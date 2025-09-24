Statistiche e Quote Cagliari-Inter: i numeri chiave del match

La Serie A propone nel quinto turno una sfida ricca di storia e significato: Cagliari contro Inter. L’incontro, previsto all’Unipol Domus, mette a confronto due squadre in momenti differenti del loro percorso stagionale. Da una parte i rossoblù, forti di un avvio positivo e decisi a confermare la propria crescita, dall’altra i nerazzurri, alla ricerca della prima vittoria esterna e di un importante traguardo statistico: la vittoria numero 1600 nella storia del club in Serie A. Analizziamo statistiche, tendenze e curiosità che caratterizzano questa partita, con uno sguardo anche alle quote principali offerte dai bookmaker.

Il fascino di Cagliari-Inter: una sfida ricca di storia e statistiche

La partita tra Cagliari e Inter non è mai banale, come testimoniano i numerosi precedenti in Serie A. Nei 44 incontri disputati nel massimo campionato, i nerazzurri hanno ottenuto 19 successi contro i 7 dei rossoblù, con 18 pareggi a completare il quadro. L’Inter è a una sola vittoria dal raggiungere la ventesima affermazione contro il Cagliari nella storia della competizione, mentre i sardi cercano di interrompere una striscia negativa di risultati contro i milanesi.

In particolare, l’Inter è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide di campionato contro il Cagliari (12 vittorie, 2 pareggi), segnando ben 39 gol in questo lasso di tempo (media di 2,6 a partita). L’unica vittoria sarda recente risale al marzo 2019, quando la squadra allora allenata da Rolando Maran si impose per 2-1.

L’ultima vittoria casalinga rossoblù contro l’ Inter è del 2018-2019 (2-1).

è del 2018-2019 (2-1). L’ Inter ha vinto le ultime cinque trasferte in casa del Cagliari , mantenendo la porta inviolata nelle ultime due.

ha vinto le ultime cinque trasferte in casa del , mantenendo la porta inviolata nelle ultime due. I nerazzurri non hanno mai registrato tre clean sheet consecutivi in trasferta contro il Cagliari.

Forma attuale e rendimento delle due squadre: chi arriva meglio?

Analizzando il momento di forma, il Cagliari arriva all’appuntamento con fiducia dopo due vittorie consecutive in campionato contro Parma e Lecce. Un risultato che non raggiungeva dall’aprile 2021, quando in panchina sedeva Leonardo Semplici. Con 7 punti raccolti (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, 5 gol fatti e 3 subiti), i rossoblù potrebbero battere il loro record di punti dopo cinque giornate, mai andati oltre i 9 nelle passate stagioni.

L’Inter, invece, insegue a quota 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte, 11 gol fatti e 7 subiti), con un rendimento fuori casa da migliorare: nessuna vittoria e una sconfitta nella prima trasferta stagionale. L’ultimo avvio simile risale al 1993-1994, stagione in cui la vittoria ne valeva ancora solo due di punti.

Il Cagliari ha già guadagnato 4 punti da situazione di svantaggio: nessuno ha fatto meglio.

ha già guadagnato 4 punti da situazione di svantaggio: nessuno ha fatto meglio. L’ Inter ha invece perso 6 punti dopo essere andata in vantaggio, il dato più alto della Serie A.

ha invece perso 6 punti dopo essere andata in vantaggio, il dato più alto della Serie A. Dopo il 3-4 subito dalla Juventus, i ragazzi di Chivu rischiano di perdere entrambe le prime due trasferte stagionali per la sesta volta nella loro storia.

Quote principali e mercato scommesse: i valori dei bookmaker

Le statistiche storiche e il momento attuale influenzano anche le valutazioni dei bookmaker in vista di Cagliari-Inter. Le quote principali, generalmente, vedono i nerazzurri favoriti per la vittoria, alla luce dei precedenti recenti e della maggiore qualità dell’organico. Tuttavia, il buon avvio di stagione dei sardi e la loro solidità casalinga suggeriscono un’attenzione particolare a possibili colpi di scena.

In media, la vittoria esterna dell’Inter viene proposta a quota inferiore rispetto al successo del Cagliari, mentre il pareggio si posiziona su quote intermedie. Da segnalare anche le quote dedicate ai marcatori, con Lautaro Martínez e Andrea Belotti tra i più osservati speciali. In particolare, la presenza in campo di giocatori come Dimarco e Belotti amplia le possibilità offerte dai mercati “marcatore” e “assist”.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche: Lautaro, Dimarco e i record

Alcuni dati meritano un’attenzione particolare:

Lautaro Martínez è la vera bestia nera del Cagliari in Serie A: 11 gol in 11 sfide, con una striscia aperta di 5 gare consecutive a segno contro i sardi.

è la vera bestia nera del in Serie A: 11 gol in 11 sfide, con una striscia aperta di 5 gare consecutive a segno contro i sardi. Solo Francesco Totti (14) e Ciro Immobile (13) hanno segnato più volte al Cagliari nel massimo campionato.

(14) e (13) hanno segnato più volte al nel massimo campionato. Federico Dimarco è il difensore più prolifico delle ultime cinque stagioni in Serie A (35 partecipazioni a gol tra reti e assist).

è il difensore più prolifico delle ultime cinque stagioni in Serie A (35 partecipazioni a gol tra reti e assist). Andrea Belotti, dopo la doppietta al Lecce, potrebbe trovare il gol in due partite di fila per la prima volta dal 2022.

Infine, l’Inter è a un solo successo dal traguardo delle 1600 vittorie in Serie A a girone unico (993 in casa e 606 fuori), un ulteriore stimolo per la squadra di Chivu.

In conclusione, Cagliari-Inter si presenta come una partita densa di spunti numerici e statistiche significative, che arricchiscono l’attesa per il match. Gli ultimi risultati e le curiosità sui protagonisti rendono la sfida ancora più interessante, offrendo agli appassionati un’occasione per seguire non solo il risultato ma anche le storie dietro ai numeri.