Statistiche e quote Canada-Colombia: tutti i numeri chiave

Il prossimo mercoledì 15 ottobre 2025, la Red Bull Arena di Harrison, negli Stati Uniti, sarà il palcoscenico dell’amichevole internazionale tra Canada e Colombia. Fischio d’inizio previsto per le ore 02:00, in un test che rappresenta molto più di una semplice preparazione: entrambe le nazionali sono già qualificate al prossimo Mondiale 2026 e affrontano questa sfida per consolidare la propria identità e testare soluzioni tattiche in vista dell’appuntamento iridato.

Canada-Colombia: sfida tra ambizioni e preparazione mondiale

L’incontro tra Canada e Colombia si inserisce in un percorso di crescita per entrambe le selezioni. Il Canada, guidato da Jesse Marsch, è reduce da una sconfitta casalinga contro l’Australia, ma ha mostrato segnali di evoluzione tattica: pressing alto, mentalità offensiva e l’inserimento di giovani talenti come Niko Sigur e De Fougerolles. Malgrado le assenze di elementi chiave come Davies e Johnston, il reparto offensivo può contare sulla confermata coppia Larin-David, punto di riferimento per i “Canucks”.

La Colombia di Néstor Lorenzo arriva invece da un periodo particolarmente brillante, suggellato dal 4-0 rifilato al Messico. Il tridente Rodríguez-Díaz-Hernández promette spettacolo e la solidità difensiva, con Lucumí e Ditta, rafforza la struttura di una squadra che aspira ad essere protagonista anche a livello mondiale.

Forma recente, precedenti e rendimento delle due squadre

L’analisi dei dati recenti offre un quadro chiaro delle due squadre:

Canada : 6 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta nelle ultime 10 gare

: 6 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta nelle ultime 10 gare Ottima tenuta casalinga: 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 7 partite disputate in patria

Media gol: 2 reti a partita nelle ultime 6 gare interne

Ultima gara: sconfitta 0-1 con l’Australia nonostante il predominio nel possesso palla

La Colombia invece:

3 vittorie consecutive, tra cui un netto 4-0 al Messico

Media gol in trasferta: 2,8 per partita

Ha raccolto punti anche contro avversari di primo livello come Argentina e Venezuela

e Ha superato una fase difficile tra novembre e marzo (4 sconfitte in 5 gare), ritrovando compattezza e fiducia

Nei precedenti diretti, la Colombia si è imposta nell’unico confronto ufficiale contro il Canada (1-0 nel 2014) e vanta una striscia di 6 gare senza sconfitte contro i nordamericani.

Quote principali e scenario del match secondo i bookmaker

Le principali agenzie di scommesse attribuiscono alla Colombia il ruolo di favorita. Le probabilità pre-match sono così distribuite:

Esito Percentuale Vittoria Canada 27% Pareggio (X) 24% Vittoria Colombia 49%

Un risultato di 1-2 a favore della Colombia viene segnalato al 14% di probabilità. Questi dati riflettono sia il ranking FIFA più elevato dei sudamericani (13° posto contro il 26° del Canada), sia la maggiore esperienza internazionale dei “Cafeteros”. Tuttavia, il fattore campo e la crescita dei canadesi possono influenzare l’andamento della gara, rendendo il pronostico meno scontato di quanto sembrino indicare le quote iniziali.

Tendenze numeriche e curiosità: cosa dicono i dati

Diversi elementi statistici e trend meritano particolare attenzione in vista del match:

Il Canada , nelle ultime 6 gare casalinghe, ha sempre segnato almeno un gol.

, nelle ultime 6 gare casalinghe, ha sempre segnato almeno un gol. La Colombia ha segnato almeno 2 gol in ogni delle ultime 3 trasferte.

ha segnato almeno 2 gol in ogni delle ultime 3 trasferte. Quando la Colombia passa in vantaggio fuori casa, chiude con i 3 punti solo nel 33% dei casi.

passa in vantaggio fuori casa, chiude con i 3 punti solo nel 33% dei casi. Entrambe le nazionali sono qualificate al Mondiale 2026 e utilizzano le amichevoli per sperimentare nuove soluzioni tattiche e dare spazio ai giovani.

Questi dati suggeriscono un match vivace dal punto di vista offensivo, con probabili emozioni da entrambe le parti, ma anche qualche incertezza difensiva su cui i tecnici potrebbero lavorare in vista dei prossimi impegni ufficiali.

In conclusione, Canada e Colombia si affrontano in un test ricco di spunti statistici e tecnici, con i sudamericani favoriti secondo le quote ma con i nordamericani determinati a sfruttare il fattore campo e la crescita recente. Le statistiche e le quote segnalano una sfida aperta e interessante, utile a valutare lo stato di forma e le ambizioni delle due nazionali verso il Mondiale 2026.