuto la sconfitta e si presenta con due vittorie nelle ultime gare. Questo scenario preannuncia una sfida equilibrata, nella quale ogni dettaglio potrà risultare decisivo per l’esito finale.

Statistiche a confronto: andamento, precedenti e rendimento recente

Analizzando le ultime cinque partite, emergono alcune differenze:

Carrarese : 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta)

: 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta) Juve Stabia: 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte)

I risultati dettagliati delle ultime gare mostrano una Carrarese spesso solida ma poco incisiva, come dimostrano i numerosi pareggi (tra cui due 0-0 nelle ultime uscite). La Juve Stabia ha invece alternato pareggi a successi, segnando almeno due gol in ognuna delle ultime tre partite – segnale di un reparto offensivo in crescita.

Da notare anche i precedenti recenti: la Juve Stabia non ha perso negli ultimi due confronti diretti con la Carrarese (0-0 e 2-1), e vanta una striscia utile di quattro gare esterne senza sconfitte. Sotto il profilo difensivo, la Carrarese ha mantenuto la porta inviolata in tre delle sei partite di questa stagione, dimostrando progressi notevoli rispetto alle annate precedenti.

Quote principali: equilibrio nei mercati degli operatori

Le principali piattaforme di scommesse propongono quote molto ravvicinate, a testimonianza dell’equilibrio che caratterizza il match. La vittoria della Carrarese, forte del fattore campo, viene valutata leggermente favorita ma senza un netto distacco rispetto agli altri esiti. Il pareggio rimane una possibilità concreta, viste le recenti statistiche delle due formazioni. La Juve Stabia, imbattuta in questa stagione, viene accreditata di buone chance di uscire con un risultato positivo anche in trasferta.

I mercati più seguiti includono:

Esito finale 1X2

Under/Over 2.5 gol

Gol/No Gol

L’attenzione è rivolta anche ai marcatori, con Kevin Piscopo tra i possibili protagonisti, avendo già inciso nell’ultimo confronto diretto.

Tendenze e curiosità: numeri e dati significativi

Diverse le statistiche che raccontano l’andamento delle due squadre:

Juve Stabia : imbattuta nelle ultime quattro trasferte (1 vittoria, 3 pareggi), cerca la miglior serie esterna in Serie B degli ultimi anni.

: imbattuta nelle ultime quattro trasferte (1 vittoria, 3 pareggi), cerca la miglior serie esterna in degli ultimi anni. Carrarese : tre clean sheet su sei gare, ritmo superiore alle precedenti partecipazioni nella categoria.

: tre clean sheet su sei gare, ritmo superiore alle precedenti partecipazioni nella categoria. Continuità offensiva della Juve Stabia : almeno due gol segnati nelle ultime tre partite, trend che non si verificava dal 2012.

: almeno due gol segnati nelle ultime tre partite, trend che non si verificava dal 2012. La Carrarese ha perso tre delle ultime cinque sfide contro squadre campane, mentre la Juve Stabia non ripete mai lo stesso risultato due volte di fila contro avversarie toscane nelle ultime otto uscite.

Questi dati sottolineano il momento positivo delle due squadre, con particolare attenzione da riservare ai duelli individuali e alle strategie difensive e offensive adottate.

In sintesi, la sfida tra Carrarese e Juve Stabia si presenta come un confronto equilibrato, in cui statistiche e quote confermano l’incertezza del pronostico. Il match del Stadio dei Marmi promette emozioni e dettagli decisivi nella corsa delle due squadre in Serie B 2025-26.